L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025 è pronto a svelare il probabile andamento dei prossimi sette giorni. Il segno dei Gemelli si posiziona al vertice della classifica: settimana perfetta per decidere, amare, creare e osare. A metà classifica, il Capricorno vivrà un periodo di discreta stabilità, senza picchi clamorosi né eccessivi scossoni, sarà chiamato a consolidare ciò che è stato costruito, ritrovando fiducia. Chi invece dovrà affrontare la realtà con maggiore cautela sarà la Bilancia, fanalino di coda in questa tornata astrologica.

Comunque sia, ogni segno avrà bisogno di lucidità e introspezione per comprendere ciò che realmente merita attenzione.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 9. Settimana ottima davvero, favorevole in ogni ambito e con giornate dinamiche e ben calibrate tra doveri e piaceri. Le energie non mancheranno, anzi saranno ben distribuite, garantendo prontezza mentale, iniziativa concreta e ottima capacità organizzativa. In campo lavorativo sarà possibile imprimere una svolta a progetti lasciati in sospeso, mentre nelle relazioni personali tornerà il desiderio di vicinanza autentica, di dialogo costruttivo e di iniziative condivise. L'intensità del periodo si rifletterà positivamente anche sul piano dell'affettività, dove complicità e passione potrebbero rafforzare legami esistenti o accendere nuovi entusiasmi.

L’intuito si rivelerà alleato prezioso, soprattutto nelle giornate centrali, dove si potranno compiere scelte ispirate e sicure. Da sfruttare al massimo la parte centrale del periodo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 16 luglio (Luna in Ariete);

★★★★★ martedì 15 e giovedì 17;

★★★★ lunedì 14, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20.

♉ Toro: voto 8. Un periodo solido e rassicurante si apre all'orizzonte, pronto a restituire stabilità e determinazione. Le attività professionali troveranno una marcia in più, soprattutto grazie alla concretezza e alla capacità di mantenere il sangue freddo anche in situazioni pressanti. Chi attende conferme o sviluppi potrà fare affidamento su giornate cariche di potenziale.

Anche sul piano dei sentimenti si registrerà un sensibile miglioramento: si cercheranno gesti veri, scambi profondi, un’intesa che superi l’apparenza. Sarà una fase favorevole per chi vuole chiarire vecchie incomprensioni o porre le basi per un rapporto più stabile. La parte finale risulterà la più ricca di occasioni, grazie a influssi lunari molto benevoli.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 18 luglio (Luna in Toro);

★★★★★ sabato 19 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★ martedì 15 luglio.

♊ Gemelli: voto 10. Un cielo brillante accompagna una fase di pieno rilancio, dove tutto sembrerà fluire con naturalezza e vitalità. Sul fronte professionale arriveranno stimoli nuovi, possibilità concrete e perfino occasioni inaspettate: le intuizioni si riveleranno vincenti, la comunicazione sarà incisiva e ogni iniziativa avrà il giusto slancio.

In ambito sentimentale si apriranno scenari promettenti, capaci di riportare entusiasmo nei cuori un po’ assopiti o risvegliare passioni improvvise. La voglia di leggerezza e libertà si accompagnerà al desiderio di autenticità, con un perfetto equilibrio tra impulso e sentimento. Le giornate saranno quasi tutte da sfruttare: dinamismo, lucidità e buon umore saranno i veri punti di forza.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 20 luglio (Luna in Gemelli);

★★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15, giovedì 17 e sabato 19.

♋ Cancro: voto 6. Alcuni passaggi planetari piuttosto dissonanti inviteranno a muoversi con maggiore cautela. Non sarà una fase negativa, ma richiederà attenzione e scelte oculate.

