L'oroscopo del 24 luglio 2025 è inciso dall'imminente Novilunio in Leone, che vede al primo posto in classifica la Vergine. Il Sagittario, invece, è ultimo, ma le stelle hanno molto altro da rivelare in merito a queste 24 ore. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Classifica e oroscopo del giorno 24 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. "Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare": questa frase descrive alla perfezione la vostra giornata. In queste 24 ore potreste sentirvi particolarmente sensibili, forse anche un po' delusi da chi fa promesse che poi non mantiene.

Il vostro bisogno di fidarvi del prossimo è grande, ma talvolta la realtà non è all'altezza delle vostre aspettative. In questo momento desiderate credere nella bontà del mondo, ma le circostanze vi rendono cauti. Sarebbe saggio tenersi alla larga da situazioni ambigue o persone poco chiare. A breve, comunque, ci sarà l’occasione di togliervi qualche soddisfazione personale. State seminando, anche se non tutti lo vedono. Il vostro impegno parla per voi, anche nel silenzio. Continuate a costruire con dedizione, perché il riconoscimento arriverà, e quando lo farà, sarete già pronti.

1️⃣1️⃣- Ariete. Con l'avvicinarsi del fine settimana, il desiderio di evadere dalla routine sarà fortissimo. Purtroppo, chi non può permettersi una vacanza rischia di accusare un calo dell’umore.

Non abbattetevi: rattristarsi non serve a cambiare le cose. Usate questa giornata per chiarire dubbi e mettere ordine nei pensieri. Tendenzialmente tenete tutto dentro, ma prima o poi la pressione potrebbe diventare insostenibile. Concedetevi l'opportunità di aprirvi: sarà un grande sollievo. In serata, prestate attenzione ai colpi di calore e cercate di idratarvi a sufficienza. La motivazione non è una fiamma costante. A volte si affievolisce. Ma potete riaccenderla tornando al "perché" avete cominciato. Cercate ispirazione nelle cose semplici, nei ricordi, nei desideri profondi. Ritroverete la scintilla.

1️⃣0️⃣- Acquario. Respirate. Nessuno vi chiede di fare tutto e subito. Imparate a delegare, a dire no, a prendervi cura di voi.

Non potete dare se siete svuotati. Prendetevi spazio, senza sensi di colpa. Il mondo può aspettare un momento. La mente è spesso in viaggio, attratta da sogni e progetti futuri. Questo vi rende unici agli occhi degli altri, perché sapete portare leggerezza e intelligenza ovunque andiate. La capacità di collaborare è ammirevole, ma a volte l’eccessiva sincerità rischia di urtare la sensibilità altrui. Sforzatevi di riflettere prima di parlare. Nel corso della giornata potreste imbattervi in una contraddizione fastidiosa o in un cambiamento di programma che vi spiazza. Mantenete la calma e adattatevi con eleganza. Occhio alla pressione e proteggetevi adeguatamente dal caldo.

9️⃣- Toro. Voi siete già abbastanza.

Non perfetti, certo, ma autentici, in crescita, capaci. Non lasciate che il confronto vi faccia sentire piccoli. Coltivate ciò che avete dentro: è molto più potente di quello che credete. Siete immersi in una fase complessa, forse in attesa di una risposta o alle prese con una questione importante, legale o personale. È il momento di affrontare tutto con determinazione, senza lasciare nulla al caso. La cura dei dettagli sarà fondamentale. Oggi potreste incappare in una situazione spiacevole o sentirvi messi con le spalle al muro. Ricordate: non siete obbligati a fare ciò che non vi convince. Una persona fidata, conosciuta da tempo, potrebbe offrirvi un sostegno prezioso. La gentilezza, anche quando sembra scontata, torna sempre indietro.

8️⃣- Leone. Le ripartenze fanno paura, lo so. Ma sono anche opportunità immense. Ogni fine porta in sé l’inizio di qualcosa che ancora non potete immaginare. Affrontate la paura, un passo alla volta. Siete pronti, anche se non ve ne rendete conto. In questo periodo sentite forte il bisogno di riappropriarvi delle vostre scelte. Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi: la vostra forza è la determinazione. Ultimamente avete forse lasciato scivolare via troppe occasioni, ma ora è il momento di reagire. Riscoprite la voglia di lottare, aggiornatevi, coltivate relazioni stimolanti. Se una strada sembra sbagliata, cambiatela senza paura. Il destino favorisce chi si dà da fare: è tempo di prendere in mano la situazione e rimettervi in gioco con coraggio.

7️⃣- Capricorno. Non lasciate che le voci esterne sovrastino la vostra. Nessuno vive la vita al posto vostro. Siate fedeli a ciò che sentite e liberatevi dal bisogno di approvazione. Vivete secondo il vostro ritmo, non quello degli altri. Un contatto con una persona cara del passato potrebbe regalarvi una bella emozione. Sarete più intuitivi e concentrati del solito. Usate questa lucidità per concentrarvi su ciò che conta davvero, liberandovi delle distrazioni inutili. Se volete costruire qualcosa di solido, dovete imparare a non rimandare ciò che potete fare subito. I libri e lo studio saranno una risorsa preziosa, capaci di aprirvi nuovi orizzonti. A livello fisico, cercate di non affaticarvi troppo: dolori alla schiena o affaticamenti potrebbero farsi sentire.

In arrivo notizie interessanti.

