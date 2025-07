L'oroscopo di domenica 6 luglio prevede come i nativi Gemelli saranno lungimiranti in campo professionale, mostrandosi sicuri e consapevoli delle proprie decisioni.

Il Cancro riuscirà poi ad essere magnetico e razionale, il Sagittario riceverà delle proposte interessanti mentre i nativi Vergine dovranno fare i conti con possibili discussioni con il partner.

Previsioni oroscopo domenica 6 luglio 2025 segno per segno, voto 7 per i Pesci

Ariete: previsioni astrali stabili in questa prima domenica di luglio. Approfittatene per rilassarvi insieme alla persona che amate, ricaricare le batterie e dare uno slancio romantico al vostro rapporto.

In quanto al lavoro un'idea nata per caso potrebbe diventare sempre più centrale nelle prossime giornate. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in opposizione vi renderà piuttosto suscettibili in questo periodo. Puntate maggiormente sulla moderazione, evitando possibili disagi. In quanto al lavoro, meglio non sbilanciarsi troppo per il momento. Con Mercurio in quadratura dal segno del Leone, non tutte le vostre idee potrebbero trovare realizzazione. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà una domenica grandiosa per la vostra storia d'amore. Punterete molto sulla simpatia e sul fascino con la persona che amate, grazie anche al supporto di Venere. In quanto al lavoro farete buoni progressi con i vostri progetti, dimostrando una notevole lungimiranza.

A volte le energie non saranno molte, ciò nonostante cercherete sempre di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione vi renderà magnetici e lungimiranti in campo amoroso. Aspettatevi emozioni forti e intese, oltre che piacevoli sorprese. Sul posto di lavoro fermarsi un momento e fare il punto della situazione vi aiuterà a prendere decisioni più adeguate per i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Leone: avrete bisogno di chiarire alcune cose importanti tra voi e la persona che amate prima di lasciarvi andare alle emozioni. Venere vi sarà vicino, ma attenzione alla Luna in cattivo aspetto, che potrebbe mettere in mostra il vostro lato irrazionale.

In quanto al lavoro tenete d'occhio le possibili novità in arrivo: potrebbe arrivare qualcosa di molto interessante. Voto - 7️⃣

Vergine: non vi sentirete pronti a guardare avanti in campo amoroso. Venere in quadratura potrebbe spingervi a commettere errori in amore, che dovrete cercare di riparare il prima possibile. In quanto al lavoro, questa potrebbe essere una giornata utile per organizzare il resto della settimana, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: attenzione alle spese impulsive. Mercurio porterà idee creative e originali, ma non dovrete avere fretta di svilupparle. In amore la passione con il partner sarà in aumento grazie a Venere in trigono. Se siete single, ascoltate i segnali intorno a voi per capire chi sia la persona giusta.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale armoniosa in questa domenica di luglio. La Luna vi permetterà di accogliere con entusiasmo il vostro rapporto, concedendovi momenti di romanticismo e maturità. Se siete single imparerete a conoscere meglio la vostra fiamma. In quanto al lavoro un contatto utile potrebbe anche aiutarvi a ripartire, ma dovrete saper sfruttare bene le vostre capacità. Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà una domenica molto stimolante per quanto riguarda i sentimenti, considerato Venere in cattivo aspetto. Sul posto di lavoro eviterete di correre rischi, sviluppando quei progetti che possono garantirvi maggiori risultati. Le proposte ad ogni modo non mancheranno. Voto - 7️⃣

Capricorno: dimostrerete grande tenerezza in ambito amoroso.

La Luna porterà buone emozioni tra voi e il partner, ma soprattutto momenti di saggezza e maturità. Sul fronte professionale una pausa meritata vi regalerà lucidità, ma soprattutto voglia di fare in vista dei prossimi progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: il lavoro non sarà il vostro forte. Potreste non essere così sicuri di voi in quel che fate a causa di Mercurio, rischiando di prendere a volte decisioni sbagliate. In amore Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non siate troppo precipitosi nel mostrare le vostre emozioni. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione. Per vivere al meglio il vostro rapporto, dovrete essere pazienti e comprensivi nei confronti del partner, evitando spiacevoli discussioni. In quanto al lavoro sarete abili in quel che fate, ma attenzione a non dimostrare troppa sicurezza. Voto - 7️⃣