Gli impegni quotidiani potrebbero sembrare più gravosi del previsto, mentre l’ambiente circostante apparirà meno collaborativo. Tuttavia, chi saprà ascoltare e mantenere la calma potrà evitare spiacevoli tensioni. In ambito affettivo si avvertirà il bisogno di maggiori certezze, ma non mancheranno momenti in grado di restituire calore e conforto, specie nelle giornate più luminose. Sarà utile non forzare le situazioni, accettando che ogni processo richiede tempo e pazienza. Il recupero sarà visibile soprattutto tra sabato e domenica.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 14 e sabato 19;

★★★★ martedì 15, venerdì 18 e domenica 20;

★★★ mercoledì 16 luglio;

★★ giovedì 17 luglio.

♌ Leone: voto 6.

Una fase non esaltante ma tutto sommato equilibrata, che richiederà una gestione più flessibile del quotidiano. La voglia di protagonismo e di riconoscimenti potrebbe scontrarsi con una realtà meno generosa del previsto, soprattutto sul fronte delle collaborazioni e della gestione delle responsabilità. Con un po’ di misura e di strategia si potranno comunque raggiungere obiettivi degni di nota. Per quanto riguarda i sentimenti, si avvertirà il bisogno di autenticità e di rapporti sinceri: meno ostentazione e più sostanza. Le giornate finali offriranno un recupero apprezzabile, ma sarà opportuno arrivarci senza creare tensioni o aspettative esagerate. Le migliori chance arriveranno quando si accoglierà l’altro senza riserve.

La valutazione della settimana;

★★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e sabato 19;

★★★ martedì 15 luglio;

★★ mercoledì 16 luglio.

♍ Vergine: voto 6. Un quadro generale in chiaroscuro accompagna questa fase, contraddistinta da momenti brillanti alternati a giornate di minore resa. L’aspetto più delicato riguarderà la capacità di mantenere ordine e lucidità nei momenti di maggiore sollecitazione. Gli impegni si presenteranno numerosi e richiederanno massima concentrazione, ma con metodo e realismo si potranno superare senza grandi difficoltà. Sul piano affettivo emergerà la necessità di sentirsi compresi e sostenuti: ci sarà voglia di intimità, ma anche il desiderio di consolidare legami autentici.

Le giornate più positive permetteranno di alleggerire tensioni e riscoprire piccole gioie dimenticate. Con equilibrio, tutto tornerà al suo posto.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 15 e giovedì 17;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★ sabato 19 luglio;

★★ domenica 20 luglio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5. L'oroscopo settimanale evidenzia un periodo in cui sarà necessario rallentare il passo e magari valutare con maggiore attenzione le dinamiche che si muovono attorno a voi. Alcune giornate sembreranno più complesse del previsto, specialmente a causa di tensioni interiori che potrebbero ostacolare la chiarezza mentale.

Sul lavoro sarà essenziale evitare decisioni impulsive, mentre nei rapporti personali emergerà l'esigenza di maggiore equilibrio e comprensione. Il desiderio di armonia potrebbe cozzare con la realtà di relazioni incerte o poco stabili, rendendo la comunicazione più faticosa. La parte iniziale offrirà qualche spunto utile per recuperare energie e orientare meglio le proprie priorità, ma sarà verso il fine settimana che si potrà ritrovare un certo benessere interiore, purché si scelga di lasciare andare ciò che appesantisce.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 14 luglio;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16, sabato 19 e domenica 20;

★★★ giovedì 17 luglio;

★★ venerdì 18 luglio.

♏ Scorpione: voto 7.

Fase costruttiva, capace di offrire soddisfazioni nei diversi ambiti dell'esistenza, a patto di saper cogliere i segnali giusti e muoversi con strategia. Le giornate centrali si riveleranno preziose per far chiarezza su situazioni professionali complesse o per rimettere ordine in rapporti che richiedono maggior cura. I sentimenti potranno regalare momenti intensi, soprattutto a chi saprà mostrare sincerità e abbandonare vecchi schemi difensivi. Sarà un momento favorevole anche per chi desidera rafforzare un legame o aprirsi a nuove conoscenze: il fascino personale sarà in lieve ascesa, e una maggiore disponibilità all’ascolto favorirà incontri significativi. Meglio però evitare eccessi di controllo o gelosie: la vera forza sarà la capacità di fidarsi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 15 luglio;

★★★★★ lunedì 14 e mercoledì 16;

★★★★ giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 luglio;

★★ sabato 19 luglio.

