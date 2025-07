Secondo l'oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero mostrare una tendenza all’egoismo in amore, privilegiando i propri desideri. I single dello Scorpione vivranno incontri memorabili. Sul fronte lavorativo, i nativi del Sagittario dovranno evitare tensioni e agire con modestia e prudenza, accantonando le iniziative troppo ambiziose.

Oroscopo e pagelle della settimana 21-27 luglio: Bilancia e Scorpione

Bilancia – L'influenza disarmonica di Saturno si farà sentire particolarmente nell'ambito affettivo.

Se siete sposati, la vostra settimana dovrebbe procedere senza particolari difficoltà. Se invece siete single, prestate attenzione: questo aspetto di Saturno potrebbe spingervi a infatuarvi di qualcuno che potrebbe rivelarsi profondamente deludente. Non fidatevi delle prime impressioni e non date credito a tutte le belle parole che vi verranno rivolte. È fondamentale che non ignoriate più certe verità evidenti. Nel vostro ambiente lavorativo, alcune persone nutrono invidia nei vostri confronti e potrebbero tentare di screditarvi. Se non reagirete prontamente, vi troverete presto in una situazione spiacevole. Fortunatamente, Saturno vi fornirà il supporto necessario per difendervi con efficacia.

Voto: 7

Scorpione – La vostra felicità in amore prosegue con slancio. Dopo un periodo di grande protezione, questa settimana beneficerete di un influsso astrale davvero straordinario. Questa configurazione si manifesta assai raramente, e voi sarete in posizione privilegiata per coglierne i frutti. Che cosa vi attende? Se vivete in coppia, una gioia profonda e genuina. Se invece siete single, un incontro memorabile. Nel caso incontriate la vostra anima gemella, non lasciatela sfuggire! Anche il settore professionale sarà in primo piano. Se finora siete rimasti nella solita posizione lavorativa, avrete l'occasione di avanzare e vedere riconosciute le vostre abilità. La presenza di Marte suggerisce che questi cambiamenti potrebbero non essere accolti positivamente da tutti, e richiederanno un po' di tempo per concretizzarsi pienamente.

Voto: 7,5

Previsioni degli astri fino al 27 luglio: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Nel corso di questa settimana, potreste vivere profonde, e a tratti ossessive, gioie dell'amore fisico. Se siete in armonia con la persona che condivide il vostro letto, momenti di passione potrebbero non avere mai fine, preparandovi a notti indimenticabili. Le coppie in crisi potrebbero incontrare attriti se nessuno dei due partner è disposto a fare maggiori compromessi. Sul fronte lavorativo, evitate di aggravare le tensioni per non incorrere in spiacevoli sorprese. Sotto l'influenza di Marte, potreste sentire il desiderio di lanciarvi in qualche iniziativa troppo ambiziosa. Ricordate che è molto importante praticare l’arte della modestia e della prudenza per non avventurarvi in progetti irrealizzabili.

Voto: 7,5

Capricorno – In questi giorni, il Sole, che ha un impatto sul vostro settore dell'amore, potrebbe suscitare in voi una certa inclinazione all'egoismo. Per una volta, potreste mettere i vostri bisogni e desideri personali al di sopra di quelli del vostro partner. Con un cielo così fortemente influenzato da Venere, i single saranno particolarmente favoriti negli affetti. Se cercherete di fare colpo, avrete ottime possibilità di riuscirci. Sul fronte professionale, è un buon momento per definire o ridefinire la vostra posizione. È essenziale che voi chiariate ogni aspetto che sembra confuso o poco trasparente. Non appena acquisirete consapevolezza della situazione, potrete ripartire, ricostruire o modificare il vostro percorso a seconda delle necessità.

Voto: 8

La settimana 21-27 luglio secondo l'oroscopo: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Questa configurazione di Venere porterà vivacità nei rapporti di coppia. Intensificate le attività condivise con il partner per prevenire qualsiasi rischio di competizione dannosa. Se siete single, il clima sentimentale sarà pervaso da dolcezza e leggerezza. Sarete propensi a lanciarvi in conquiste seducenti, cercando avventure piacevoli e flirt innocui, senza appesantirvi con pensieri pesanti. In ogni caso, la vostra vita sentimentale sarà gioiosa, scorrevole, priva di tensioni o drammi. Con Marte al vostro fianco, non vi mancherà forza né energia per affrontare gli impegni lavorativi di questa settimana.

L'unica nota stonata è che le influenze negative di questo pianeta potrebbero spingervi a stravolgere le regole consolidate in modo brusco. Inutile dire che, se non dimostrerete maggiore diplomazia, le vostre relazioni professionali potrebbero farsi turbolente. Voto: 8

Pesci – Questa settimana vi offre un clima astrale insolitamente tranquillo, perfetto per condividere con la persona amata le idee che vi passano per la mente, i progetti che vi stanno a cuore e i sogni che vi perseguitano. Superate la vostra naturale prudenza: il vostro partner sarà lieto della confidenza che gli dimostrerete. Per i single del segno, Venere favorisce gli affari sentimentali. Non lasciatevi sopraffare da ansie o rimpianti.

Un approccio più spensierato e gioioso aumenterà notevolmente le vostre possibilità di incontrare qualcuno di speciale. La complicità di Giove vi aiuterà a creare i collegamenti necessari per avanzare nella vostra carriera e, forse, a fare l'incontro dei vostri sogni. Attenzione alla tensione nervosa: gestitela con esercizi di rilassamento per non disperdere le vostre forze. Voto: 9