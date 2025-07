L'oroscopo della giornata di domenica 20 luglio annuncia un Leone più lucido in campo amoroso, forte della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre il Sagittario si merita di più dal lavoro. Idee e fantasia non mancheranno nel segno della Bilancia, mentre per il segno dello Scorpione sarà un buon momento per fare un bilancio al lavoro.

Previsioni oroscopo del giorno, domenica 20 luglio 2025 segno per segno

Ariete: le relazioni attraverseranno una fase più profonda e delicata per voi in questa domenica di luglio. Potrebbero emergere sane discussioni, utili per chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto.

In quanto al lavoro vi piacerebbe potervi fermare un momento solo per voi, ma dovrete essere capaci di stabilire le giuste priorità. Voto - 8️⃣

Toro: la giornata invita a una comunicazione più chiara con la persona che amate. Se la Luna ha portato reali benefici, in questa domenica di luglio, sarete chiamati a mettere in pratica ciò che avete imparato. Sul posto di lavoro potreste avere buone idee, ma dovrete aspettare il momento più adatto per esprimerle al meglio delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali emozionanti in questa giornata di domenica per l'oroscopo. Le emozioni saranno in movimento grazie alla Luna e Venere, concedendovi momenti unici e occasioni irripetibili per i single.

Sul fronte professionale la creatività sarà dalla vostra parte. Provate a mettere in pratica le vostre idee migliori. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale tranquilla in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle saranno dolci con voi, e vi concederanno momenti di dolce intesa con il partner, anche per le piccole cose. In quanto al lavoro nuove idee e soluzioni creative possono emergere, ma è fondamentale non disperdersi troppo in tante direzioni diverse. Voto - 8️⃣

Leone: la vostra sensibilità vi porterà a essere più lucidi in amore in questa giornata di domenica. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore, single oppure no: con la Luna e Venere a favore, potreste riuscire a fare buone conquiste.

Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di risultati concreti in questo periodo, che possano elevare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Vergine: situazione complicata in amore. La posizione della Luna e di Venere potrebbe rendere difficile interagire con la vostra anima gemella. Meglio in ambito professionale. Potreste ricevere feedback positivi dai vostri progetti, spinti a dare di più per le prossime occasioni, grazie al sostegno di stelle come Marte e Giove. Voto - 6️⃣

Bilancia: idee e fantasia saranno alla base di questa giornata di domenica. In campo amoroso il vostro carisma vi renderà irresistibili. Non mancheranno le occasioni per godere di una relazione intensa e affiatata. In quanto al lavoro sarà un buon momento per pianificare alcune importanti mansioni da svolgere prossimamente.

Tenetevi pronti per cogliere le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un buon momento per fare un bilancio in campo professionale, e valutare le prossime mosse da fare. Quest'ultimo periodo non vi ha dato particolari soddisfazioni, ma adesso è il momento di recuperare terreno, ma soprattutto di ottimizzare meglio tempo e risorse a disposizione. In amore sarà una giornata tranquilla, dove vi prendere cura del partner, senza avere aspettative elevate. Voto - 7️⃣

Sagittario: questa domenica di luglio vi vedrà meno attenti ai bisogni del partner. La Luna e Venere in opposizione potrebbero rendere meno coinvolgente la vostra vita sentimentale, e sarà necessario intervenire. In ambito lavorativo vi meriterete di più, per cui potrebbe essere il momento giusto per provare a fare qualcosa di più ambizioso.

Voto - 7️⃣

Capricorno: le emozioni saranno intense con il partner, ma piuttosto delicate. Queste stelle non vi daranno una chiara direzione, per cui non dovrete correre troppi rischi, soprattutto voi single in cerca di affetto. In quanto al lavoro non vi sentirete particolarmente motivati. Avrete bisogno di staccare la spina per un po’, giusto il tempo di riordinare le idee. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di domenica positiva per le relazioni. La Luna e Venere vi guideranno verso un rapporto più sincero e affiatato. Potrebbe essere il momento giusto per fare un passo avanti insieme alla persona che amate, in particolare per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro dovrete prendere le giuste decisioni nelle vostre mansioni.

Scelte azzardate potrebbero portare a conclusioni sbagliate. Voto - 7️⃣

Pesci: le tensioni in amore continueranno a manifestarsi in questo periodo, complice la Luna e Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro le vostre idee potrebbero emergere con forza in questo periodo, e portarvi a raggiungere risultati concreti. Voto - 6️⃣