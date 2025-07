Questa settimana dal 14 luglio al 20 luglio, l'oroscopo dei tarocchi per il segno del Capricorno è dominato dalla carta Il Mondo. Questa carta, ultimo arcano maggiore del mazzo, rappresenta il compimento, la realizzazione e l'inizio di una nuova fase. Il Mondo simboleggia il completamento di un ciclo importante nella vostra vita, un momento in cui raccoglierete i frutti di tutti gli sforzi e le esperienze accumulate. Questo periodo vi consentirà di abbracciare nuovi orizzonti, con una consapevolezza e una maturità che vi guideranno verso ciò che è veramente significativo per voi.

Mentre il Mondo vi incoraggia a celebrare i vostri successi, potreste anche sentire la necessità di riflettere su ciò che ha funzionato e su ciò che potrebbe migliorare. L'oroscopo della settimana suggerisce di usare questo tempo per pianificare il prossimo capitolo del vostro viaggio, prendendo decisioni che riflettano il vostro vero sé. Non abbiate fretta: la paziente perseveranza tipica del Capricorno sarà la vostra alleata migliore nel preparare il terreno per futuri trionfi. Ascoltate il richiamo di nuove avventure, ma equilibrate il desiderio di esplorazione con una solida base di preparazione e ricerca interiore.

Parallelismi con altre culture

Il tema del compimento e del rinnovamento, rappresentato dal Mondo, è universale e si trova nelle filosofie di numerose culture.

Nella tradizione buddista, il concetto di Samsara descrive il ciclo di vita, morte e rinascita che conduce alla libertà spirituale e all'illuminazione, un viaggio simile a quello rappresentato dalla carta del Mondo. Ogni esperienza e lezione apprese sul cammino servono come mattoni che costruiscono la via verso una consapevolezza superiore.

Analogamente, nel mito della fenice egizia, l'aspirazione alla rinascita si manifesta attraverso il potente simbolo dell'uccello che risorge dalle proprie ceneri. Proprio come la fenice, il Capricorno può trovare la forza per ricominciare ogni volta più saggi e forti, sfruttando il passato come trampolino per il futuro. La capacità di rinnovarsi e di vedere ogni termine come un nuovo inizio, riflette un profondo spirito di resilienza che è al cuore delle culture antiche e moderne.

In queste storie, l'evoluzione non è percepita come fine a se stessa, ma come un'opportunità per arricchire l'anima e il carattere. Il Capricorno, durante questa settimana, può usare questi parallelismi per coltivare un profondo senso di connessione con l'universale viaggio umano verso la completezza e la serenità interiore.

Consiglio delle stelle per i Capricorno

Il consiglio delle stelle per i Capricorno è di abbracciare con coraggio ogni esperienza che si presenta, consapevoli del fatto che ogni passo avanti è una tappa verso la realizzazione personale. Usate questo momento di compimento per celebrare ciò che avete raggiunto, senza esitare a lasciare andare ciò che non serve più al vostro cammino.

Lasciate che il Mondo diventi il vostro mentore interiore. Invitate la saggezza delle culture antiche a guidarvi in periodi di transizione, riscoprendo il potere della trasformazione personale. Ritrovate ispirazione nei miti delle fenici o nei cicli del Samsara, reimmaginando la vostra vita come un'opera d'arte continua. Apritevi all'idea che ogni termine accoglie un inizio, mantenendo viva la fiamma della curiosità e della scoperta.

Infine, considerate la vostra prossima impresa non come un obbligo ma come un desiderio spontaneo di crescita e di auto-esplorazione. In questa settimana, fate del Mondo la vostra guida e siate pronti a danzare al ritmo del vostro personale compimento.