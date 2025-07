L'oroscopo della Smorfia napoletana per il Sagittario di domenica 13 luglio vi invita a riflettere su un numero di grande impatto: il 62, che nella Smorfia è rappresentato da 'o muorto acciso, il "morto ammazzato". Questo numero, nonostante possa inizialmente evocare immagini di tragedia, è un potente simbolo di trasformazione e rinnovamento. Nelle tradizioni campane, la morte rappresenta un passaggio, un'opportunità per lasciar andare il vecchio e accogliere il nuovo. Per voi Sagittario, questo può essere il momento di abbandonare abitudini o situazioni che non servono più al vostro sviluppo personale.

Focalizzandoci sull'essenza del 62, esso esorta i Sagittario ad affrontare le proprie paure e limitazioni. La morte, in senso simbolico, vi offre una tela bianca per reinventarvi. Considerate quali aspetti della vostra vita necessitano di una fine per permettere una rinascita. Sia nel campo professionale che in quello personale, le scelte che fate adesso possono guidarvi verso nuovi orizzonti pieni di promesse. Non temete il cambiamento, ma abbracciatelo come il Sagittario avventuroso che siete, pronti a scoccare frecce cariche di nuove possibilità.

Parallelismi con altre culture: la rinascita attraverso i secoli

In numerose culture mondiali, la morte è interpretata come una fase di transizione piuttosto che una conclusione.

Gli antichi egizi, ad esempio, vedevano la morte come un viaggio verso un'altra dimensione dell'esistenza, con la mitologia che parlava dell'ascesa nell'aldilà tramite la rinascita. Si credeva che, attraverso l'imbalsamazione e il culto di Osiride, fosse possibile vivere eternamente. Un concetto simile si ritrova anche nel ciclo delle stagioni, rappresentato da Demetra e Persefone nella mitologia greca, dove la morte di Persefone segnava la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, permettendo alla natura di rigenerarsi.

Analogamente, in contesti buddisti, si parla di Reincarnazione, dove la morte non è vista come la fine ma come un nuovo inizio. Nel Buddismo, ogni vita che termina segna un'opportunità per rinascere e alleviare il karma accumulato, avvicinandosi così al nirvana.

Questo deve ispirare i Sagittario a riflettere sulla propria vita in questi termini ciclici. Non temete di lasciare andare ciò che è ormai superfluo: proprio come nei rituali ancestrali dove la bruciatura dei vecchi oggetti simboleggiava un lasciarsi alle spalle il passato.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: rinnovarsi con coraggio

Le stelle consigliano ai Sagittario di accogliere il concetto di morte simbolica come un alleato nel processo di crescita. Questa domenica sarà un buon momento per concentrare la vostra energia nella rigenerazione personale. Riconsiderate le vostre priorità e apritevi a nuove avventure senza timore di ciò che lasciate alle spalle. Anche nei momenti di incertezza, la vostra naturale curiosità vi guiderà verso un cammino di scoperta e innovazione.

L'oroscopo della Smorfia napoletana vi esorta a lasciar cadere quelle barriere che vi hanno tenuti legati a una vita che potrebbe non rispecchiare più i vostri valori attuali. Proprio come un serpente che cambia pelle, voi, cari Sagittario, avete il potere di rinnovarvi completamente. Seguite questa energia trasformativa senza esitazione, e scoprirete che ogni "morte" porta con sé una rinascita vibrante di nuove energie.

Il mantra di domenica: “Ogni fine è solo un nuovo inizio mascherato”.