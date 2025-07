Questo giovedì 17 luglio, l'oroscopo dell'Ariete si ritrova sotto l'influenza dell'arcano maggiore La Morte. Non vi lasciate ingannare dal nome che suggerisce un presagio negativo; infatti il significato di questa carta nei tarocchi è cambiamento e rinascita, simboleggiando la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. Per l'Ariete, notoriamente dinamico e spesso preso dall'impulso del momento, questo rappresenta un invito a lasciarsi alle spalle ciò che non serve più e a spianare la strada verso nuove possibilità.

Se siete un Ariete in cerca di rinnovamento, questo giorno vi porterà l'opportunità di riflettere su quali aspetti della vostra vita richiedono una trasformazione.

Abbandonare le vecchie abitudini può essere l'impulso di cui avete bisogno per liberarvi da restrizioni autoimposte, accogliendo con fiducia cambiamenti necessari per il vostro progresso personale. La natura intraprendente dell'Ariete troverà in questa carta il motore giusto per rompere con il passato e immaginare un futuro più luminoso e promettente.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di morte e rinascita è un tema ricorrente in molte culture e tradizioni spirituali del mondo. Nell'antico Egitto, il dio Osiride rappresentava proprio questo ciclo eterno. Osiride, ucciso e risorto per regnare nell'aldilà, simboleggiava la ripetizione della vita sconfiggendo la morte. Similmente, nel simbolismo cinese, il Fenghuang, noto anche come fenice cinese, incarna la rinascita dalle ceneri, promuovendo rinnovamento e immortalità.

Anche in Giappone, i fiori di ciliegio, o sakura, pur segnando la loro breve vita in uno spettacolo mozzafiato di bellezza, ricordano che lasciano spazio a nuovi inizi una volta caduti. Così per gli Arieti, come per gli antichi legami e filosofie umane con la natura, giunge il momento di rifiorire in nuove forme, ribadendo che ogni fine è solo l'inizio di una storia ancora più grande.

Consiglio delle stelle per gli Ariete

Le stelle suggeriscono che per l'Ariete è il momento ideale per una vera metamorfosi. Usare la simbolica rinascita prodotta dall'influsso della carta de La Morte per rinvigorire il proprio spirito. Questo periodo potrebbe chiedervi di chiudere con decisione capitoli ormai conclusi della vostra esistenza, affrontando timori o incertezze legate al cambiamento.

Guardate avanti con coraggio, proprio come ci insegna la resilienza della fenice cinese.

Nelle vostre interazioni sociali, sarete invitati a collaborare in modi nuovi e più costruttivi. Siate aperti a esplorare nuovi approcci sia nelle relazioni professionali che personali. Afferrare l'opportunità di emergere trasformati non solo porta alla crescita personale, ma permette all'Ariete di infondere la propria energia e visione rinnovata nel mondo intorno a sé. Il vostro viaggio di giovedì 17 luglio è una tela bianca pronta per essere dipinta con colori brillanti e vitali.