Il segno zodiacale maggiormente fortunato del mese di agosto 2025, secondo l'oroscopo sarà la Vergine, premiata con il massimo del punteggio. Al contrario, le stelle non sorridono all'Ariete, fra i peggiori del periodo estivo. Approfondiamo le previsioni astrologiche del mese e annessa classifica della fortuna.

Previsioni astrologiche e la classifica di agosto 2025: dai peggiori ai migliori del mese

Ariete ☘️☘️☘️Il mese di agosto si preannuncia intenso e travolgente, con giornate ricche di appuntamenti, emozioni e momenti da ricordare. Tuttavia, sarà fondamentale dosare le energie e ritagliarsi del tempo per riposare adeguatamente.

Se da un lato avrete voglia di vivere ogni minuto, dall’altro dovreste prepararvi a un autunno che si prospetta più impegnativo del previsto, sia sul piano fisico che emotivo. Le serate saranno ideali per svagarsi, cantare e ballare in compagnia, e nuovi incontri potrebbero accendere il vostro entusiasmo. Non cercate il controllo a tutti i costi: a volte lasciarsi andare è il miglior modo per ritrovare se stessi.

Toro ☘️☘️☘️Per chi lavora in ambiti legati al turismo o ha un’attività in proprio, questo mese sarà particolarmente movimentato. Ci sarà un continuo viavai di persone, tra amici che si rifanno vivi e parenti che vi cercano. Anche se il caos non mancherà, riuscirete comunque a trovare spazi per rilassarvi e ricaricare le batterie.

Non fatevi travolgere dalla frenesia: organizzazione e pazienza saranno le chiavi per affrontare tutto con il giusto spirito. Approfittate di qualche momento di pausa per riflettere su ciò che desiderate davvero da settembre in poi. Le cose serie vi attendono, ma ora è il tempo di respirare.

Acquario ☘️☘️☘️Agosto porterà una ventata di novità e cambiamenti che potrebbero scombussolare i vostri piani. L’agitazione sarà palpabile, ma non necessariamente negativa. Dovrete far fronte a imprevisti logistici e relazionali, per cui sarà bene non lasciarsi sopraffare. Se avete in programma di partire per Ferragosto, valutate con attenzione tempi e modalità: meglio muoversi per tempo o evitare situazioni caotiche.

Nei sentimenti ci sarà spazio per chiarimenti e possibili riconciliazioni. Sfruttate questa fase per chiudere cicli che non vi appartengono più e prepararvi a un nuovo inizio.

Scorpione ☘️☘️☘️Questo mese vi darà l’occasione di guardarvi dentro e fare chiarezza su ciò che desiderate davvero nelle relazioni. Le distrazioni diminuiranno e vi sentirete più centrati sui vostri obiettivi. Le storie durature potrebbero essere messe alla prova da piccoli dissapori, ma se il legame è solido, riuscirete a superare ogni ostacolo. Attenzione alla salute: evitate eccessi alimentari, proteggetevi dal sole e non trascurate l’attività fisica. Agosto sarà anche il momento giusto per aprirvi a nuove realtà, fare esperienze diverse e magari scoprire qualcosa che non sapevate di voi stessi.

Gemelli ☘️☘️☘️☘️Sarà un agosto carico di entusiasmo e brio. Avrete voglia di vivere intensamente ogni istante, soprattutto nella seconda metà del mese. I single potrebbero fare conoscenze intriganti e l’amore vi sorprenderà quando meno ve lo aspettate. Vi sentirete energici e pieni di iniziativa, ma fate attenzione a non abbassare la guardia: occhio alle proposte poco chiare o agli acquisti impulsivi. La vostra forma fisica sarà eccellente e il sole vi regalerà un aspetto radioso. Se potete, posticipate le vacanze a settembre per godere di maggiore tranquillità.

Leone ☘️☘️☘️☘️Avrete voglia di mettervi alla prova e brillare come solo voi sapete fare, ma stavolta lo farete con maggiore consapevolezza e meno impeto.

