Secondo l'oroscopo di agosto per i single, a brillare al primo posto in classifica è il Leone, per il quale gli incontri saranno numerosi e, tra questi, uno in particolare potrebbe fare breccia. Chi è single da tempo potrebbe sentirsi pronto a rimettersi in gioco, senza più paure. All’opposto della classifica si posiziona il Capricorno, che si trova ad affrontare un mese poco incline ai colpi di fulmine e agli incontri emozionanti: potrebbe sentirsi fuori posto o in ritardo rispetto al ritmo degli altri.

La classifica di agosto per i single: la Bilancia viene notata quando meno se lo aspetta

1 – Leone

Siete irresistibili, magnetici, pieni di fascino. Agosto vi premia con Venere nel segno a partire dalla seconda metà del mese e Mercurio che vi rende ancora più loquaci e sicuri di voi stessi. Avete voglia di amare e di essere amati, di essere scelti e corteggiati. E siete disposti anche a fare il primo passo, se serve. Gli incontri si moltiplicano, e se state frequentando qualcuno da poco, è probabile che il legame si intensifichi. La vostra solarità è contagiosa e vi mette al centro dell’attenzione ovunque andiate. Vi sentite vivi, pieni di energia, pronti a tutto.

2 – Sagittario

Il vostro spirito libero trova terreno fertile in questo agosto frizzante e movimentato.

Marte in Gemelli vi stimola a uscire, flirtare, esplorare nuovi ambienti. Non avete voglia di impegnarvi subito, ma ciò non significa che non siate disposti a lasciarvi andare. È un mese di possibilità, di contatti improvvisi, di colpi di fulmine che potrebbero sorprendervi proprio quando pensavate di voler restare soli. L'importante è lasciarvi guidare dalla curiosità senza porvi limiti. Ottimo periodo per i viaggi e per gli amori inaspettati nati lontano da casa.

3 – Bilancia

Venere vi coccola per gran parte del mese, anche se non direttamente nel vostro segno. Vi sentite più leggeri, più predisposti al dialogo e alle nuove conoscenze. L’amore vi passa accanto, e spesso anche vi sfiora. Sta a voi riconoscerlo e accoglierlo.

Le occasioni non mancheranno, specialmente in ambienti sociali, eventi, feste e luoghi frequentati da persone creative. Il vostro fascino delicato e la vostra gentilezza attirano sguardi sinceri. Potreste essere notati proprio mentre meno ve lo aspettate. Bene anche le amicizie che si trasformano in qualcosa di più.

4 – Ariete

Marte vi spinge all’azione, vi rende audaci, diretti, impazienti. E in amore, per chi è single, questo può rivelarsi una benedizione. Non avete paura di mettervi in gioco, di lanciare uno sguardo provocante, di dichiarare le vostre intenzioni senza mezzi termini. Il periodo è favorevole soprattutto nella prima metà del mese, quando le vostre energie sono alle stelle e riuscite a conquistare con uno sguardo.

Più attenzione, invece, nella seconda metà, quando un piccolo rallentamento potrebbe farvi dubitare o portare a scelte affrettate. In ogni caso, non mancheranno le emozioni.

5 – Gemelli

Con Marte nel vostro segno per tutto il mese, l’energia è frizzante, veloce, magnetica. Vi muovete con disinvoltura tra un invito e una chat, tra un sorriso e un appuntamento. Siete ovunque e vi sentite in forma. Gli incontri, anche casuali, possono trasformarsi in qualcosa di più. Tuttavia, proprio a causa della vostra natura mutevole, potreste avere difficoltà a mantenere la concentrazione su una sola persona. Se però riuscite a rallentare e ad ascoltare davvero l’altro, le sorprese non mancheranno. Bene soprattutto i flirt leggeri e i colpi di scena romantici.

