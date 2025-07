Secondo l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio, i nativi dell’Ariete vedranno la loro vita affettiva in primo piano, ricevendo molte manifestazioni di affetto. Per il Toro, si prospetta una settimana importante: sarà necessario affrontare le difficoltà coniugali per trovare soluzioni, mentre i single dovranno essere prudenti con le promesse d’amore, evitando di idealizzare le persone. Infine, i nati sotto il segno del Cancro saranno invitati alla pazienza e a sviluppare progetti a lungo termine basati su una strategia logica e audace.

La quarta settimana di luglio secondo gli astri: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – La vostra vita affettiva sarà in primo piano. Sarete sommersi da manifestazioni di affetto e simpatia. Del resto, chi, come voi, antepone le emozioni, sa bene quanto possa essere gratificante riceverne. Raccoglierete la tenerezza che desiderate, indipendentemente dal vostro stato sentimentale. Per quanto riguarda l'ambito professionale, il cielo sarà decisamente dalla vostra parte. Sarà utile concentrare le vostre energie su ciò che conta davvero. La Luna vi donerà una chiarezza mentale eccezionale, permettendovi di elaborare e concretizzare con successo anche i progetti più ambiziosi. Voto: 9

Toro – Si prospetta una settimana cruciale per molti di voi.

Se nel vostro matrimonio ci sono delle difficoltà, non potrete permettervi di ignorarle o di fare finta di niente. Avrete ottime possibilità di trovare soluzioni accettabili insieme al vostro partner. Per i single, la prudenza è d'obbligo! Fate attenzione a non lasciarvi incantare da promesse troppo affrettate o da chi appare poco trasparente. Siate anche più tolleranti con le persone che frequentate, ma evitate di idealizzarle. Sul fronte professionale, condurrete i vostri affari con grande determinazione. Sarete più efficienti che mai, decisi a raggiungere i vostri obiettivi in tempi record, compiendo così notevoli progressi. Fate attenzione a non agire in modo avventato.

Voto: 8

Oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 luglio: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – È molto probabile che qualcuno tenti di creare scompiglio e tensioni all'interno della vostra cerchia familiare. Tuttavia, tali difficoltà verranno superate con rapidità. Le influenze positive di Urano vi consentiranno, infatti, di ristabilire l'equilibrio e di riprendere il controllo. Per quanto riguarda i single, un incontro significativo potrebbe indurvi a rivedere il vostro approccio alle relazioni sentimentali. Sebbene questa fase possa apparire impegnativa, la vostra sfera affettiva ne trarrà notevoli benefici in futuro, risultando molto più soddisfacente. Se il vostro lavoro non vi soddisfa e non si allinea con le vostre aspirazioni, non indugiate.

Questa settimana, potrete sfruttare l'energia del Sole per creare nuovi legami e iniziare nuove indagini. Ricordate però di agire con saggezza e di non perdere di vista ciò che conta davvero. Voto: 7

Cancro – Venere, la dea dell'amore, influenzerà generosamente il settore dedicato all'amore e alla vita di coppia. La vostra vita coniugale ha ottime probabilità di svolgersi sotto buoni auspici. Se siete single, l’attuale posizione di Venere vi promette un incontro davvero significativo. Il clima astrale vi invita a essere pazienti. Quindi, per riuscire nel vostro lavoro questa settimana, la cosa migliore è pensare a lungo termine. Sviluppate progetti a lunga scadenza, basati su una strategia logica, coerente e audace.

Voto: 8

Astrologia dedicata alla quarta settimana di luglio: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Le influenze planetarie attuali potrebbero accentuare il vostro desiderio di libertà, o quello del vostro partner. Fate attenzione a non compromettere il vostro legame: agite con ponderazione. Mostrare lealtà rafforzerà i vostri legami e porterà risultati positivi. Per voi single, la settimana si prospetta eccellente in ambito sentimentale, con un focus sul lato spensierato e divertente delle relazioni, piuttosto che su quello passionale. Il periodo sarà più adatto a incontri leggeri e momenti piacevoli, senza troppe aspettative. Cercate di superare ogni inutile esitazione che potrebbe ostacolarvi nel prendere decisioni importanti per il vostro percorso professionale.

Voto: 10

Vergine – Durante questa settimana alcuni di voi single tenderanno a vivere l'amore con maggiore leggerezza, abbandonando schemi rigidi. Grazie all'influenza positiva della Luna, qualsiasi piccola incomprensione o difficoltà svanirà progressivamente. Con il supporto armonico di Giove e Nettuno, non avrete difficoltà a ristabilire un'ottima intesa con la persona amata. Anche coloro che hanno affrontato un periodo difficile ritroveranno la serenità nella vita di coppia. Sul fronte lavorativo, l'oroscopo vi consiglia di agire con la massima trasparenza. Atteggiamenti ambigui o poco chiari non saranno ben visti. Bilanciate ambizione e collaborazione per mantenere buoni rapporti con i colleghi. Voto: 7,5