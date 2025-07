In questa settimana dal 21 al 27 luglio, l'oroscopo per il segno dei Pesci prevede un percorso di scoperta e introspezione, ispirato dal numero 90 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'a paura. Questo simbolo suggerisce la possibilità di affrontare le paure interiori con coraggio, portando a nuove scoperte personali e superamenti di vecchi limiti.

Il cammino del Pesci non è sempre privo di incertezze, ma proprio queste incertezze sono le chiavi per accedere a conoscenze più profonde. Simbolicamente, il numero 90 della Smorfia napoletana invita a guardare oltre la paura, non come un ostacolo, ma come un'opportunità di crescita e liberazione.

Come le onde del mare chiamano il Pesci a navigare in acque inesplorate, così questa settimana invita a esplorare gli aspetti inesplorati della propria anima.

Parallelismi con altre culture: la trasformazione attraverso la paura

Nella cultura giapponese, la paura è spesso affrontata attraverso la pratica dello "Kintsugi", l'arte di riparare frammenti di ceramica con polvere d'oro, trasformando le crepe in punti di forza estetica e simbolica. Questo concetto rispecchia il viaggio del Pesci di questa settimana, che affronta le sue "crepe" interiori con consapevolezza e bellezza. Anche nella tradizione africana dei Griot, i narratori tramandano storie che contengono paure e coraggio, trasformando ogni racconto in un insegnamento sulla resilienza e la forza.

In India, la leggenda della dea Kali rappresenta sia il terrore che la trasformazione. Viene venerata non solo per la sua forma temibile, ma anche per il potere di distruggere il male e rigenerare la vita. Questo riecheggia per i Pesci come monito a non temere il cambiamento, ma ad abbracciarlo come un passo necessario verso la reale comprensione e rinascita.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare il cambiamento

Il consiglio delle stelle per i Pesci è di non fuggire davanti alle proprie paure, ma di affrontarle con il cuore aperto. L'energia di questa settimana invita a lasciare andare le insicurezze e a dare il benvenuto alle nuove comprensioni che si presentano. In tal modo, come suggerisce la Smorfia napoletana, anche la paura più profonda può essere il catalizzatore di una svolta positiva.

Riconoscere i propri timori è il primo passo per superarli. I Pesci sono incoraggiati a considerare ogni paura come un segnale che indica la strada verso un nuovo inizio. Attraverso l'introspezione e il coraggio, si può trasformare la paura in uno strumento di progresso personale. "Siete più forti di quanto pensiate", questo è il messaggio universale che la settimana riserva.

Il mantra da tenere a mente per il Pesci durante questa settimana dal 21 al 27 luglio è: "Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la volontà di affrontarla". Che questo messaggio vi accompagni nel vostro percorso di scoperta interiore.