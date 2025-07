Questa settimana dal 7 luglio al 13 luglio, l'oroscopo dei tarocchi vi consegna la carta della Morte, un potente simbolo di trasformazione e rinascita. Lungi dall'essere un presagio cupo, la Morte nei tarocchi invita a guardare oltre l'apparente fine di qualcosa e ad abbracciare le nuove possibilità che nascono. Come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri, anche voi, cari Sagittario, vi trovate a cavalcare le onde del cambiamento, pronti a lasciare andare ciò che non è più funzionale per fare spazio al nuovo.

In questo periodo di metamorfosi, il Sagittario, segno che anela alla libertà e all'esplorazione, trova nella transizione una versione di sé più autentica e consapevole.

La sfida sta nel saper individuare cosa è veramente essenziale e liberarsi del superfluo che vi trattiene. L'energia della Morte, dunque, vi spinge a fare un bilancio del vostro percorso e ad abbracciare il vento del cambiamento con ottimismo e fiducia.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della trasformazione risuona in molte culture del mondo. In Giappone, il concetto di impermanenza è profondamente radicato nella tradizione del Sakura, i fiori di ciliegio. Questi fiori, che sbocciano per pochi giorni all'anno, simboleggiano la bellezza effimera della vita, invitando a celebrare ogni momento come fosse unico. Analogamente, i rituali d'inizio primavera in Messico onorano la vita e la morte in modo intrecciato, come si vede nel Día de los Muertos, una celebrazione che non piange la perdita ma accoglie l'idea di continuazione e trasformazione.

In India, la filosofia dell'eterno ciclo di nascita, morte e rinascita, conosciuto come Samsara, riflette profondamente l'idea di continuo mutamento. Nella vita di un Sagittario, questa prospettiva può aiutare a comprendere che ogni fine è solo l'inizio di un nuovo percorso. La comprensione dell'interconnessione tra vita e morte invita a rivalutare le priorità e a prepararsi per un futuro migliore, più in sintonia con i propri desideri autentici.

In Sud America, la metamorfosi della natura è celebrata dalle culture indigene attraverso le leggende del Colibrì, vista come una creatura che simboleggia la resilienza e la trasformazione. Per il Sagittario, questo spirito inquieto del colibrì riecheggia il desiderio di libertà e il potere di adattarsi ai cambiamenti con grazia ed eleganza.

Consiglio delle stelle per i Sagittario

Il consiglio delle stelle per i Sagittario è di abbracciare la trasformazione come una parte naturale del vostro viaggio. Osservate il vostro mondo senza paura di perdere ciò che una volta vi era caro. La bellezza del cambiamento risiede nella capacità di adattamento e nella crescita che ne deriva.

Lasciatevi ispirare dalle culture che vedono la morte non come una fine definitiva, ma come un ciclo che si rinnova. In questo modo, potete trovare conforto e speranza nella vostra evoluzione personale. Liberatevi dai legami che vi trattengono, dalle abitudini che non vi servono più e dalle paure radicate nel passato. Considerate ogni giorno come una nuova opportunità per ricostruire e ridisegnare la vostra vita, proprio come le onde che plasmano una spiaggia.

Incontrate la metamorfosi con cuore aperto e sguardo deciso. Lasciate che la vostra energia si concentri su nuovi obiettivi e aspirazioni, consapevoli del fatto che la crescita è inevitabile e necessaria. Trasformate la vostra vita in un capolavoro di cambiamenti ponderati e audaci.

Il mantra per voi, nelle prossime giornate, è: “Niente nella vita è permanente, tranne il cambiamento stesso”.