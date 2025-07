L'oroscopo del giorno venerdì 11 luglio 2025 si prospetta particolarmente frizzante: l’energia estiva stimola le relazioni, il desiderio di cambiamento nel lavoro e qualche colpo di fortuna inatteso.

Il segno dei Gemelli non lascerà nulla al caso, sia in amore che nel lavoro, mentre il segno del Sagittario dovrà fare di meglio in campo amoroso. Il Leone ci terrà molto a dire sempre ciò che pensa, mentre l'Acquario esprimerà i propri bisogni in modo chiaro con il partner.

Previsioni oroscopo del giorno, venerdì 11 luglio 2025 segno per segno

Ariete: non sottovalutate le intuizioni improvvise in campo professionale.

Potrebbero arrivare idee brillanti per voi, che dovrete assolutamente annotare. Concentratevi inoltre sui progetti che richiedono costanza. In ambito amoroso non godrete sempre di un rapporto concreto, considerato la Luna contro di voi. Esprimete i vostri sentimenti chiaramente per evitare incomprensioni. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali positive in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Saprete comunicare in modo brillante con il partner. Per i single incontri di passaggio potrebbero fiorire se coltivati con leggerezza. Nel lavoro avrete molte richieste da gestire. Dovrete trovare le idee giuste, quelle su cui vale davvero la pena scommettere. Voto - 8️⃣

Gemelli: non lascerete nulla al caso in questa giornata di venerdì, grazie a queste stelle ben allineate.

In amore sarete parte attiva del vostro rapporto, dimostrando spesso di essere innamorati della vostra anima gemella. Sul posto di lavoro la comunicazione si farà brillante e proficua, con spesso risultati degni di nota. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di venerdì. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione di troppo con il partner. Attenzione inoltre a non farvi prendere dalla nostalgia. Nel lavoro lasciatevi ispirare: potreste trovare qualche idea veramente interessante da sviluppare. Voto - 6️⃣

Leone: la sincerità e costanza nei vostri discorsi vi farà onore, anche durante delle discussioni. Ci terrete molto a dire sempre quello che pensate, perché vorreste vivere un rapporto aperto con gli altri.

In quanto al lavoro avrete importanti idee in mente, ma dovrete anche avere i mezzi necessari per trasformarli in successi. Voto - 7️⃣

Vergine: il vostro magnetismo non sarà così elevato a causa di Venere in quadratura. Di contro, la Luna in trigono vi aiuterà a comprendere meglio lo stato d'animo delle persone che amate. In ambito professionale energie, precisione e organizzazione potrebbero fare la differenza nelle vostre mansioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: vorreste dire e fare tanto per la persona che amate in questo periodo, ma con la Luna in quadratura non sarà così facile. Cercate di approfondire il vostro rapporto, evitando la superficialità e cercando di comprendere meglio i sentimenti della vostra fiamma.

In quanto al lavoro avrete la situazione sotto controllo per il momento, dimostrando di avere spesso le idee chiare. Voto - 7️⃣

Scorpione: incontri armoniosi caratterizzeranno questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Potrebbe essere il momento adatto per approfondire nuovi legami, o per dare nuova linfa a un rapporto attivo da un po’ di tempo. Per quanto riguarda il lavoro le collaborazioni potrebbero essere proficue, ma dovrete anche fare la vostra parte. Voto - 7️⃣

Sagittario: dovrete fare di meglio in campo armonioso secondo l'oroscopo. Con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli, non sarà facile dimostrare le vostre emozioni, ma sarà importante non arrendersi. Nel lavoro alcune trattative potrebbero finalmente andare a buon fine, e potreste approcciare nuove mansioni interessanti da sviluppare.

Voto - 6️⃣

Capricorno: una bella Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi accompagnerà durante questa giornata di venerdì. Non vi farete mancare nulla per poter essere felici insieme alla vostra fiamma, grazie anche a qualche follia romantica. In quanto al lavoro potreste superare più facilmente alcuni ostacoli, grazie al vostro ottimismo e all'energia di Marte in trigono. Voto - 8️⃣

Acquario: esprimerete i vostri bisogni in modo chiaro nei confronti del partner in questo periodo. Sarà importante per voi cercare di costruire un rapporto sincero con la persona che amate, di conseguenza non vi nasconderete nulla. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi, considerato la posizione sfavorevole di Mercurio, che potrebbe portare a degli imprevisti.

Voto - 7️⃣

Pesci: il vostro modo di amare in questa giornata di venerdì sarà più concreto grazie alla Luna in sestile. Venere rimane comunque in cattivo aspetto, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per comprendere meglio i sentimenti del partner. Nel lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi audaci, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