L'oroscopo della Smorfia napoletana per l'Ariete nella settimana dal 7 al 13 luglio è guidato dal numero 47, conosciuto come 'o muorto. Tradizionalmente, questo numero rappresenta una sfida o una grande trasformazione. Nella cultura napoletana, 'o muorto può apparire minaccioso, ma simboleggia anche il ciclo della vita, in cui la morte porta a una rinascita. Un invito, dunque, a considerare questo periodo come un’occasione per abbandonare vecchie abitudini e far spazio a nuove crescita e opportunità.

Per l'Ariete, noto per il suo coraggio e la sua determinazione, questo numero rappresenta il perfetto stimolo ad affrontare con audacia ciò che sembra vano o finito.

È una settimana in cui riflettere su ciò che non serve più e liberarsi degli schemi che ostacolano la vostra evoluzione. Approfittate di questo momento per fare bilanci e tracciare sentieri inediti per il vostro futuro. Fate spazio a incontri significativi che possano dare nuova luce alla vostra visione del mondo.

Parallelismi con altre culture: la celebrazione della trasformazione

In altre culture, come in quella antica egizia, la morte era percepita non come una fine definitiva ma come un passaggio. Anubi, il dio sciacallo, era il custode di questo viaggio, guidando le anime verso una nuova vita nell'aldilà. Questo concetto di trasformazione può essere comparato con l'immagine del 'o muorto della Smorfia napoletana, suggerendo che ogni fine è l'inizio di qualcosa di nuovo.

In Messico, il Día de los Muertos è una celebrazione gioiosa e vibrante che onora i defunti, intessendo ricordi comuni tra vivi e trapassati. Similmente, l'Ariete può trarre ispirazione da questo approccio per riconoscere e celebrare le transizioni personali. Nel buddismo tibetano, il Bardo Thodol, o "Libro tibetano dei morti", esplora la transizione tra questa vita e la prossima, illuminando il cammino con la saggezza e il coraggio che l'Ariete tanto possiede.

Questi esempi globali sottolineano che il concetto di morte e trasformazione non è opera del destino beffardo, ma parte di un ciclo universale di nascita, crescita e rinascita, incoraggiando l'Ariete a trovare forza e bellezza anche nei momenti più bui.

Consiglio delle stelle: abbracciare il cambiamento con coraggio

Per l'Ariete, le stelle suggeriscono di abbracciare il cambiamento senza timore. Questa settimana sarà ideale per dedicarsi a riflessioni personali e accogliere nuovi inizi con aperta accettazione. Lasciate alle spalle ciò che non ha più significato, proprio come il serpente si libera della sua vecchia pelle.

Non temete di esplorare nuovi orizzonti, che si tratti di sperimentare nuove idee o di accogliere sfide che sembrano al di fuori della vostra zona di comfort. In questa fase di metamorfosi, permettete a voi stessi di seguire impulsi che vi portano verso situazioni impreviste ma benefiche.

Coltivate la vostra resilienza ricordando che, come in un'antico cerchio della vita, ogni chiusura porta una rinnovata apertura e che essere aperti al cambiamento è spesso il primo passo verso una crescita significativa. Il mantra per questa settimana potrebbe essere: “Ogni fine è soltanto un nuovo inizio, e io abbraccio il ciclo della trasformazione”.