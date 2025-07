Nell'oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025, Mercurio in Leone, Venere in Gemelli e Marte in Vergine creano un mix energetico potente. Comunicazione, passione e precisione diventano protagoniste. I nativi Bilancia saranno in cerca di connessioni più profonde in amore, mentre Mercurio aggiungerà sprint creativo al segno del Sagittario. La fortuna arriverà lentamente per il segno dello Scorpione, invece il segno dell'Acquario dovrà rimboccarsi le maniche al lavoro.

Previsioni oroscopo settimanale dal 14 al 20 luglio 2025 segno per segno

Ariete: settimana centrale di luglio che annuncia una piacevole intesa con la persona che amate.

Venere in sestile vi permetterà di esaltare il vostro rapporto, e dare quello slancio romantico che farà bene a voi e al partner. Sul posto di lavoro sarete fermamente convinti delle vostre idee, ma non dovrete essere precipitosi nel realizzarle. Voto - 8️⃣

Toro: l'intesa con il partner rimarrà molto buona in questa settimana secondo l'oroscopo, anche se Venere non sarà più con voi. La Luna vi darà una mano nel weekend, promettendo piacevoli emozioni. Sul posto di lavoro servirà il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio le vostre mansioni. Sfruttate la posizione di Marte e Giove per riuscire nel vostro intento. Voto - 8️⃣

Gemelli: questa settimana di luglio inizierà a rilento a causa della Luna in quadratura, ma con Venere in congiunzione al vostro segno, le occasioni romantiche non mancheranno.

Avrete soltanto bisogno del giusto atteggiamento per conquistare la vostra fiamma. In quanto al lavoro, la collaborazione con i colleghi porterà a risultati più interessanti. Voto - 8️⃣

Cancro: il Sole e Giove nel vostro segno amplificheranno l'empatia con la persona che amate secondo l'oroscopo. Il romanticismo non è tutto nel vostro rapporto: avrete bisogno anche di momenti di comprensione e maturità per stare bene insieme. In quanto al lavoro potreste ricevere piacevoli sorprese, che caratterizzeranno questa settimana. Voto - 8️⃣

Leone: vi attende una settimana piena di soddisfazioni e cose da fare secondo l'oroscopo. Venere vi guarderà benefica dal segno dei Gemelli, proteggendo il vostro rapporto, e portando l'ispirazione necessaria per dare vita a momenti pieni di passione.

Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria. Bene anche il lavoro grazie a Mercurio, utile per mettere in mostra buone idee e abilità. Voto - 9️⃣

Vergine: nascondere qualcosa al partner non vi aiuterà a mettere in piedi una relazione di coppia migliore. Dovrete essere più sinceri nei confronti della persona che amate, anche se con Venere in quadratura non sarà così semplice. Sul fronte professionale Giove e Marte vi sproneranno a dare il meglio, anche nelle mansioni più complesse da gestire. Voto - 6️⃣

Bilancia: con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, sarete alla ricerca di connessioni più profonde con la persona che amate. Sarà importante per voi cercare di costruire un legame più forte, e riprendervi da discussioni avute in precedenza.

Sul fronte professionale, piccoli accorgimenti, anche di tipo finanziario potrebbero fare la differenza nelle vostre mansioni quotidiane. Voto - 8️⃣

Scorpione: la passione si farà più intesa con il partner ma attenzione a possibili tensioni causate dalla Luna. Cercate di non esagerare, soprattutto tra le giornate di venerdì e sabato. Nel lavoro avrete bisogno di ritrovare concentrazione nei vostri progetti, e cercare di buttare giù idee migliori, che possano fare la differenza. La fortuna arriverà grazie a Giove, anche se lentamente. Voto - 7️⃣

Sagittario: energie e fortuna non saranno proprio il massimo in questa settimana di luglio a causa di Marte e Giove, ma con Mercurio in trigono avrete buone basi su cui fondare i vostri progetti, oltre che una certa creatività.

In ambito amoroso vi piacerebbe poter arricchire la vostra vita sentimentale, ma dovrete trovare qualcuno che sia disposto a condividere emozioni e sentimenti come voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: Marte in trigono porterà buone energie per i vostri progetti. La fortuna potrebbe non essere a livelli altissimi a causa di Giove, ma con il giusto impegno saprete farvi valere. In ambito amoroso cercherete di vivere un rapporto concreto e affettuoso. Approfittate delle giornate di venerdì e sabato per dare il meglio per la persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: la vostra routine si rivelerà più efficace nel prossimo periodo per voi nativi del segno. L'influenza di Venere si rivelerà preziosa per il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro dovrete rimboccarvi le maniche per raggiungere i vostri obiettivi, e con Mercurio in opposizione potrebbe non essere così semplice. Voto - 7️⃣

Pesci: raggiungere una buona empatia con il partner potrebbe non essere così semplice in questa settimana di luglio. La Luna vi darà una mano in questo periodo, ma con Venere in quadratura non ci saranno grandi occasioni romantiche. Sul posto di lavoro la giusta ispirazione potrebbe portarvi lontano. Voto - 7️⃣