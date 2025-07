Nell'oroscopo del fine settimana del 5 e 6 luglio ci saranno emozioni e opportunità per i segni zodiacali, influenzando relazioni amorose, lavoro e fortuna.

Il segno dello Scorpione mostrerà maggiore sensibilità e gioia nei confronti del partner, grazie alla posizione favorevole della Luna, mentre i Gemelli dimostreranno perseveranza nei loro progetti. Parole dolci e carezze amorose caratterizzeranno il rapporto dei Capricorno, mentre i Vergine dovranno tenere la gelosia sotto controllo. L’oroscopo del weekend prevede un Ariete stabile, capace di gestire al meglio emozioni e impegni.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 luglio 2025 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che in questo primo weekend di luglio si rivelerà soddisfacente grazie alla posizione favorevole di Venere. Le relazioni saranno caratterizzate da stabilità e complicità, che accenderanno quest'estate. In quanto al lavoro, la determinazione e la creatività di Mercurio potrebbero portarvi lontano.

Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che avrà bisogno di ritrovare una direzione secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe aprire qualche crepa tra voi e il partner, ma con un po’ di buonsenso, potreste ritrovare la giusta direzione. Nel lavoro Mercurio potrebbe distrarvi, ma con Giove e Marte riuscirete a mantenervi in carreggiata. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Marte in quadratura dal segno della Vergine, le energie a disposizione non saranno molte.

Di contro, mostrerete una notevole perseveranza in quel che fate, nel tentativo di continuare a mantenere una certa qualità nei vostri progetti. Sul fronte amoroso Venere esalterà il vostro rapporto, regalandovi piacevoli momenti da condividere con il partner. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli in questo weekend di luglio. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi permetterà di essere maturi, empatici e sentimentali nei confronti della persona che amate. In quanto al lavoro la comunicazione sarà di grande aiuto per avere le idee chiare su come portare avanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un fine settimana altalenante in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La sensibilità vi renderà vulnerabili, e dovrete cercare di chiarire le cose con il partner, senza eccedere negli atteggiamenti.

Riguardo al lavoro Mercurio metterà in risalto le vostre capacità. Potrebbe essere il momento adatto per costruire progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo emotivamente intenso per voi nativi del segno. Attenzione a tenere la gelosia sotto controllo, che potrebbe causare qualche discussione di troppo con la persona che amate. Nel lavoro il pianeta Marte vi terrà attivi, portando energie e una grande voglia di fare, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo periodo secondo l'oroscopo. Questo weekend vi regalerà momenti emozionanti e piacevoli. Dite ciò che sentite, senza vergognarvi. Nel lavoro concentratevi su quei progetti dove avete il pieno controllo della situazione sfruttando la posizione favorevole di Mercurio.

Voto - 9️⃣

Scorpione: vi attende un weekend discreto per quanto riguarda i sentimenti. La comunicazione con il partner sarà molto buona: cercate solo di non nascondervi nulla a vicenda. In ambito lavorativo dovrete essere più obiettivi in quel che fate, e impegnarvi in quei progetti dove avete le capacità giuste per poterli portare fino in fondo. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo del pianeta Venere nel segno dei Gemelli potrebbe confondervi in ambito amoroso nel prossimo periodo. Gli atteggiamenti sbagliati potrebbero portare a discussioni. Sarà importante comunicare apertamente e nella maniera corretta. In quanto al lavoro, la determinazione potrebbe calare a causa di Marte in quadratura. Mercurio sarà favorevole, ma servirà cautela in quel che fate.

Voto - 6️⃣

Capricorno: state cercando di recuperare terreno in ambito professionale. Secondo l'oroscopo, ci saranno stelle favorevoli, che vi assisteranno nelle vostre faccende, come Marte in trigono. Altre invece potrebbero mettervi in difficoltà, come Giove in opposizione. In amore parole dolci e carezze emotive caratterizzeranno il vostro rapporto, merito anche della Luna in sestile. Voto - 7️⃣

Acquario: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte a partire da questo weekend, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, dovrete avere un po’ di pazienza. Settore professionale altalenante a causa di Mercurio. La forza di volontà non vi mancherà, ma senza le giuste idee, non sarà facile farvi strada verso il successo.

Voto - 7️⃣

Pesci: le emozioni potrebbero calare nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo. In quanto al lavoro Marte potrebbe rallentarvi, ma con le idee giuste riuscirete comunque a mettere sul piatto buoni progetti. Voto - 6️⃣