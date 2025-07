L’oroscopo del giorno mercoledì 23 luglio 2025 guida tra amore, lavoro e fortuna, sfruttando in modo equilibrato i movimenti astrali del Sole in Leone e la Luna in Cancro.

Simpatia e solarità permetteranno al segno dello Scorpione vi vivere una bella vita sentimentale, mentre la Bilancia dovrà valutare bene le proprie iniziative professionali. Il segno dei Pesci sarà più rilassato in amore, mentre l'Acquario non dovrà essere superficiale nelle proprie mansioni.

Previsioni oroscopo del giorno mercoledì 23 luglio 2025 segno per segno

Ariete: in questa parte centrale della settimana le cose non andranno sempre benissimo tra voi e il partner.

Venere porterà buone sensazioni, ma attenzione a non trascurare il rapporto con la persona che amate. In quanto al lavoro Mercurio favorisce la comunicazione, utile per evitare malintesi o imprevisti da parte di Marte e Giove. Voto - 7️⃣

Toro: il passaggio della Luna in Cancro vi permetterà di essere più maturi e attenti alla persona che amate. Se siete single è il caso di farvi coraggio e trovare le parole e il momento adatto per rompere il ghiaccio con la persona che vi piace. In quanto al lavoro Mercurio rallenta la vostra tabella di marcia. Cercate di avere le idee chiare su dove andrete a mettere le mani. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'intesa con il partner sarà piacevole in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo.

Single oppure no, con Venere in congiunzione al vostro segno, sarà il momento giusto per rafforzare il vostro legame. In quanto al lavoro ci terrete molto ad avere la situazione sotto controllo. Pertanto, dovrete dimostrare di saper gestire i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: una bella Luna in congiunzione renderà appagante la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Se siete single la vostra sensibilità sarà maggiore, e potreste aprire il vostro cuore a nuove conoscenze. In ambito professionale le collaborazioni saranno importanti in questo periodo, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: i movimenti astrali del Sole e di Venere vi renderanno più affascinanti in ambito amoroso.

Soprattutto voi single avrete carisma, e potrete finalmente fare quel passo avanti tanto atteso. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non vi mancherà, e potrebbe fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno del Cancro renderà più interessante questa giornata di mercoledì. Dimostrerete maturità nei confronti del partner: potrebbe essere il momento giusto per chiarire alcune questioni in sospeso. In ambito lavorativo Marte e Giove suggeriscono di pianificare le vostre mansioni con calma, organizzando bene il da farsi per evitare intoppi. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì che vedrà qualche screzio in amore a causa della Luna in quadratura.

Dovrete usare bene le parole con la persona che amate per evitare incomprensioni. In quanto al lavoro valuterete bene le vostre iniziative professionali, sfruttano tutta la creatività di Mercurio. Voto - 7️⃣

Scorpione: simpatia e solarità caratterizzeranno la vostra giornata secondo l'oroscopo. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte, pronto a concedervi momenti di maggiore intimità con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro sarà un periodo piuttosto pesante, ma che alla fine vi permetterà di portare a casa discreti risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa giornata non sarà così dolce in amore a causa di Venere in opposizione. In questo periodo avrete bisogno di risolvere i difetti del vostro rapporto.

Evitate dunque un approccio troppo invasivo, e mostrate maggiore maturità. In quanto al lavoro avrete una direzione chiara nei vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali altalenanti in campo amoroso in questa giornata di mercoledì. La Luna in opposizione potrebbe rendere complicato il dialogo con il partner. Attenzione dunque a quello che potreste dire o fare. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi, considerata la posizione di Giove in opposizione. Voto - 6️⃣

Acquario: in questa giornata di mercoledì non dovrete essere superficiali nelle vostre mansioni. Con Mercurio in opposizione dal segno del Leone non sarete sempre così lucidi da prendere la decisione migliore.

Sul fronte amoroso dimostrerete concretezza all'interno del vostro rapporto. Venere in trigono vi regalerà momenti emozionanti da vivere. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che vi vedrà più rilassati nei confronti del partner grazie alla Luna in trigono. Venere rimarrà contraria, ciò nonostante in questa giornata potreste dimostrare maggiore maturità. Nel lavoro la giusta opportunità potrebbe fare la differenza. Mettete in mostra tutte le vostre buone qualità. Voto - 7️⃣