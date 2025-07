L'oroscopo dell'11 luglio 2025 si rivela come una giornata di grandi cambiamenti, complice il passaggio della Luna, nel pomeriggio, dal Capricorno all'Acquario. Ne accadranno delle belle. Le stelle portano all'ultimo posto la Vergine, e al primo posto in classifica la Bilancia. Passo per passo, approfondiamo ora le previsioni astrologiche di queste 24 ore e relativa classifica decrescente.

Classifica e oroscopo dell'11 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine. Non rinunciate a voi stessi per paura del dolore. Anche quando sembra impossibile, anche quando manca la forza: restate.

Combattete. Vivete. La vostra esistenza ha valore, anche nei giorni più bui. E non dimenticate: il sole torna sempre. Siete persone profonde e sensibili, anche se spesso non lo lasciate trasparire. Guardare indietro e rimuginare su ciò che non può essere cambiato non serve: è arrivato il momento di scuotervi di dosso le preoccupazioni e affrontare con decisione ciò che non va. Prendere nuovi impegni, anche semplici, può aiutarvi a uscire dall’immobilismo e a sentirvi più vivi. Per molti di voi si tratta di una fase turbolenta, in cui c'è bisogno di alleggerire la mente e lasciarsi alle spalle eventi spiacevoli che ancora vi pesano.

1️⃣1️⃣- Acquario. Avete un sogno? Difendetelo con tutto voi stessi.

Anche se il mondo vi sembra sordo o cieco, non smettete di crederci. Ogni giornata vissuta con passione è già una piccola vittoria. Non servono eroi, servono persone come voi: ostinate e vive. Questa giornata non va sottovalutata: il consiglio è di restare tranquilli e, se possibile, di passare del tempo a casa. Da un po' vi sentite confusi, privi di energie e spesso il sonno è disturbato, soprattutto per colpa del caldo. Anche se questo sabato sarà piuttosto fiacco, non lasciatevi travolgere dallo sconforto. Provate a seguire la vostra natura libera e creativa, fate qualcosa di inaspettato, anche solo per voi stessi. Avete una mente brillante, capace di superare ogni ostacolo: abbiate fiducia, tutto si rimetterà in moto.

Intanto, provate a rallentare e a trovare un po’ di serenità.

1️⃣0️⃣- Toro. Gli imprevisti della vita non sono fallimenti: sono prove. Ogni prova superata vi rende più resistenti, più maturi, più veri. Non serve essere perfetti, serve solo il coraggio di continuare. E voi ne avete da vendere. Se vi capita di dover lavorare anche con temperature elevate, cercate di mantenere la calma. Riducete il più possibile gli impegni e rimandate eventuali progetti importanti ai prossimi mesi. Non potete essere sempre disponibili per tutti: è giusto che troviate del tempo solo per voi. In queste ore, un ricordo del passato potrebbe tornare a galla, magari legato a un amore lontano. Cercate però di non restare imprigionati in ciò che è stato, perché la vita continua e merita di essere vissuta con slancio verso il futuro.

9️⃣- Capricorno. Avete tutto il diritto di essere stanchi, arrabbiati o confusi. Ma non dimenticate mai una cosa: non siete soli. Cercate ciò che vi fa stare bene, chiedete aiuto se serve, ma non restate fermi. Ogni passo conta, anche il più incerto. Lavorare, nei mesi passati, vi ha offerto vantaggi ma anche qualche difficoltà, eppure avete saputo trarne insegnamenti preziosi. Vi sentite appesantiti da spese impreviste, conti che non tornano e una retribuzione che sembra non adeguarsi al vostro impegno. Per fortuna, questo sabato vi offrirà l’occasione di prendervi una pausa dalle pressioni quotidiane. Anche chi è alle prese con lavori domestici o obblighi familiari troverà un modo per alleggerire il peso delle responsabilità.

Continuate a guardare avanti con ottimismo: gli sforzi saranno ricompensati.

8️⃣- Pesci. Quando tutto sembra andare storto, prendete un foglio bianco e iniziate a scrivere ciò che avete già superato. Non è poco, vero? E allora perché dubitare di voi? I momenti difficili non sono eterni, ma la vostra forza può esserlo. Questa giornata parla di sogni, desideri e sentimenti. Chi è solo potrebbe presto fare un incontro importante, ma serve anche un pizzico di intraprendenza: l'amore non bussa alla porta da solo. Vi sentirete pieni di voglia di fare, di uscire, leggere, nuotare, insomma, vivere. Alcuni di voi si troveranno a dialogare con un familiare: cercate di evitare attriti e mantenete un tono pacato.

Se siete in vacanza, lasciate alle spalle ogni pensiero legato al lavoro e godetevi pienamente il momento. Attenzione a sogni particolarmente vividi, potrebbero nascondere messaggi utili.

7️⃣- Sagittario. Siete stanchi? Bene. Vuol dire che avete lottato. Ora però fatevi una promessa: non sprecate le energie per lamentarvi, ma impiegatele per rialzarvi. Siete molto più capaci di quanto pensiate. Datevi una nuova chance. Per voi, questo è un periodo liberatorio, ideale per lasciar andare tutte quelle tensioni accumulate nei mesi precedenti. Giugno vi ha messo alla prova, costringendovi a fare chiarezza e a trovare un nuovo equilibrio. Il sabato è il vostro giorno preferito, anche se il caldo potrebbe rendere tutto più pesante.

Un bagno al mare o in piscina vi aiuterà a sciogliere lo stress. Chi ha figli dovrà far fronte alle loro esigenze in continuo cambiamento: chiedete supporto a chi vi è accanto. Se siete single, approfittate di questo tempo per sentirvi liberi e leggeri.

6️⃣- Leone. Non tutto è sotto controllo, è vero. Ma potete sempre controllare la vostra risposta. Fate spazio alla calma, lasciate andare ciò che non potete cambiare e focalizzatevi su ciò che potete costruire. Passo dopo passo, ce la farete. Sono in arrivo novità che vi porteranno entusiasmo. Se riuscite a liberarvi dalle solite incombenze, questo sabato sarà pieno di energia positiva. Anche chi lavora potrebbe ottenere dei piccoli successi.

Se vi sentite stretti in un ruolo che non vi rappresenta più, pensate a riprendere gli studi o iscrivervi a un corso, magari in autunno. Per ora, dedicate l’estate a voi stessi: avete bisogno di ritrovare il centro. Un incontro potrebbe rivelarsi importante, ma tutto dipenderà dalla voglia di aprirvi e mostrarvi per come siete.

5️⃣- Cancro. Ci sono momenti in cui sembra che nulla vada nel verso giusto. Ma è proprio lì che si vede la vostra stoffa. Non mollate ora. Siete più vicini alla svolta di quanto immaginate. Stringete i denti e andate avanti: avete tutto il diritto di essere felici. Questa giornata vi vedrà impegnati con questioni personali che richiedono attenzione. Chi lavora punta in alto e sogna una carriera brillante, magari circondata da contatti di valore.

Se è così, questo sabato potrà offrirvi spunti interessanti. Negli ultimi tempi vi siete chiusi troppo, rinunciando a nuove conoscenze. Provate a riaprirvi, ma senza fretta. Alcuni di voi trovano sollievo in attività manuali come cucinare, scrivere, fare conserve o lavorare a maglia: continuate a coltivare queste passioni, vi aiuteranno a rilassarvi e a sentirvi meglio.

4️⃣- Scorpione. Non permettete a nessuno di dirvi che è troppo tardi. Non lo è. Ogni mattina è un’occasione per riscrivere la vostra storia. Anche se tutto sembra sfuggirvi di mano, potete sempre scegliere come reagire. Fatelo con dignità e determinazione. Avete davanti un sabato perfetto per recuperare energia e serenità. Dentro di voi sentirete un senso di equilibrio che vi mancava da tempo.

Siete abituati a darvi da fare per sostenere chi amate, e questo spesso vi costa fatica fisica, come mal di schiena o tensioni. Ora, però, qualcosa cambia: la strada si fa più scorrevole. Usate intelligenza e strategia per affrontare ciò che verrà. Evitate di uscire durante le ore più calde e tenetevi lontani da situazioni affollate. La prudenza sarà una preziosa alleata.

3️⃣- Gemelli. Ogni problema è come una tempesta: fa rumore, spaventa, ma passa. Voi non siete i vostri pensieri negativi, non siete la fatica, non siete l’errore. Siete la somma di ogni volta che vi siete rialzati. Continuate così. Le relazioni, proprio come il lavoro, richiedono impegno, costanza e disponibilità a trovare compromessi.

Non si può solo ricevere, bisogna anche saper dare. Cercate di affrontare le sfide di questa giornata con determinazione: le soluzioni ci sono, basta volerle vedere. Evitate scontri, soprattutto nell’ambiente lavorativo, e puntate su ciò che vi distingue: lo charme e la vostra capacità di adattarvi. Se avete un obiettivo, iniziate a tracciare la strada per raggiungerlo.

2️⃣- Ariete. La vita non è fatta per scorrere liscia. Ma ogni volta che vi sembra di affondare, ricordate: il fondo può diventare il trampolino. Fate della vostra fatica un’energia nuova. Nessuno può impedirvi di migliorare, se decidete di farlo davvero. Gli eventi di questa calda stagione richiedono lucidità e organizzazione.

Se non gestiti con attenzione, potrebbero complicarsi nei mesi successivi. Questo sabato si preannuncia vivace, ricco di stimoli e occasioni per divertirsi. Qualcuno andrà al mare, altri si concederanno un aperitivo in un luogo piacevole. Evitate però di mettervi in viaggio nelle ore centrali del giorno. L’umore sarà brillante e la vostra ironia saprà conquistare chi vi sta intorno. Presto potreste avere l’occasione di ricambiare un gesto gentile ricevuto tempo fa.

1️⃣- Bilancia. Non lasciate che una giornata storta definisca il vostro valore. Siete molto più forti di quanto crediate. Ogni ostacolo può diventare una lezione, ogni delusione una spinta per rialzarvi. Respirate, rialzate lo sguardo e ripartite: siete ancora in gioco!

Le previsioni vi sorridono: questa giornata sarà caratterizzata da leggerezza e buonumore. Riuscirete a dare il meglio di voi in ogni ambito e molti dei desideri sembrano pronti a concretizzarsi. Forse c’è qualcuno che ha migliorato la vostra vita: non aspettate oltre per farglielo sapere. Circondatevi di persone positive, capaci di vedere sempre il lato migliore delle cose. Se potete, concedetevi un’avventura, una gita, una giornata di sole e libertà. Una serata speciale è in arrivo.

Analisi astrologica della giornata

Dunque, l'11 luglio 2025 si può descrivere come una giornata di apertura mentale e innovazione, grazie alla Luna in Acquario (nel pomeriggio) e al trigono con Urano in Gemelli. È giunto il tempo di abbracciare il cambiamento, anziché rifugiarsi nelle certezze, di connettersi con gli altri e di seguire le intuizioni che spingono verso il futuro. Attenzione, però, all’opposizione tra Sole in Cancro e Plutone in Acquario che richiede di bilanciare le emozioni personali con le esigenze collettive. Usate la leggerezza di Venere in Gemelli per comunicare con chiarezza e costruire ponti.