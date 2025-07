Secondo l’oroscopo delle vacanze di agosto il segno che primeggia nella classifica è il Toro. Le stelle gli offrono il tipo di vacanza che si desidera tutto l’anno: comoda, bella, appagante, piena di piaceri per il corpo e per l’anima. Inoltre, la compagnia sarà selezionata, sincera e gradevole. All’ultimo posto si posiziona invece il Capricorno, le cui tensioni accumulate durante l’anno non svaniranno facilmente e potrebbe esserci qualche responsabilità o pensiero che continua a pesare. Anche i programmi potrebbero subire variazioni o intoppi.

Classifica delle vacanze di agosto 2025: per i Pesci un viaggio dentro e fuori

1 – Toro

Vi aspetta un agosto fatto su misura per voi. Avrete finalmente modo di rallentare, gustare i piccoli piaceri, abbandonare la frenesia e godervi paesaggi, silenzi, buon cibo e buona compagnia. Il tempo si distenderà a vostro favore, offrendovi giornate piene di bellezza semplice e autentica. Chi vi è vicino sarà in sintonia con il vostro ritmo, e anche eventuali spostamenti o viaggi risulteranno facili, armoniosi, gratificanti. Non vi mancherà nulla: né affetto, né comfort, né quel pizzico di magia che rende speciali le ferie. Ricaricherete corpo e mente come non accadeva da tempo.

2 – Leone

Siete protagonisti del vostro agosto, e le stelle vi mettono sotto i riflettori anche in vacanza.

Ovunque decidiate di andare, saprete attrarre energia positiva, attenzione e occasioni da vivere con entusiasmo. Il momento è ideale per esplorare, divertirvi, lasciarvi andare. La creatività troverà nuovi sbocchi, e un viaggio o un cambiamento di ambiente potrebbe regalarvi emozioni forti, anche in ambito sentimentale. Non fate troppi programmi: improvvisare sarà il vostro miglior alleato.

3 – Bilancia

Le vacanze vi porteranno esattamente ciò di cui avete bisogno: leggerezza, armonia, relazioni piacevoli. Sarete in grado di scegliere con equilibrio i luoghi, le persone e i tempi, creando un mix perfetto tra socialità e intimità. Le giornate scorreranno con un ritmo che vi fa bene, e potreste anche fare nuovi incontri destinati a durare.

Ideale anche per chi ha bisogno di staccare mentalmente: riuscirete a farlo senza sensi di colpa, lasciandovi cullare da una nuova serenità.

4 – Pesci

Agosto vi offre la possibilità di riconnettervi profondamente con la parte più intuitiva e sensibile di voi. Le vacanze saranno un viaggio dentro e fuori, e troverete pace nei luoghi dell’acqua, della natura, del silenzio. I sogni saranno vividi, le emozioni pure, e se vi concederete pause senza tecnologia, verrete ricompensati da un senso di rinascita interiore. Un amore o una connessione importante potrebbe sbocciare lontano da casa, oppure rivelarsi durante un momento di solitudine creativa.

5 – Sagittario

Anche se le vacanze non saranno le più rilassanti del vostro anno, saranno senz’altro le più movimentate e avventurose.

Sarete spinti a viaggiare, esplorare, uscire dagli schemi. Le esperienze fuori dall’ordinario vi nutriranno, e incontrerete persone affini con cui scambiare idee, visioni e progetti. Il vostro spirito libero troverà pane per i suoi denti. Sarà un mese intenso, ricco, pieno di stimoli: non proprio riposante, ma altamente rigenerante.

6 – Gemelli

Avete bisogno di varietà e stimoli mentali per sentirvi in vacanza, e in questo agosto li troverete. Non mancheranno occasioni per divertirvi, spostarvi, cambiare scenario e compagnia. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non spargere troppe energie: rischiate di disperdervi tra mille impegni senza mai fermarvi davvero. Se riuscirete a ritagliarvi qualche ora solo per voi, scoprirete che anche il silenzio può essere rigenerante.

Curiosità e leggerezza saranno le parole chiave.

7 – Scorpione

Le vacanze non saranno del tutto semplici, ma vi offriranno momenti di intensa consapevolezza. Alcuni legami si approfondiranno, altri potrebbero mostrare il loro lato fragile. Lontani dal lavoro, vi accorgerete di quanto siete stanchi e di quanto abbiate bisogno di autenticità. Un viaggio potrebbe essere l’occasione per rivedere alcune priorità. Vi farà bene stare in mezzo alla natura, lontani da dinamiche tossiche. Il riposo verrà se saprete liberarvi del superfluo.

8 – Ariete

L’energia non vi manca, ma il rischio è quello di voler riempire ogni giorno di azione, sport, eventi e appuntamenti. Se le vacanze sono sinonimo di movimento, allora vi sentirete a casa.

Tuttavia, le stelle consigliano anche un po’ di ascolto interiore: rallentare potrebbe portare intuizioni preziose. Una piccola tensione in famiglia o con una persona cara potrebbe turbare il vostro equilibrio: non ignoratela. Ritagliate uno spazio tutto vostro per riflettere, lontano dal rumore.

9 – Acquario

Le vacanze per voi sono una parentesi necessaria, ma non sempre riuscite a viverle con pienezza. Avrete la testa altrove, forse ancora occupata da progetti, idee o questioni irrisolte. Potreste scegliere mete insolite o poco affollate, ma il rischio è di isolarvi troppo. Aprirvi al presente, alle persone e alla semplicità della quotidianità vi aiuterà a trovare il vero riposo. Non servono esperienze straordinarie: la quiete potrebbe trovarsi in un dettaglio inaspettato.

10 – Vergine

La tentazione di organizzare ogni dettaglio delle vacanze potrebbe impedirvi di rilassarvi davvero. Avrete bisogno di controllare, prevedere, pianificare, ma le stelle vi chiedono di lasciarvi andare un po’ di più. Alcuni imprevisti vi metteranno alla prova, ma potrebbero anche insegnarvi qualcosa. Non sarà un agosto facilissimo, ma vi offrirà delle piccole epifanie che vi faranno riflettere sul concetto di benessere. Ascoltate i segnali del corpo: ha bisogno di riposo.

11 – Cancro

Emotivamente siete più stanchi di quanto non pensiate, e anche le vacanze rischiano di portarvi dentro una giostra di pensieri, ricordi e sensibilità amplificate. Avrete bisogno di affetti stabili e ambienti familiari per sentirvi davvero in vacanza.

Le stelle vi consigliano di non cercare troppa stimolazione esterna: il silenzio, la natura e il contatto con l’acqua saranno i vostri alleati. Attenzione a non idealizzare troppo persone o situazioni: la delusione potrebbe appesantire l’anima.

12 – Capricorno

Le ferie sembrano non cominciare mai davvero, e anche quando vi allontanerete dal lavoro, la mente resterà ancorata alle responsabilità. Alcune questioni lasciate in sospeso potrebbero riaffiorare proprio nel momento in cui dovreste rilassarvi. Le vacanze non saranno negative, ma richiederanno uno sforzo consapevole per staccare. Fate attenzione anche alla forma fisica: lo stress accumulato ha bisogno di uno sfogo gentile, non di ulteriori pressioni. Provate a rallentare senza sentirvi in colpa. Le risposte arriveranno nel silenzio.