♐ Sagittario: voto 7. Una settimana dinamica, utile per riorganizzare le idee e ripartire con più convinzione in vari settori della vita. Le opportunità non mancheranno, ma sarà necessario agire con prontezza e non lasciarsi distrarre da influenze esterne. In ambito lavorativo si potranno recuperare alcune posizioni o trovare nuove prospettive da esplorare. Le questioni legate ai sentimenti richiederanno maggiore presenza: chi vive una relazione stabile dovrà ascoltare con più attenzione le esigenze del partner, mentre chi è solo potrà imbattersi in una conoscenza interessante, specie intorno al giovedì.

Qualche momento di incertezza potrà affiorare all'inizio, ma verrà superato agilmente grazie a una rinnovata spinta motivazionale. Importante non sprecare le giornate centrali: saranno le più generose.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 17 luglio;

★★★★★ mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★ domenica 20 luglio;

★★ lunedì 14 luglio.

♑ Capricorno: voto 7. Una fase di assestamento che, se ben gestita, potrà favorire importanti passi avanti. La chiarezza mentale sarà alleata preziosa, specialmente in ambito professionale, dove si potranno risolvere questioni lasciate in sospeso o affrontare con determinazione nuovi incarichi. Il vero nodo sarà la capacità di fidarsi delle proprie sensazioni, senza cadere nel consueto bisogno di controllo totale.

In ambito affettivo sarà possibile riportare la serenità laddove di recente si sono vissute tensioni o incomprensioni. Chi è in coppia potrà riscoprire il valore di un’intesa fondata sulla condivisione concreta, mentre chi è solo troverà interesse per persone sincere, lontane da dinamiche superficiali. Le giornate finali saranno le più ricche di stimoli positivi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 19 luglio;

★★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★ lunedì 14 luglio;

★★ martedì 15 luglio.

♒ Acquario: voto 6. Un contesto astrale variabile invita a dosare le energie con attenzione e ad affrontare ogni sfida con spirito pratico. Le prime giornate richiederanno più concentrazione, specie sul lavoro, dove potrebbero sorgere ritardi o incomprensioni. Tuttavia, con una buona dose di flessibilità si riuscirà a recuperare il passo. Anche la sfera dei sentimenti vivrà un andamento oscillante: da un lato il bisogno di libertà personale, dall’altro il desiderio di sentirsi compresi e accolti. Sarà necessario trovare una sintesi tra questi due aspetti, evitando fughe o silenzi inutili. Le giornate conclusive si riveleranno decisamente più incoraggianti, e offriranno l’occasione per riavvicinarsi a chi conta davvero o per vivere momenti intensi in contesti piacevoli.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ sabato 19 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, martedì 15 e venerdì 18;

★★★ mercoledì 16 luglio;

★★ giovedì 17 luglio.

♓ Pesci: voto 8. Una fase interessante, arricchita da intuizioni brillanti e da un maggiore equilibrio tra cuore e ragione. La Luna nella giornata iniziale darà uno slancio prezioso, spingendo a valorizzare ciò che davvero conta. Le attività professionali potranno beneficiare di una creatività rinnovata, ma sarà soprattutto nell’ambito delle relazioni personali che si noteranno miglioramenti tangibili. Il bisogno di sentirsi amati e accolti troverà risposte, grazie a dialoghi profondi e scambi sinceri. Le coppie consolidate rafforzeranno la complicità, mentre chi è alla ricerca di nuove esperienze potrebbe incrociare uno sguardo che lascia il segno. Attenzione però ai piccoli cali d’umore nella parte centrale: meglio non drammatizzare e attendere il fine settimana, che promette soddisfazioni.

La graduatoria settimanale con le stelle: