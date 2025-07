L'oroscopo della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025 è pronto a svelare l'andamento dei prossimi sette giorni. Il mese di luglio si chiude sotto il dominio del Sole nel segno del Leone, regalando vitalità ed entusiasmo a chi è pronto a mettersi in gioco. Dall'Ariete alla Vergine, la prima metà dello zodiaco attraversa giornate contraddistinte da luci e ombre, dove la chiave sarà l’adattamento. Settimana fertile per l’Acquario: lunedì e venerdì favoriti, sabato brillante. Qualche tensione martedì, relazioni in ripresa nel weekend. Segni come Scorpione e Sagittario vivranno momenti di introspezione, mentre il Cancro potrà contare su una ritrovata armonia.

Di seguito, le previsioni dettagliate per i dodici protagonisti dello zodiaco.

Oroscopo e pagelle della settimana 28 luglio-3 agosto: alti e bassi per lo Scorpione

♈ Ariete – Voto: 7. Fase di transizione per l’Ariete, che dovrà fare i conti con oscillazioni dell’umore e qualche riflessione profonda. Il lunedì sarà segnato da una sensazione di rallentamento, utile per ripensare obiettivi e riordinare priorità. Martedì e mercoledì offriranno un’occasione di recupero, grazie a una ritrovata lucidità mentale e alla possibilità di affrontare situazioni lasciate in sospeso. Giovedì e venerdì risulteranno meno incisivi, ma stabili: indicati per mantenere un dialogo costruttivo, senza puntare a grandi svolte.

Il fine settimana sarà più stimolante, in particolare tra sabato e domenica, con possibile risveglio nella sfera affettiva o con piccole novità che ridanno colore alla quotidianità.

♉ Toro – Voto: 6. Il Toro attraverserà un periodo moderato, con alti e bassi che richiederanno una gestione attenta delle energie. Lunedì e martedì consentiranno di agire con praticità, soprattutto nelle questioni materiali e lavorative. Sarà il momento giusto per decisioni misurate e azioni concrete. A partire da giovedì si noteranno alcune tensioni, in particolare nella gestione delle relazioni più strette: incomprensioni o aspettative non chiare potrebbero generare piccoli attriti. Venerdì sarà da affrontare con cautela, mentre sabato e domenica offriranno maggiori spazi di tranquillità e introspezione.

L’ascolto interiore sarà il miglior alleato per superare eventuali dubbi.

♊ Gemelli – Voto: 6. Settimana interlocutoria per i Gemelli, caratterizzata da un andamento non particolarmente eclatante, ma con qualche spunto degno di nota. Lunedì si apre con un buon potenziale creativo, utile per avviare nuove attività o ridisegnare progetti rimasti in secondo piano. Martedì e mercoledì potrebbero riservare opportunità limitate, ma sarà nelle relazioni personali che emergeranno momenti stimolanti. Giovedì e venerdì necessitano di attenzione: il rischio di accumulare troppi impegni è concreto, e la stanchezza potrebbe farsi sentire. Sabato e domenica andranno gestiti con equilibrio, cercando di preservare le energie e puntare su ciò che porta valore.

♋ Cancro – Voto: 8. Il Cancro sarà sostenuto da configurazioni favorevoli, che porteranno equilibrio e ispirazione. Lunedì e martedì si prospettano come giornate di apertura mentale, in cui l’intuito sarà guida preziosa. Mercoledì regalerà momenti di riconoscimento personale e professionale, perfetti per chi cerca conferme o desidera esprimere emozioni profonde. Nella seconda parte della settimana, giovedì e domenica spiccano per coerenza e armonia nei rapporti. Venerdì e sabato portano un lieve rallentamento, ma nulla di destabilizzante. Ottima occasione per consolidare risultati e per ritrovare l’equilibrio emotivo, allontanando timori e incertezze passate.

♌ Leone – Voto: 10. Settimana di grande intensità per il Leone, che vivrà un crescendo energetico e motivazionale.

Il Sole nel segno amplifica carisma e capacità comunicativa, favorendo iniziative ambiziose e risultati brillanti. Lunedì sarà più riflessivo, ma da martedì si aprono prospettive concrete, con idee chiare e maggiore sicurezza. Giovedì emerge come giornata cardine: la Luna nel segno rafforzerà personalità e intuizione, ideale per affermarsi e ottenere consensi. Sabato seguirà con la stessa intensità, perfetto per chi lavora in ambito artistico o creativo. Domenica offre spunti positivi per ricucire contrasti affettivi. L’intero periodo sarà all’insegna della realizzazione personale.

♍ Vergine – Voto: 9. Periodo dinamico e altamente costruttivo per la Vergine, con una sequenza di giornate ben calibrate.

Lunedì sarà funzionale alla pianificazione, con concretezza e capacità di visione. Tra martedì e giovedì si profilano occasioni di chiarimento, soprattutto in ambito familiare o lavorativo: il dialogo sarà lo strumento principe per superare impasse. Venerdì e domenica regaleranno una rinnovata consapevolezza interiore, accompagnata dal desiderio di riequilibrare mente e corpo. Sabato potrebbe risultare meno agevole, ma gestibile con pazienza. Si tratterà di un passaggio favorevole alla crescita, da affrontare con attenzione e metodo.

♎ Bilancia – Voto: 6. Quadro astrale incerto per la Bilancia che, secondo le ultime analisi dell'oroscopo, si muoverà tra qualche apertura favorevole e momenti meno limpidi.

Lunedì e domenica offrono un clima costruttivo, utile per rivalutare alcune scelte e avviare nuove direzioni. Nelle relazioni, la cooperazione sarà più semplice da gestire, specie nei contesti condivisi. Tra martedì e giovedì si potranno verificare alcune tensioni nei rapporti e nella comunicazione, con il rischio di interpretazioni errate. Giovedì sarà il giorno più vulnerabile, dove la routine potrebbe subire rallentamenti e piccoli contrasti. Sabato, pur con qualche resistenza, garantirà una parziale stabilità. Restare centrati sarà la condizione necessaria per attraversare le fluttuazioni con serenità.

♏ Scorpione – Voto: 6. Settimana caratterizzata da alternanza tra slanci e introspezione.

Lunedì e martedì si aprono con una spinta energica che favorisce l’iniziativa e l’audacia, in particolare sul piano professionale. Tra mercoledì e venerdì, l’intensità tenderà ad assestarsi, rendendo necessario gestire con diplomazia relazioni e incombenze quotidiane. Sabato sarà il punto critico: l’umore potrebbe affievolirsi, spinto da aspettative non corrisposte o da un calo fisico. Domenica, per fortuna, restituirà una sensazione di leggerezza e permetterà di riconnettersi con le proprie priorità interiori. Periodo utile per fare bilanci e raccogliere lezioni profonde, anche nei momenti di stasi.

♐ Sagittario – Voto: 5. Per il Sagittario si prospetta una fase dalle tonalità sfumate, con picchi di lucidità alternati a momenti di stanchezza.

Lunedì apre con una discreta energia mentale, favorevole alla riorganizzazione delle attività. Martedì rappresenta il vertice positivo, grazie a una configurazione astrale che favorisce scelte coraggiose e scambi produttivi. Mercoledì mantiene buone possibilità di sviluppo, soprattutto per questioni pratiche. Giovedì e domenica saranno stabili, anche se privi di grandi entusiasmi. Venerdì potrebbe generare qualche ostacolo nell’organizzazione, mentre sabato risulta il giorno più fragile, con possibili cali motivazionali e contrattempi. Sarà necessario procedere con calma e concedersi spazi di decompressione.

♑ Capricorno – Voto: 7. Il Capricorno si troverà a gestire un flusso astrale che favorisce riorganizzazione e progresso.

Lunedì sarà impegnativo, con pensieri pesanti o tensioni da smaltire. Martedì e mercoledì, invece, offriranno maggiore stabilità e concentrazione, specie nelle attività che richiedono continuità. Giovedì si presenta come il giorno più interessante, con nuove prospettive e aperture in ambiti che sembravano statici. Venerdì e sabato risultano efficaci, ideali per concludere questioni lasciate in sospeso. Domenica si rivelerà utile per elaborare quanto vissuto, e rivedere ruoli o legami. Un passaggio ordinato e produttivo, da gestire senza foga.

♒ Acquario – Voto: 8. Scenari astrali favorevoli spingono l’Acquario verso una settimana ricca di spunti e slanci. Lunedì e venerdì saranno momenti chiave, con energia fluida e possibilità di sbloccare progetti o idee rimaste in attesa.

Martedì porterà qualche frizione, in particolare in ambito familiare o economico. Sabato segnerà il punto più brillante, grazie al favore lunare che incoraggia creatività e apertura al cambiamento. Giovedì e domenica sostengono l’ambito relazionale e comunicativo, creando occasioni di confronto e scambio emotivo. Mercoledì, seppur poco stimolante, sarà gestibile grazie alla capacità di adattamento. Un quadro movimentato ma fertile, dove sarà possibile avanzare con fiducia.

♓ Pesci – Voto: 7. Periodo con dinamiche interiori accentuate per i Pesci, tra introspezione e momenti di condivisione. Lunedì e martedì permetteranno una gestione sufficiente delle responsabilità quotidiane, seppur con un lieve peso emotivo.

Mercoledì e giovedì saranno più agitati: ansie e confusione potrebbero rallentare le decisioni, richiedendo calma e concentrazione. Il weekend offrirà un respiro: sabato, in particolare, porterà sollievo grazie alla presenza rassicurante di persone care. Domenica sarà la giornata più armoniosa, con l’influsso lunare a sostenere sicurezza e serenità. Prioritario sarà il mantenimento dell’equilibrio e una lettura chiara delle proprie priorità.