L'oroscopo del 4 luglio 2025 ammicca all'indirizzo del Capricorno, capolista della giornata. Al contrario il Toro è ultimo in classifica. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche e la relativa graduatoria.

Classifica e oroscopo del giorno 4 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. Avete il cuore pieno di cicatrici. Se qualcosa o qualcuno del passato torna a bussare, non è per abbattervi, ma per farvi capire quanto siete cresciuti. Smettete di cercare certezze negli altri: costruitele voi, mattone dopo mattone. Reagite con forza, anche se vi sentite svuotati.

Siete molto più pronti di quanto pensiate. L'oroscopo dice che state vivendo un momento difficile che rischia di trascinarsi ancora per mesi. Alcune questioni irrisolte del passato, che pensavate di aver lasciato alle spalle, potrebbero improvvisamente riaffiorare portando confusione e inquietudine. C’è dentro di voi una frustrazione che cresce e vi sentite soli nel tentativo di trovare certezze.

Forse avete chiesto troppo a chi non poteva darvi nulla, oppure vi siete aspettati risposte da chi non è in grado di affrontare la verità. In queste 24 ore sarà facile perdere la pazienza e alzare i toni. Il consiglio è quello di fare un passo indietro prima che una discussione degeneri in una rottura difficile da ricucire. Concentratevi su ciò che potete controllare e lasciate andare il resto.

1️⃣1️⃣- Sagittario. A volte inseguite sogni lontani e lasciate indietro chi vi ama davvero. L'amore non va rincorso solo nei momenti facili: va scelto, protetto e vissuto anche quando fa male. Se vi sentite smarriti, fermatevi e respirate. Non tutto si ottiene al primo tentativo, ma ogni passo, anche il più incerto, vi porta più vicini alla vostra verità. Non mollate. State inseguendo un sogno, ma rischiate di dimenticare che le cose autentiche, quelle che durano, richiedono impegno e verità. Il fascino delle scorciatoie potrebbe tentarvi, ma vi porterà soltanto fuori strada. È il momento di riscoprire la bellezza della perseveranza, della concretezza e dell’equilibrio. Evitate di sacrificare chi vi ama davvero per inseguire illusioni.

Le tensioni, soprattutto in ambito affettivo e familiare, potrebbero esplodere senza preavviso. Dovrete scegliere: mantenere la calma o cedere all’orgoglio. Ritagliatevi del tempo per capire cosa volete davvero, senza pressioni esterne. C'è di buono che Venere in Gemelli favorisce la complicità nelle relazioni.

1️⃣0️⃣- Acquario. Plutone retrogrado nel vostro segno spinge a trasformare dinamiche che non vi rappresentano più. Vi sentite scarichi, come se la vostra mente e il vostro corpo stessero lanciando un SOS. In effetti avete vissuto un lungo periodo in cui avete messo da parte i vostri bisogni, dedicandovi agli altri o alla routine. Ora qualcosa dentro di voi chiede attenzione, comprensione, un momento di tregua.

La stanchezza mentale rischia di trasformarsi in irritabilità e tensione, quindi concedetevi una pausa. Non c’è nulla di male nel fermarsi un attimo per riflettere, meditare o semplicemente respirare. Guardatevi attorno: ci sono nuovi interessi e prospettive che potrebbero rigenerarvi. Anche una breve fuga dalla quotidianità può essere rigenerante. Avete donato tanto senza ricevere altrettanto in cambio. Ma non fatevi ingannare dalla stanchezza: non è debolezza, è un invito a rallentare e riprendere contatto con voi stessi. L'amore non va spiegato, va sentito. Siete anime libere, ma meritate radici solide. Accogliete il silenzio, il tempo e la cura. Non tutto si risolve in un giorno, ma tutto può cominciare in un attimo.

9️⃣- Ariete. La vostra forza è nota, ma anche voi avete diritto a crollare, piangere, fermarvi. Non siete invincibili, ma siete resilienti. Se l’amore vi sfugge o vi ferisce, non perdete la fiducia: a volte si allontana solo per mettervi alla prova. Imparate ad ascoltare, a chiedere scusa e a dare spazio. I veri eroi non combattono sempre: sanno anche aspettare il momento giusto. Anche se vi portate dietro delle ferite, vi state lentamente rialzando e la vostra forza interiore comincia a farsi sentire. In queste ore, potreste essere messi alla prova da situazioni impreviste o da persone che mettono in discussione le vostre scelte. La chiave per affrontare la giornata sarà il dialogo, ma uno che parta dal rispetto, dalla volontà di capire e di farsi capire.

Se sentite che vi manca qualcosa, evitate di colmare quel vuoto con eccessi alimentari o comportamenti impulsivi. Pensate, piuttosto, a progettare un fine settimana speciale: chi è in coppia potrebbe riscoprire la complicità, mentre i single avranno l’occasione di riflettere su ciò che desiderano davvero.

