L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025 vede alcuni segni trovarsi a riscrivere le regole del proprio quotidiano, mentre altri raccoglieranno finalmente i frutti di un lungo lavoro precedente. Il Sagittario, al massimo della sua vitalità astrale, sarà protagonista assoluto del periodo: il cielo favorirà intuizioni forti, scelte coraggiose e una spinta creativa che non passerà inosservata. Per il Cancro, il periodo avrà il sapore di un riscatto emotivo: tra energie lunari favorevoli e una ritrovata fiducia, si delineerà una settimana di consapevolezze profonde.

Diversa la situazione per l’Ariete, che dovrà invece calibrare sforzi e intenzioni, imparando a non cedere all’impulsività e a riconoscere i momenti in cui sarà meglio osservare che agire.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5. Il cielo si presenta incerto per il vostro segno, costringendo molti a mantenere nervi saldi e ad accettare qualche rallentamento.

Sarà un periodo da affrontare con spirito di adattamento, evitando di forzare eventi che non sono ancora maturi. La Luna favorevole mercoledì aiuterà a ritrovare un po’ di equilibrio, rendendo più scorrevoli le comunicazioni e le relazioni. Tuttavia, la fatica si farà sentire, soprattutto nella parte conclusiva, con una domenica che potrebbe risultare pesante sotto il profilo emotivo.

Le giornate centrali offriranno piccoli margini di manovra per chi vorrà concentrarsi su aspetti concreti della vita quotidiana. Meglio non dare nulla per scontato e affrontare ogni situazione con cautela: saranno i dettagli a fare la differenza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 9 luglio;

★★★★ lunedì 7, martedì 8, giovedì 10 e sabato 12;

★★★ venerdì 11 luglio;

★★ domenica 13 luglio.

♉ Toro: voto 6. Preparatevi a vivere un periodo alterno, fatto di momenti energici e altri più statici. Dopo un avvio un po’ incerto, sarà tra giovedì e sabato che si registreranno le influenze più favorevoli. I pianeti permetteranno di recuperare concentrazione e lucidità, con ottimi risvolti nelle questioni pratiche.

Mercoledì e venerdì porteranno notizie utili, o comunque un dialogo più fluido con chi vi circonda. Lunedì e martedì, invece, segneranno un calo di energia e qualche intoppo nella gestione delle incombenze quotidiane: sarà meglio non esagerare con le aspettative. Il consiglio sarà di sfruttare le giornate migliori per mettere ordine e prendere decisioni che attendono da tempo una risoluzione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 10 e sabato 12;

★★★★ mercoledì 9, venerdì 11 e domenica 13;

★★★ lunedì 7 luglio;

★★ martedì 8 luglio.

♊ Gemelli: voto 6. I prossimi sette giorni inizieranno con uno slancio tutto mentale, grazie all'ingresso di Urano nel segno, il che stimolerà intuizioni e idee brillanti.

Lunedì e martedì saranno le giornate più propositive, ideali per dare forma a progetti o per portare avanti attività legate alla comunicazione. Le stelle vi aiuteranno anche nei rapporti sociali, aprendo porte interessanti sul fronte delle nuove conoscenze. Tuttavia, la seconda parte porterà qualche indecisione: tra venerdì e sabato si potranno avvertire stanchezza e confusione, specie nelle relazioni più delicate. Nulla di allarmante, ma sarà importante dosare bene le energie. Domenica offrirà invece un’occasione per recuperare tono e serenità, soprattutto a livello familiare.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 7 (Urano in Gemelli) e martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e domenica 13;

★★★ venerdì 11 luglio;

★★ sabato 12 luglio.

♋ Cancro: voto 8.

Si prospetta un periodo dinamico, contraddistinto da un cielo che premierà il vostro impegno e la sensibilità nel gestire i rapporti umani. Il top sarà raggiunto martedì, quando una congiunzione astrale particolarmente favorevole offrirà intuizioni potenti e momenti di grande empatia. Anche mercoledì e giovedì saranno giornate da sfruttare per mettere in campo le proprie idee, soprattutto in ambito lavorativo. Lunedì e venerdì regaleranno qualche soddisfazione sul piano personale, mentre il weekend porterà un lieve calo, più evidente domenica. Sarà importante sfruttare le energie positive a disposizione, senza però perdere di vista le necessità emotive: ascoltare sé stessi sarà la chiave per attraversare serenamente anche i giorni più caotici.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 8 luglio;

martedì 8 luglio; ★★★★★ mercoledì 9 e giovedì 10;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11 e sabato 12;

★★★ domenica 13 luglio.

♌ Leone: voto 7. Tantissimi nativi del segno si apprestano a vivere una fase di rivincita, il che vedrà un crescendo di fiducia soprattutto verso la seconda parte. L’inizio potrebbe non essere brillante: lunedì e martedì porteranno qualche malinteso o disorganizzazione nelle attività quotidiane. Ma da mercoledì in poi la situazione cambierà: le stelle torneranno a sorridere e le occasioni si moltiplicheranno. Giovedì sarà la giornata perfetta per far emergere idee e talenti, mentre tra venerdì e sabato si respirerà un’aria più leggera e stimolante.

Domenica offrirà un buon momento di sintesi e consapevolezza, utile a rafforzare i legami importanti. Sarà un’occasione per rimettere ordine nella vostra vita, con coraggio e determinazione.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 10 luglio;

giovedì 10 luglio; ★★★★★ venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ mercoledì 9 e domenica 13;

★★★ lunedì 7 luglio;

★★ martedì 8 luglio.

♍ Vergine: voto 7. In programma una settimana piuttosto articolata, ma con possibilità concrete di raggiungere risultati soddisfacenti. Il momento migliore arriverà sabato, quando le energie planetarie vi renderanno particolarmente brillanti e attivi sul fronte pratico. Anche lunedì e domenica regaleranno stimoli interessanti, perfetti per concludere trattative o sistemare situazioni in sospeso.

Le giornate centrali, in particolare mercoledì e giovedì, richiederanno maggiore attenzione, soprattutto nella gestione delle relazioni e della comunicazione: un piccolo fraintendimento potrebbe generare tensioni inutili. Tuttavia, la tenacia non vi mancherà e saprete affrontare le difficoltà con metodo e intelligenza.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno sabato 12 luglio;

sabato 12 luglio; ★★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★★ martedì 8 e venerdì 11;

★★★ mercoledì 9 luglio;

★★ giovedì 10 luglio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. L'oroscopo della settimana prossima prevede un periodo piuttosto dinamico, con giornate alternate tra leggerezza e qualche momento di stanchezza.

Il quadro astrale offrirà più di un’occasione per riprendere in mano questioni personali, specialmente nella seconda parte, che risulterà più vivace e costruttiva. Dopo un avvio discreto, saranno venerdì e sabato i giorni più favorevoli per muoversi con decisione, sia sul piano affettivo che in quello lavorativo. Attenzione però a mercoledì, quando potrebbe emergere un po’ di nervosismo dovuto a ritardi o comunicazioni poco chiare. Fortunatamente, domenica sarà il momento perfetto per riconnettersi con sé stessi e trovare nuovi spunti per il futuro. Usate l’istinto e non lasciatevi influenzare da giudizi esterni: la chiarezza tornerà con forza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 13 luglio;

domenica 13 luglio; ★★★★★ venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ lunedì 7 e giovedì 10;

★★★ martedì 8 luglio;

★★ mercoledì 9 luglio.

♏ Scorpione: voto 6.

Si apre una delle fasi più brillanti del periodo estivo: un cielo luminoso, ricco di stimoli e favorevole sotto ogni punto di vista. Lunedì sarà la giornata simbolo della rinascita emotiva e professionale, grazie al sostegno diretto della Luna nel segno. Nei giorni successivi si consolideranno opportunità e contatti utili, in particolare martedì e venerdì, ideali per mettere in atto scelte decisive. Anche se non mancheranno brevi momenti di pausa, come nella giornata di sabato, l’energia generale resterà alta e ben distribuita. Domenica rappresenterà una chiusura positiva e carica di prospettive. È il momento di osare, di uscire dagli schemi e di ascoltare le proprie aspirazioni più profonde.

Chi avrà fiducia in sé stesso sarà premiato.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e sabato 12;

★★★ giovedì 10 luglio;

★★ venerdì 11 luglio.

♐ Sagittario: voto 10. Settimana davvero molto interessante, caratterizzata da buoni appoggi planetari e una Luna decisiva nella parte centrale. Mercoledì si distinguerà come il giorno più profondo e significativo: ci sarà spazio per riflessioni importanti e possibili soluzioni a problemi rimasti in sospeso. Il periodo sarà favorevole alla crescita personale, ma anche alla costruzione di nuove strategie, specialmente in ambito professionale. Le giornate di martedì e giovedì saranno ideali per dare impulso a progetti concreti, mentre lunedì e venerdì aiuteranno a consolidare ciò che già funziona.

Sabato porterà un leggero rallentamento, utile però per ricaricare le batterie. Una fase proficua, che andrà vissuta con lucidità e senso pratico.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 7 luglio (Luna in Sagittario);

lunedì 7 luglio (Luna in Sagittario); ★★★★★ martedì 8, venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e sabato 12.

♑ Capricorno: voto 8. Si avvicina una fase molto positiva, con la possibilità concreta di risolvere situazioni in sospeso e di affermarsi in contesti diversi. Venerdì sarà il momento di maggiore visibilità, grazie all’influsso diretto della Luna nel segno: intuizioni brillanti, ottima energia, e rapporti sociali al top. Mercoledì e sabato offriranno sostegno nei piccoli progetti, mentre nei giorni restanti si potrà lavorare con metodo e buon senso, portando avanti i propri obiettivi con efficacia. Nulla sarà lasciato al caso: le stelle vi guideranno con equilibrio, stimolando il desiderio di rinnovamento. Sarà il momento giusto per aprirsi a nuove esperienze, con lo spirito curioso che vi contraddistingue.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 9 luglio (Luna in Capricorno);

mercoledì 9 luglio (Luna in Capricorno); ★★★★★ martedì 8 e giovedì 10;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11 e domenica 13;

★★★ sabato 12 luglio.

♒ Acquario: voto 9. .

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 11 luglio (Luna in Acquario);

venerdì 11 luglio (Luna in Acquario); ★★★★★ mercoledì 9, sabato 12;

★★★★ lunedì 7, martedì 8, giovedì 10 e domenica 13.

♓ Pesci: voto 6. Periodo con alti e bassi, ma con spunti interessanti nelle giornate chiave. Il consiglio sarà di iniziare con calma e senza troppi impegni: lunedì risulterà stancante, perciò meglio rimandare le scelte più impegnative. La situazione migliorerà gradualmente, e tra giovedì e domenica si potranno cogliere segnali positivi, sia in ambito relazionale che sul piano pratico. La creatività tornerà a farsi sentire, così come una maggiore chiarezza nelle comunicazioni. Le giornate di mercoledì, venerdì e sabato porteranno conferme e nuove opportunità. Per vivere al meglio questo periodo, serviranno pazienza e fiducia: non tutto sarà immediato, ma i risultati arriveranno.

La graduatoria settimanale con le stelle: