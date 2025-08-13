Secondo l’oroscopo del 15 agosto 2025, il Toro potrà vivere riflessioni profonde, i Gemelli saranno intraprendenti e il Cancro potrà provare emozioni intense.

Di seguito, tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in questo momento è necessario allontanare tutte le persone invidiose. I nuovi flirt vanno gestiti con molta calma. Sul campo lavorativo si devono concentrare le energie sui progetti più originali.

Toro: i single possono affrontare delle riflessioni profonde insieme alla famiglia. Chi fa parte di una coppia deve cercare di bilanciare la razionalità e il romanticismo.

Dei sviluppi inaspettati possono arrivare dalla sfera professionale.

Gemelli: l’intraprendenza attirerà molte più persone del previsto. Chi ha una relazione rischia di annoiarsi con il partner. Progetti creativi regaleranno tante soddisfazioni.

Cancro: delle nuove conoscenze possono essere davvero interessanti. Le emozioni possono essere più intense del previsto. Sull'ambito lavorativo è possibile ottenere dei riconoscimenti.

Leone: le nuove amicizie vanno coltivate con molta pazienza. Dei momenti indimenticabili possono essere vissuti insieme alla persona amata. Chi lavora in proprio è abbastanza nervoso perché qualcuno cerca di ostacolarlo.

Vergine: obiettivi ambiziosi saranno raggiunti con la dolce metà.

Il campo professionale sarà affrontato con nuove strategie. Gli sbalzi di temperatura porteranno alcuni malesseri.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori liberi possono fare tanti nuovi incontri. Nell'ambito lavorativo ci sono molte incertezze. Durante la giornata è possibile un buon recupero emotivo.

Scorpione: chi ha vissuto una separazione potrebbe essere pronto a guardare avanti, trovando nuovi motivi per sentirsi sereno. Delle piccole incomprensioni sono probabili nei confronti del partner. Per rigenerare il corpo e la mente è importante concedersi dei momenti di riposo.

Sagittario: l'impulsività allontanerà molti amici. Per chi lavora in proprio sono le ultime ore impegnative e dopo si partirà per le vacanze.

Con il troppo caldo, l'energia sarà messa alla prova.

Capricorno: i single inizieranno una conversazione molto piacevole. Insieme alla persona amata sarà una giornata abbastanza tranquilla. La giornata inizierà con molta lentezza

Acquario: chi ha una relazione è più pigro del previsto. La troppa generosità creerà problemi con la famiglia. Per chi lavora nel commercio è un periodo abbastanza pesante.

Pesci: si rischia di diventare improvvisamente possessivi nei confronti del partner. Chi cerca l’amore trascorrerà una giornata malinconica. Questo è il momento più adatto per testare le abilità sul lavoro.