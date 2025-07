L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio 2025 si presenta come un periodo dinamico, con oscillazioni favorevoli e sfide da superare per ogni segno zodiacale. Tra i segni favoriti della prossima settimana figura il Leone, segno primo in classifica: vivrà un periodo di grande serenità e soddisfazioni sia in amore che nel lavoro. La Vergine troverà il suo equilibrio ideale tra introspezione e produttività, affrontando il periodo settimanale con efficienza. D'altro canto, l'Ariete in ultima posizione dovrà gestire qualche difficoltà emotiva, ma riuscirà a trovare - seppur a stento - recupero e tranquillità nel weekend.

Oroscopo della settimana, previsioni e pagelle dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 7. Inizio caratterizzato da qualche titubanza, sia sul piano emotivo che in ambito pratico. Lunedì si distingue per un’energia più contenuta, adatta a mettere ordine e fare chiarezza. Martedì e mercoledì segnalano un lieve miglioramento, utile per portare avanti progetti temporaneamente accantonati, grazie a maggiore prontezza e spirito propositivo. Giovedì e venerdì scorrono con soddisfazioni parziali: il dialogo sarà agevolato, ma senza particolari slanci. Tra sabato e domenica emergono spunti positivi, soprattutto sul fronte affettivo o familiare, con possibilità di novità inattese. Essenziale sarà gestire le risorse con attenzione, evitando distrazioni e scelte affrettate.

♉ Toro – voto 6. Fase iniziale improntata alla riflessione, guidata da un forte bisogno di concretezza. Lunedì e martedì favoriscono l’approccio pratico, in particolare per questioni legate alla sfera lavorativa e alle responsabilità materiali. Da giovedì, l’energia cambia: giornata da affrontare con cautela, specialmente in merito alle decisioni più complesse. Venerdì porterà con sé qualche tensione, soprattutto nei rapporti interpersonali, dove potrebbero manifestarsi incomprensioni. Sabato e domenica offriranno maggiore tranquillità e occasione per recuperare serenità, puntando su relazioni sincere. Prioritario sarà non ignorare il bisogno di recupero fisico ed emotivo.

♊ Gemelli – voto 6.

Andamento settimanale moderato per i Gemelli, in un periodo privo di grandi slanci, ma non del tutto privo di stimoli. Lunedì sarà una giornata favorevole per avviare progetti o dare forma a intuizioni rimaste in sospeso. Il cielo fornirà chiarezza mentale e spirito d’iniziativa. Mercoledì e venerdì appariranno meno incisivi, pur lasciando spazio a qualche risvolto interessante in ambito professionale o relazionale. Tra giovedì e domenica, il volume delle attività potrebbe risultare impegnativo e mettere alla prova le energie. La comunicazione si confermerà come punto di forza, da gestire con consapevolezza e attenzione. Evitare sovraccarichi sarà la chiave per mantenere l’equilibrio.

♋ Cancro – voto 8.

Configurazioni astrologiche favorevoli offriranno al segno numerose occasioni per concretizzare obiettivi importanti. Lunedì e martedì si aprono con un clima incoraggiante, utile per seguire l’intuito e affrontare questioni delicate. Mercoledì si evidenzia come punto centrale, capace di portare riscontri positivi sul lavoro e nell’ambito affettivo. La seconda parte del periodo non sarà da meno: giovedì e domenica garantiscono armonia nei rapporti e lucidità nelle scelte. Venerdì e sabato potrebbero causare un breve rallentamento, ma non tale da intaccare il quadro complessivo. Sarà il momento ideale per consolidare risultati e ritrovare un equilibrio interiore.

♌ Leone – voto 10. Passaggio temporale contraddistinto da slancio e consapevolezza, favorito dall’ingresso del Sole nel segno.

Lunedì sarà relativamente quieto, ma già da martedì si attiveranno dinamiche più favorevoli, accompagnate da una maggiore chiarezza di intenti. Giovedì si profila come il giorno più significativo, con l’influenza lunare a potenziare vitalità e capacità di espressione. Il fine settimana si presenta ricco di stimoli, in particolare sabato, che favorirà la creatività e l’intraprendenza. Domenica si rivelerà preziosa per sciogliere eventuali tensioni emotive e consolidare i progressi ottenuti. Il periodo offrirà numerose occasioni di crescita, da gestire con entusiasmo e determinazione.

♍ Vergine – voto 9. Configurazioni astrali positive renderanno il periodo particolarmente costruttivo. Lunedì sarà utile per pianificare e affrontare con metodo le questioni pratiche.

Martedì e mercoledì offriranno occasioni di risoluzione, anche in ambiti più delicati, con risposte precise e ben calibrate. Giovedì e venerdì si riveleranno giornate importanti per affrontare dialoghi chiarificatori, sia in ambito familiare che professionale. Il fine settimana raggiungerà il punto di maggiore intensità, con venerdì e domenica portatori di una nuova lucidità e consapevolezza. Sarà fondamentale non trascurare le esigenze psicofisiche e concedersi momenti di pausa rigenerativa.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia – voto 6. L'oroscopo prevede cambiamenti, forse scaturiti da oscillazioni emotive o decisionali, ma anche con nuove opportunità di crescita personale.

Lunedì e domenica si distinguono come giornate favorevoli per analizzare le situazioni in corso e aprire scenari più promettenti. In questi giorni sarà più facile gestire relazioni collaborative e progetti condivisi, grazie a una ritrovata serenità nei rapporti. Il tratto centrale del periodo, invece, presenterà alcune criticità. Martedì e mercoledì, seppur utili per alcune iniziative, richiederanno maggiore attenzione nella comunicazione, poiché reazioni istintive potrebbero generare fraintendimenti. Giovedì sarà il momento più faticoso, con possibili ostacoli nella gestione delle attività quotidiane. Sabato, seppur non privo di incertezze, potrà offrire spunti utili per mantenere la stabilità.

Fondamentale sarà rimanere lucidi e presenti anche quando il contesto sembrerà poco favorevole.

♏ Scorpione – voto 6. Una fase vivace ma con alcuni passaggi complessi per lo Scorpione. Lunedì e martedì si apriranno con una spinta motivazionale significativa, che consentirà al segno di agire con determinazione e affrontare con coraggio nuove sfide. Questa forza interiore risulterà particolarmente incisiva nelle questioni professionali. Mercoledì, giovedì e venerdì proseguiranno con discreta tenuta, seppur intervallati da momenti di tensione e necessità di negoziazione nelle relazioni interpersonali, dove sarà richiesta diplomazia. Il momento meno favorevole sarà sabato, caratterizzato da una flessione dell'umore o da piccoli disagi fisici.

Domenica offrirà una tregua utile per riflettere e ricalibrare gli obiettivi. Il percorso sarà richiedente, ma capace di condurre verso importanti consapevolezze.

♐ Sagittario – voto 5. Fase caratterizzata da contrasti per il Sagittario, che si troverà tra giornate produttive e momenti più incerti. Lunedì sarà una buona occasione per mettere ordine tra gli impegni e ritrovare vigore mentale. Martedì risulterà il giorno più interessante, con configurazioni astrali favorevoli a decisioni audaci e scambi costruttivi, in particolare nel lavoro. Mercoledì manterrà il trend positivo, offrendo possibilità di affrontare le questioni pratiche con maggiore concentrazione. Giovedì e domenica si distingueranno per una tranquillità discreta, utile al mantenimento delle relazioni.

Venerdì porterà qualche rallentamento, soprattutto sul piano dell’organizzazione. Sabato sarà il momento più vulnerabile, con cali energetici e contrattempi. Evitare eccessi e concedere spazio al recupero sarà indispensabile.

♑ Capricorno – voto 7. Passaggio costruttivo per il Capricorno, che avrà modo di riflettere su nuovi equilibri e investire in progetti promettenti. Lunedì sarà sottotono, con possibili tensioni o dubbi da gestire con cautela. Da martedì a mercoledì aumenteranno concentrazione e capacità decisionale, specialmente in ambito lavorativo o in iniziative a lungo termine. Giovedì si profila come il punto di svolta, con circostanze inaspettate e potenziali sviluppi in settori precedentemente bloccati.

Venerdì e sabato saranno giorni utili alla risoluzione di situazioni lasciate in sospeso o alla definizione di obiettivi concreti. Domenica porterà un clima introspettivo, ideale per riflettere su relazioni e scelte. Un periodo efficace, dove sarà importante mantenere la calma di fronte alla fretta.

♒ Acquario – voto 8. Traccia temporale di grande interesse per l’Acquario, chiamato a esprimere flessibilità e visione. Lunedì e venerdì saranno i momenti più stimolanti, adatti ad avanzare nei progetti o a dare nuova linfa a situazioni stagnanti. Martedì si rivelerà più difficile, con ritardi o tensioni in ambito familiare o finanziario. Sabato sarà il picco del periodo, grazie all’influenza lunare che favorirà creatività e desiderio di innovazione, stimolando aperture inaspettate.

Giovedì e domenica risulteranno favorevoli alle relazioni, ai chiarimenti emotivi e alle comunicazioni importanti. Mercoledì, pur privo di particolare slancio, sarà gestibile grazie alla predisposizione all’adattamento. Il bilancio generale risulterà utile per rafforzare legami significativi.

♓ Pesci – voto 7. Momento abbastanza positivo per i Pesci, che si muoveranno tra flussi emotivi intensi e fasi di maggiore stabilità. Lunedì e martedì porteranno una tenue serenità, sufficiente a fronteggiare le incombenze quotidiane, seppur con un leggero peso emotivo. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più delicate: possibile confusione e sensazioni contrastanti necessiteranno concentrazione per non lasciarsi travolgere.

Il fine settimana offrirà una fase di recupero: sabato sarà più leggero grazie alla presenza di figure rassicuranti. Domenica rappresenterà il vertice del benessere emotivo, con l’influsso lunare che faciliterà sicurezza e chiarezza. Sarà importante mantenere stabilità e valutare con attenzione le proprie priorità.