6 – Pesci

Il vostro mondo interiore è in fermento, e questo si riflette anche nella sfera sentimentale. Avete voglia di amare, di sentirvi vicini a qualcuno, ma non sempre sapete come esprimere questi desideri. Venere vi parla sottovoce, ma con dolcezza, suggerendovi di seguire l’intuito e non la logica. Un incontro romantico potrebbe nascere in un contesto semplice, quotidiano, ma colpire il cuore in profondità. Lasciatevi sorprendere senza aspettative rigide. Meno immaginazione e più ascolto reale: è questa la chiave per vivere incontri autentici.

7 – Toro

Il vostro cuore è in cerca di stabilità, ma il cielo di agosto non sempre offre certezze. Questo però non significa che dobbiate rinunciare all’amore.

Anzi. Il mese vi offre incontri interessanti, soprattutto nella seconda metà, quando vi sentirete più aperti e disposti a lasciarvi andare. La prima parte, invece, potrebbe portarvi qualche dubbio, forse legato a una persona del passato o a una situazione non del tutto chiara. Fidatevi di ciò che sentite, ma non prendete decisioni affrettate. Un amore lento potrebbe diventare importante, se avrete la pazienza di ascoltarlo crescere.

8 – Cancro

Venere nel vostro segno per buona parte del mese vi rende romantici, dolci, affascinanti, ma anche un po’ troppo nostalgici. Il rischio è quello di guardare più al passato che al presente. Un vecchio amore potrebbe tornare a farsi vivo, oppure un ricordo potrebbe bloccare il vostro cuore.

Se riuscite a liberare lo sguardo e a focalizzarvi su ciò che avete attorno, scoprirete che esistono anche nuove opportunità. Il cielo vi chiede di osare un po’ di più, di uscire dalla vostra zona di comfort, di fidarvi della possibilità che l’amore possa arrivare anche da dove meno ve lo aspettate.

9 – Vergine

Mercurio entra nel vostro segno a fine mese, ma prima di allora potreste sentirvi poco in sintonia con l’energia generale. La vostra natura razionale si scontra con il clima leggero e un po’ frivolo che il cielo propone. Questo può rendervi più chiusi o critici. Tuttavia, basterà poco per cambiare direzione: una conversazione stimolante, uno scambio di idee, un messaggio inatteso potrebbero farvi scoprire nuove possibilità.

Chi ha chiuso da poco una relazione sta ancora elaborando il distacco, ma agosto vi aiuterà a ritrovare fiducia, se vi permetterete di rallentare il giudizio.

10 – Scorpione

Un mese contraddittorio, in cui la passione non manca, ma i dubbi sono più forti. La vostra naturale intensità emotiva vi porta a vivere anche i flirt in modo profondo, ma il cielo vi suggerisce un approccio più leggero, meno drammatico. Gli incontri ci saranno, anche stimolanti, ma qualcosa vi trattiene. Forse non è ancora il momento di aprirvi completamente, o forse state aspettando una risposta che tarda ad arrivare. Non forzate i tempi. L’amore non si programma, si accoglie. E se qualcosa vi sfugge, forse non era destinato a rimanere.

11 – Acquario

Il desiderio di libertà prevale su tutto, e questo può allontanarvi dalle dinamiche dell’amore romantico. Non avete voglia di dovervi spiegare, né di giustificare la vostra indipendenza. Tuttavia, proprio questa distanza potrebbe incuriosire qualcuno, attirare sguardi, stimolare nuove conoscenze. Se siete disposti a mediare, ad aprirvi, a condividere qualcosa in più, potreste vivere momenti inaspettati e belli. La seconda parte del mese sarà più vivace e piena di spunti, ma solo se sceglierete di esserci davvero, senza riserve.

12 – Capricorno

La voglia di lasciarsi andare all’amore è presente, ma il cielo non aiuta. Vi sentite fuori ritmo rispetto agli altri, come se tutto scorresse troppo in fretta o con superficialità.

Le proposte non vi convincono, le persone vi sembrano poco affidabili. Il cuore è in fase di difesa e preferisce il silenzio a un entusiasmo che teme di non poter reggere. Se avete chiuso da poco una relazione, il dolore è ancora presente e ha bisogno di tempo per dissolversi. Meglio non cercare a tutti i costi qualcosa che riempia il vuoto. Il vuoto, a volte, serve per fare chiarezza.