8️⃣- Vergine. La vita non è una tabella da riempire né un progetto da controllare in ogni dettaglio. Lasciate spazio all'imprevisto, all'imperfetto, all'emozione. Quando l’amore vi spiazza, non analizzatelo: vivetelo. Ogni errore è una lezione, non una condanna. Non smettete di credere che anche voi meritate il meglio, anche se a volte lo dimenticate. La comunicazione è al centro della vostra giornata, grazie a Mercurio in Cancro e alla Luna in Scorpione.

Ogni giorno vi pone davanti a un bivio: sopravvivere o vivere pienamente. E questo venerdì vi invita a scegliere la seconda opzione. Forse vi siete adattati a una situazione che vi sta stretta, per comodità o per paura del cambiamento. Ma dentro di voi sapete che è tempo di muovere i primi passi verso qualcosa di diverso. Non tutto accadrà subito, ma l'importante è iniziare. Cercate di non alimentare tensioni in famiglia: certe discussioni si possono evitare se affrontate con maggiore distacco. Lasciate emergere il vostro lato più spontaneo, quello che troppo spesso reprimete dietro maschere di controllo e razionalità.

7️⃣- Bilancia. Venere in Gemelli incoraggia a esplorare nuove opportunità, ma mantenete i piedi per terra.

Siete stufi di uniformarvi a ciò che fanno o pensano gli altri. Questo venerdì vi invita a mettere voi stessi al primo posto. Non si tratta di egoismo, ma di rispetto verso i vostri bisogni. Lasciatevi alle spalle l’idea che bisogna sempre essere misurati o accomodanti. È tempo di ascoltare le vostre emozioni e di concedervi la libertà di sbagliare, provare, scoprire. Nuove passioni vi aspettano: sperimentate, anche se pensate di non esserne capaci. La vostra creatività è un seme pronto a germogliare, ma dovete coltivarlo con entusiasmo e fiducia. Avete cercato per troppo tempo l’equilibrio fuori da voi, ma è dentro che va ritrovato. Quando vi sentite trascurati o fraintesi, non chiudetevi: esprimete ciò che provate.

Non avete bisogno di essere perfetti per essere amati, né di accontentarvi per paura di restare soli. Riscoprite la bellezza di scegliere con il cuore, non per dovere.

6️⃣- Gemelli. Spesso vi lasciate trascinare dal vento degli eventi, ma quando vi fermate vi accorgete di quanto bisogno avete di radici. L’amore, quello vero, non vi limita: vi fa volare più alto. Reagite al caos con un sorriso, ma senza fingere che tutto vada bene. Prendetevi cura dei pensieri come fate con gli altri. La vostra anima merita pace, non solo stimoli. La mente corre veloce, ma in questa giornata avrete bisogno di fermarvi un attimo per ascoltare ciò che vi dice il cuore. Se vi sentite costretti a fare qualcosa che non vi convince, non esitate a dire di no oppure a chiedere aiuto.

Non siete obbligati a fare tutto da soli. L’amore avrà uno spazio importante: chi è in coppia vivrà momenti teneri e intensi, mentre i single potrebbero ritrovare fiducia nel romanticismo. Cautela, però, nelle nuove conoscenze: non apritevi troppo in fretta a chi non conoscete bene. L’intuito sarà la vostra bussola.

5️⃣- Cancro. Il Sole nel vostro segno, in trigono con la Luna in Scorpione, vi rende particolarmente sensibili e connessi ai vostri bisogni emotivi. Anche se ci sono state delle difficoltà, potrete cogliere un’occasione per sistemare ciò che non va. Le stelle vi sostengono in un percorso di rinascita interiore: non abbiate timore di ricominciare, anche da voi stessi. Evitate le persone che si lamentano costantemente ma non fanno nulla per cambiare le cose, perché la loro energia negativa potrebbe influenzarvi.

Siate invece di esempio, dimostrando che è possibile trasformare un problema in un’opportunità. Un gesto d'affetto sincero, fatto o ricevuto, vi ricorderà quanto la vita possa essere intensa e preziosa. A volte l'amore vi ferisce proprio perché ci credete troppo. Ma non cambiate per colpa di chi non ha saputo amarvi bene. Rimanete sensibili, autentici, profondi. Il mondo ha bisogno del vostro cuore. Le sfide familiari o le delusioni vi hanno resi più forti, non più fragili. Lottate per ciò che conta, ma non a costo di annullarvi.

4️⃣- Scorpione. La Luna nel segno vi rende meravigliosi e protagonisti del giorno. Il trigono con il Sole in Cancro dona forza e chiarezza. Spesso la reprimete per paura di sbagliare o di essere giudicati.

