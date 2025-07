L'oroscopo del giorno di venerdì 4 luglio annuncia il passaggio del pianeta Venere nel segno zodiacale dei Gemelli, ora più attivo in ambito amoroso, mentre la Luna in Scorpione aiuterà a riscoprire i propri legami affettivi. Per il segno del Leone ci sarà ancora qualche incertezza da risolvere in amore, invece il segno del Sagittario dovrà mantenere una buona concentrazione.

Previsioni oroscopo venerdì 4 luglio 2025 con classifica

Ariete: vi avvicinerete verso un weekend promettente in amore, ora che Venere si troverà in sestile. Avrete bisogno di costruire un legame forte con la persona che amate, e queste stelle vi daranno ciò di cui avrete bisogno.

Sul fronte lavorativo alcuni obiettivi non saranno così semplici da raggiungere, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere lasciare il vostro segno zodiacale. Secondo l'oroscopo però, queste stelle vi daranno ancora buone opportunità, ma non dovrete esagerare con i termini. In quanto al lavoro, proseguite per la vostra strada, ma non siate troppo testardi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: l'arrivo del pianeta Venere nel vostro segno zodiacale vi permetterà di riscoprire i vostri legami affettivi in questo venerdì di luglio. Single oppure no, potreste avere buone occasioni per conquistare il cuore della vostra fiamma. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno pazienza affinché possano rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo.

Anche se Venere si metterà alle vostre spalle, sarà comunque possibile godere di un rapporto discreto, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro, anche un piccolo passo in avanti avrà la sua rilevanza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale in rialzo grazie a Venere, ora in sestile da segno dei Gemelli. Di contro, l'astro argenteo sarà in quadratura, dunque attenzione a non esagerare con le emozioni. Prendetevi del tempo per dei chiarimenti. Molto bene il lavoro, soprattutto in quest'ultimo periodo, grazie ai giusti investimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì solamente discreta per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere ora in quadratura dal segno dei Gemelli, non ci saranno sempre dolci emozioni.

In ambito professionale continuerete a fare bene il vostro dovere, ma senza strafare. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che tornerà in risalto nel prossimo periodo per voi nati sotto il segno della Bilancia, grazie a Venere, ora in trigono dal segno dei Gemelli. I cuori solitari potrebbero riuscire finalmente a fare dolci conquiste. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sarà favorevole, ma attenzione alla posizione di Giove, in quadratura dal segno del Cancro. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'arrivo della Luna nel vostro cielo vi permetterà di riscoprire i vostri legami affettivi secondo l'oroscopo, soprattutto ora che Venere non sarà più contro di voi. Se ci sono state discussioni in famiglia o con il partner, questo sarà il momento giusto per ammettere le vostre responsabilità.

Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora Mercurio contro di voi. Attenzione dunque a non fare sempre a modo vostro. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita amorosa che si complica per voi nel prossimo periodo. La posizione di Venere potrebbe mettere in risalto tutti i limiti del vostro rapporto. Meglio non cercare discussioni per ogni cosa. Stabile il settore professionale grazie a Mercurio, motore di buone idee e grande lucidità. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di venerdì discreta. La Luna porterà stabilità e lucidità nel vostro rapporto, un vero toccasana in questo periodo. Se siete single darete più risalto alla vostra vita sociale. Sul posto di lavoro le idee saranno tante, ma dovrete puntare su quelle che possono darvi maggiori soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Acquario: vi attende un periodo migliore dal punto di vista sentimentale, ora che Venere si trova in trigono dal segno amico dei Gemelli. La Luna in quadratura però porterà ancora qualche incertezza da risolvere, ma in ogni caso, sta per aprirsi un periodo più roseo per voi e il partner. Nel lavoro invece, prendete le vostre decisioni con la dovuta cautela, analizzando bene ogni situazione. Voto - 8️⃣

Pesci: vivrete una situazione meno romantica in amore a causa di Venere in quadratura. La Luna in trigono vi permetterà di essere più ragionevoli, ma non sempre godrete di una buona intesa di coppia. Stabile il settore professionale, anche se al momento privo di rilevanti successi. Voto - 6️⃣