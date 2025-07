Le previsioni astrologiche del 18 luglio premiano lo Scorpione, che guida la classifica con intuito, forza interiore e capacità di rigenerarsi. In difficoltà Acquario e Leone, alle prese con una giornata di riflessione e qualche turbolenza emotiva. Il cielo di venerdì è dominato da una Luna in trigono con Nettuno e Plutone, che porta intensità nei sentimenti e chiarezza nei pensieri per chi sa guardarsi dentro. È un giorno adatto per compiere scelte consapevoli, rilasciare pesi del passato e rafforzare relazioni autentiche. Tuttavia, per alcuni segni sarà importante mantenere la calma e non forzare le situazioni.

Classifica dei segni zodiacali del 18 luglio 2025, Ariete al terzo posto

1° Scorpione: siete profondi, magnetici e intuitivi come non mai. Il vostro sguardo va oltre le apparenze, e sapete cogliere il senso nascosto degli eventi. In ambito lavorativo potreste avere un’intuizione vincente o ricevere conferme attese da tempo. L’amore vi avvolge con passione e verità, e chi vi sta accanto sente la vostra presenza autentica. È una giornata perfetta per rigenerarsi, chiudere cicli e aprirne di nuovi. La trasformazione è il vostro superpotere: usatelo con consapevolezza.

2° Gemelli: siete in splendida forma mentale e riuscite a risolvere questioni che vi hanno creato confusione. Il vostro spirito brillante è ben accolto ovunque andiate, e la comunicazione diventa il vostro punto di forza.

In amore sapete usare le parole giuste al momento giusto.

3° Ariete: vi sentite combattivi, motivati e coinvolgenti, la vostra energia trascina infatti chi vi circonda.. In amore siete passionali, ma dovete evitare atteggiamenti troppo impulsivi.

4° Bilancia: equilibrio e armonia vi accompagnano per gran parte della giornata. Avete voglia di bellezza, serenità e relazioni che nutrano l’anima. Sul lavoro riuscite a destreggiarvi con eleganza, senza forzare nulla. In amore sapete essere dolci e presenti.

5° Cancro: le emozioni vi guidano nella giusta direzione. Riuscite a comprendere meglio i vostri bisogni e quelli delle persone a cui tenete. Una piccola sorpresa potrebbe scaldarvi il cuore. In ambito lavorativo mantenete la rotta e raccogliete piccoli successi.

6° Sagittario: la voglia di esplorare nuove strade si fa sentire. Siete curiosi, aperti e pronti a mettervi in gioco. La giornata è perfetta per un progetto creativo o per avviare una nuova collaborazione. In amore siete meno irrequieti e più disposti al dialogo.

7° Vergine: tutto fila liscio, ma manca un pizzico di entusiasmo. Siete concentrati e produttivi, ma avete bisogno di ricaricare le energie. Un consiglio sincero da una persona fidata potrebbe farvi vedere una situazione da una prospettiva diversa.

8° Capricorno: siete determinati, ma oggi rischiate di isolarvi troppo. Le vostre priorità sono chiare, ma serve anche una dose di flessibilità. L’amore c’è, ma dovete uscire dalla vostra corazza per viverlo appieno.

9° Toro: avete bisogno di rimettere ordine nei vostri pensieri. Una giornata più lenta vi aiuterà a riflettere e ad ascoltare il vostro corpo. In amore ci sono domande che aspettano risposta ed è il momento giusto per affrontarle con sincerità.

10° Pesci: vi sentite confusi, come se le emozioni vi travolgessero. Cercate di non affidarvi troppo alle sensazioni fugaci e di ancorarvi alla realtà. In amore avete bisogno di rassicurazioni, ma non dimenticate anche di offrirle a vostra volta.

11° Leone: la vostra voglia di primeggiare oggi si scontra con alcune frustrazioni. Attenti a non reagire in modo esagerato. Meglio fare un passo indietro e riflettere. In amore serve più ascolto e meno orgoglio.

12° Acquario: siete distanti, distratti, forse troppo proiettati verso il futuro per godervi il presente. La giornata invita ad una pausa di introspezione. Le relazioni richiedono attenzione, e il rischio è quello di sembrare freddi o assenti.