Agosto sarà un’occasione preziosa per rallentare e riscoprire il piacere delle cose semplici: una cena in buona compagnia, una passeggiata al tramonto, un momento di silenzio lontano dal frastuono. Rimandate le decisioni importanti e riducete al minimo gli impegni. Il divertimento non mancherà, soprattutto nelle serate di festa, ma sarà importante alternare momenti di svago con pause rigeneranti. L’amore? Caldo, intenso, a tratti travolgente.

Cancro ☘️☘️☘️☘️Il mese si preannuncia pieno di emozioni e di giornate vissute intensamente. Dopo mesi di fatica, potrete finalmente dedicare del tempo a voi stessi, al relax e alla cura personale. Il vostro fascino sarà alle stelle e non passerete inosservati.

Tuttavia, fate attenzione a non trascurare chi vi sta accanto: qualcuno potrebbe sentirsi messo in secondo piano e manifestare gelosia. Occhio anche agli acquisti online o alle spese impulsive. In compenso, godrete di un’ottima forma fisica e vi sentirete in armonia con voi stessi e con ciò che vi circonda.

Pesci ☘️☘️☘️☘️Anche se il caldo non fa per voi, non riuscirete a restare fermi. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti in gabbia, agosto sarà il momento della liberazione: avrete voglia di uscire, muovervi, esplorare. Le occasioni di svago non mancheranno, ma dovrete fare attenzione alle persone ambigue e ai pettegolezzi che potrebbero mettervi in difficoltà. Verso la fine del mese si prospettano cambiamenti imprevisti, anche positivi, che vi porteranno a rivedere alcune priorità.

Cercate di mantenere uno sguardo fiducioso e non lasciatevi scoraggiare da chi rema contro.

Capricorno ☘️☘️☘️☘️☘️Agosto si rivelerà sorprendentemente ricco di stimoli e novità. Le vostre giornate saranno piene di iniziative, incontri stimolanti e nuove idee da coltivare. Dopo un anno di fatica, vi sentirete più leggeri e pronti a vivere esperienze diverse dal solito. La parte finale del mese sarà particolarmente ispirata: avrete voglia di mettervi in gioco in qualcosa di nuovo. Non mancheranno occasioni per riflettere su voi stessi e sui vostri obiettivi. Approfittatene per uscire dalla routine e seguire la vostra curiosità.

Sagittario ☘️☘️☘️☘️☘️L’estate entrerà nel vivo proprio ad agosto, portando con sé leggerezza, energia e spensieratezza.

Approfittate di queste settimane per godervi tutto quello che vi fa stare bene, perché i mesi successivi richiederanno maggiore impegno. Dovrete affrontare decisioni legate a questioni finanziarie o immobiliari, ma avrete tutte le risorse per farlo con lucidità. Intanto, il cuore tornerà a battere forte: avventure estive e incontri interessanti vi faranno sentire vivi. Non chiudetevi alle emozioni.

Bilancia ☘️☘️☘️☘️☘️Le nuvole dei mesi passati si diraderanno e finalmente potrete vivere un’estate degna di questo nome. Anche senza grandi viaggi, riuscirete a godere delle piccole cose e riscoprire la gioia del tempo libero. In amore ci saranno piacevoli sorprese: le coppie ritroveranno intimità e complicità, mentre chi è solo potrebbe incontrare qualcuno capace di far tornare la voglia di credere nei sentimenti.

Siate aperti ai cambiamenti, perché potrebbero arrivare notizie che rivoluzioneranno in meglio il vostro cammino.

Vergine ☘️☘️☘️☘️☘️Questo sarà un mese all’insegna del dinamismo e della voglia di condividere. Le relazioni saranno al centro della scena: che si tratti di amicizie, nuovi amori o consolidati legami, tutto girerà attorno al contatto umano. Le coppie più affiatate potrebbero pensare a qualcosa di speciale, come una piccola fuga romantica. Se studiate, finalmente potrete staccare la mente e lasciarvi andare. Non chiudetevi in casa: uscite, divertitevi, fatevi travolgere dall’energia estiva. Vi farà bene sotto ogni punto di vista.