6️⃣- Gemelli. È normale sentirsi persi mentre si cresce. Non dovete avere tutte le risposte. Concedetevi il tempo di esplorare, di sbagliare, di cambiare idea. La chiarezza arriverà cammin facendo. Intanto, non smettete di cercarvi. A volte tutto sembra più complicato del dovuto, ma è nella mente che si nascondono le chiavi del cambiamento. Oggi sarà utile rivedere il vostro atteggiamento e liberarvi dei pensieri limitanti. Ogni ostacolo, anche se doloroso, vi ha insegnato qualcosa e oggi siete più forti e consapevoli di un tempo. Avete sviluppato abilità nuove, sapete cosa volete e cosa non siete più disposti a tollerare. Preparatevi a una giornata produttiva e attiva, con possibili uscite economiche da mettere in conto.

Ma nulla che non possa essere gestito con la vostra solita versatilità.

5️⃣- Cancro. Non siete soli. Anche se il mondo sembra distante, c'è chi vi vede, chi vi apprezza, chi vi aspetta. Aprite il cuore, cercate connessioni vere, e ricordate: il vostro valore non dipende dagli altri, ma da ciò che siete. Siete un segno dotato di straordinaria resilienza: quando tutto sembra crollare, trovate la forza di rimettervi in piedi e ripartire. La vostra famiglia è la vostra roccaforte, la vostra motivazione più grande. Anche oggi saprete far fronte a tutto, anche se non mancheranno impegni da gestire con attenzione. Questa estate vi sta mettendo alla prova, ma sarà anche l’occasione per dimostrare il valore.

Entro la fine dell’anno ci sarà modo di raccogliere i frutti dei vostri sforzi. Intanto, un'altra sfida sarà vinta entro sera.

4️⃣- Pesci. La stanchezza è il segno che state dando tutto. Ma i risultati, a volte, arrivano in silenzio, un po’ alla volta. Non mollate proprio adesso. Le radici crescono sotto terra prima che spunti qualcosa in superficie. Vi sentite energici e in forma, sia fisicamente che mentalmente. La vostra voglia di prendervi cura di voi stessi è evidente e si riflette nel benessere generale. Ogni tanto vi concedete qualche sfizio culinario, ma senza esagerare. Tuttavia, fate attenzione a chi vi circonda: l’invidia è sempre dietro l’angolo, meglio non dare troppo spazio a chi non vi sostiene sinceramente.

Continuate a valorizzare i vostri talenti e cercate di ampliare le vostre competenze. In ambito familiare regna un clima positivo, ma sarà bene monitorare le spese: a breve potrebbero esserci costi imprevisti.

3️⃣- Scorpione. Smettete di aspettare il momento perfetto. Non esiste. Cominciate con quello che avete, dove siete. Ogni grande impresa è iniziata con un passo incerto ma determinato. Il vostro sogno merita di essere vissuto. Giornata stimolante sotto ogni aspetto. Dopo un periodo in cui avete vissuto con prudenza, mantenendovi distanti da ambienti affollati e situazioni caotiche, oggi tornerete a sentirvi padroni del vostro tempo. Le competenze acquisite di recente vi stanno rendendo più solidi e preparati.

Siete pronti a tutto e non vi arrendete facilmente, nemmeno davanti agli ostacoli più tosti. La salute appare in ripresa e potreste ricevere una notizia interessante. Il vostro venerdì sarà tutt’altro che noioso: approfittatene per brillare.

2️⃣- Bilancia. Non siete obbligati a restare dove siete. Ogni giorno è una possibilità nuova per cambiare direzione. Cominciate da un piccolo passo, una nuova abitudine, una decisione diversa. Il cambiamento nasce dal coraggio di provare. La vostra energia mentale è in risalita e anche il fisico comincia a rispondere meglio. Se nei giorni scorsi avete avuto qualche piccolo malessere, ora siete pronti a rimettervi in carreggiata. Una bella sorpresa potrebbe movimentare la giornata, portando entusiasmo in vista del weekend.

Vi sentirete ancora un po’ polemici o suscettibili, ma niente che non possiate gestire con il vostro proverbiale equilibrio. Liberatevi dai pensieri che vi tormentano e chiudete ogni faccenda rimasta in sospeso. Tutti commettono errori: il vostro valore non dipende certo da un passo falso.

1️⃣- Vergine. Non permettete a un inciampo di definirvi. Ogni sconfitta porta con sé una lezione potente. Rialzatevi, riorganizzate le idee e usate questo momento come trampolino. Siete più forti di quanto pensiate. Giornata positiva e stimolante, in cui sarete favoriti in tutto ciò che riguarda progetti, relazioni e iniziative personali. È il momento giusto per rompere il ghiaccio con chi vi interessa, fare proposte, avanzare idee.

Sarete ispirati, dinamici e brillanti. Alla fine della giornata potreste anche concedervi un piccolo regalo o una coccola tutta per voi. Se vivete una relazione stabile, cercate di dedicare del tempo al partner e creare occasioni speciali: anche una semplice serata romantica può riaccendere la passione e rinsaldare il legame.

Sintesi astrologica del giorno

Il 24 luglio 2025 si presenta come un giorno astrologicamente significativo, segnato dalla Luna Nuova in Leone, un evento che porta un’energia di rinnovamento, creatività e autoespressione. Questo aspetto rappresenta un momento di nuovi inizi, in cui l’energia del Sole, governatore del Leone, si unisce alla Luna per ispirare fiducia, creatività e il desiderio di affermare la propria identità.

Questo novilunio, però, è in opposizione a Plutone in Acquario, per cui la tensione sarà palpabile. Ad incidere sull'andamento giornaliero è anche Mercurio retrogrado in Leone, che potrebbe causare fraintendimenti e riflessioni profonde.