Questo è il momento giusto per liberarvi da imposizioni esterne e seguire la vostra verità. Se c’è qualcosa che non sopportate più, affrontatelo. Nessuno può decidere per voi come dovete vivere. Un piano ben costruito vi permetterà di iniziare un cambiamento concreto. Non isolatevi: parlate con chi vi vuole bene e cercate conforto nella natura. Una passeggiata al tramonto o il suono delle onde potrebbero avere un effetto rigenerante. Emozioni forti vi accompagneranno. Dentro di voi si muove un universo intenso, ma spesso lo nascondete per paura di soffrire. L’amore non è controllo, ma connessione. E la vita non va vissuta trattenendo il fiato: va respirata a pieni polmoni. Se vi sentite messi da parte, create il vostro spazio. Siete capaci di trasformare il dolore in rinascita, se solo lo permettete a voi stessi.

3️⃣- Leone. Il bisogno di riconoscimento è forte, ma sentirete anche l’urgenza di far pace con voi stessi. Non potete continuare a sacrificare i vostri sogni per supportare sempre gli altri. È tempo di dire “no” quando serve e di difendere i vostri confini. La fortuna vi sorriderà se saprete cogliere le opportunità che stanno per presentarsi. Anche in amore potrete vivere qualcosa di speciale: chi ha una relazione stabile riscoprirà l’intesa, mentre chi è alla ricerca potrà imbattersi in un incontro piacevole e stimolante. Lo stress dei giorni scorsi andrà dissolvendosi, lasciando spazio a leggerezza e gioia. Siete nati per brillare, ma ogni tanto dubitate di voi stessi. Ricordate: non servono applausi per avere valore. L’amore non si conquista a forza di gesti eclatanti, ma con la presenza costante. Reagite alle giornate storte riscoprendo i vostri talenti. Anche quando tutto sembra sfuggire, potete sempre scegliere voi come rispondere.

2️⃣- Pesci. La Luna in Scorpione, in armonia con il Sole in Cancro, spinge a esplorare nuove prospettive e a fidarsi del proprio intuito. In queste ore sentirete che qualcosa sta finalmente tornando a funzionare. Non si tratta di miracoli, ma del frutto del vostro impegno e della vostra sensibilità. Siete tra i pochi segni che sanno apprezzare le piccole cose e ora sarà il momento giusto per raccogliere i frutti di ciò che avete seminato. Le relazioni saranno al centro della scena: chi è in coppia potrà recuperare la complicità, mentre i single si sentiranno più disinvolti e pronti ad amare. Il passato non ha più potere su di voi: lasciate andare le delusioni e preparatevi ad accogliere emozioni nuove. Vi lasciate travolgere dai sogni e dai sentimenti, ma a volte dimenticate di proteggervi. L’amore è bellissimo, ma non deve farvi sentire piccoli o confusi. Siete anime rare, e la vostra empatia è un dono, non una condanna. Se qualcuno non vi comprende, non significa che valete meno. Continuate a credere nelle favole, ma scegliete anche chi sa camminare con voi nella realtà.

1️⃣- Capricorno. Siete in un periodo di svolta e questo venerdì vi darà l’occasione perfetta per fare pulizia dentro e fuori di voi. Basta schemi ripetitivi, basta limiti imposti: avete bisogno di leggerezza, di stimoli nuovi, di aria fresca. Ascoltate il silenzio e comprenderete quanto sia importante far parlare il cuore. In amore le risposte che aspettavate inizieranno ad arrivare, e nella vita quotidiana vi sentirete più lucidi e determinati. Concedetevi un momento per nutrire mente e corpo: una buona lettura, un pasto sano, una camminata vi rimetteranno in sintonia con voi stessi. Questa giornata può davvero segnare un nuovo inizio, ma attenzione a Saturno retrogrado che ricorda di procedere con cautela. Siete abituati a reggere il mondo sulle vostre spalle, ma anche voi meritate leggerezza. L’amore non è un traguardo da raggiungere, è un’esperienza da vivere. Permettetevi di fallire, di ricominciare, di chiedere aiuto. Ogni difficoltà che superate vi rende ancora più autorevoli, ma è la tenerezza che vi rende davvero grandi.

La situazione astrologica della giornata

In sintesi, il 4 luglio 2025 è una giornata di grande potenza emotiva e trasformativa, con la Luna in Scorpione che spinge verso l’introspezione e la verità, mentre Venere in Gemelli e il Sole in Cancro bilanciano questa intensità con leggerezza e sensibilità. Gli aspetti più incisivi sono il trigono Luna-Sole e l’influenza di Urano in avvicinamento, che preparano il terreno per cambiamenti significativi.