I Pesci governano la scena astrale di questa settimana grazie alla suggestiva influenza dell'Appeso. Nelle carte dei tarocchi, l'Appeso rappresenta un momento di sospensione, una pausa che viene intesa non come arresto, ma come spazio per riflessione e prospettiva. Questo arcano suggerisce di guardare le cose da una nuova angolazione e di abbandonare ciò che non serve più, permettendo alla consapevolezza di espandersi liberamente. Nella mitologia nordica, il dio Odino sopporta una sospensione simile mentre appeso al frassino Yggdrasill riceve la saggezza delle rune.

Così, cari Pesci, la vostra guida celeste vi offre l'opportunità di acquisire nuove intuizioni prestando attenzione a quello che rimane spesso inesplorato.

Allora cosa comporta tutto questo nell'oroscopo settimanale dei Pesci? L'Appeso suggerisce una revisione interiore per valutare respiri e pensieri, una sorta di meditazione astrale dove andare a fondo senza paura di ciò che si potrebbe trovare. Si tratta di mettere in discussione le proprie certezze, rimanendo ricettivi e aperti ai messaggi dell'universo. Nell'ambito lavorativo, potrete trovare nuove idee affiorare proprio da questo apparente stato di fermo. In amore, una situazione che sembrava irrisolvibile può acquisire nuove sfumature attraverso il perdono e la comprensione.

Parallelismi con altre culture

La simbologia dell'Appeso trova riscontro anche in altre culture, arricchendo l'oroscopo dei Pesci con una prospettiva globale. Nei rituali sciamanici sudamericani, la sospensione del tempo è vista come uno strumento per conoscere i segreti della Terra e del cielo. Durante il vision quest dei Nativi Americani, una pratica di isolamento nella natura, ci si connette con gli spiriti ancestrali per ottenere la guida. In modo simile, l'Appeso invita a una contemplazione profonda, suggerendo che il vero cambiamento avviene all'interno. Sempre attraverso la lente dell'Appeso, la tradizione zen giapponese suggerisce l’arte del Zazen, una meditazione seduta in cui la mente calma è aperta alla saggezza che fluisce liberamente.

Questa settimana, per voi Pesci, l'invito è di integrare tali influenze, utilizzando la saggezza delle culture lontane per illuminare il cammino che avete davanti. Nulla è davvero fermo, tutto è in continua evoluzione, e voi siete chiamati a danzare con il ritmo di questa trasformazione.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Consiglio delle stelle per i Pesci: sappiate abbracciare l'incertezza con serenità. Talvolta, il modo migliore per avanzare è fermarsi e permettere alla vita di fluttuare naturalmente davanti a voi. Riflettete sulle vostre priorità, mettete ordine nei vostri pensieri ed emozioni, e siate pronti ad accogliere i cambiamenti con il cuore aperto. Potete trovare ispirazione nei metodi di purificazione delle culture indigene, come il rituale del fumo sacro degli Aborigeni australiani o il temazcal dell'America Latina, dove il sudore e il calore raffigurano il rilascio del passato e la rinascita in una nuova luce.

Questa settimana potrebbe sembrarvi sconvolgente per l'intensità delle esperienze, ma manterrete sempre la rotta grazie all'Appeso. Ascoltatevi, accettate la pausa necessaria, e preparatevi a emergere con una visione chiara e potenziata del vostro destino. L'oroscopo dei Pesci è, quindi, un invito a riscoprire la saggezza in ciò che appare nebuloso, perché anche la calma, talvolta, può essere rivelatrice.

Il vostro mantra della settimana: "Nel silenzio, trovo la mia strada".