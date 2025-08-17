L'oroscopo dal 18 al 24 agosto 2025 dei numeri angelici assegna il 222 allo Scorpione e il 111 all'Ariete che prenderà decisioni importanti, mentre va il 333 al Sagittario che dovrà fidarsi del proprio intuito.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la Luna nuova nel segno della Vergine vi invita a riflettere su ciò che desiderate davvero realizzare. Potrete sentire un’energia interna che vi spinge a organizzare meglio la vostra vita e a prendere decisioni importanti. Evitate la fretta: i progetti pianificati con calma avranno maggiori possibilità di successo.

Numeri degli angeli: 111

Leone: queste giornate vi offrono chiarezza e fiducia in voi stessi. È il momento giusto per rivedere vecchi piani e fare scelte coraggiose. Potreste ricevere stimoli esterni che vi aiutano a muovervi nella direzione giusta: ascoltate le intuizioni. Numeri degli angeli: 222

Sagittario: l'attenzione è rivolta alle relazioni e ai contatti esterni. Potreste avere l’occasione di chiarire malintesi o di consolidare legami importanti. Fidatevi del vostro intuito e della vostra capacità di vedere oltre le apparenze. Numerazione angelica: 333

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: In questo periodo il vostro spirito pratico viene premiato. È un buon momento per fare passi concreti verso obiettivi a lungo termine.

La pazienza sarà la chiave: ogni decisione presa con calma porterà risultati duraturi. Numeri degli angeli: 444

Vergine: La Luna nuova nel vostro segno porta una ventata di energia positiva. Potrete avviare nuovi progetti o mettere ordine in situazioni complesse. È il momento di concentrarsi su ciò che è veramente importante e di tagliare ciò che vi rallenta. Numeri degli angeli: 555

Capricorno: l’energia di questo periodo vi aiuta a superare eventuali ostacoli e a consolidare le basi per il futuro. La determinazione sarà premiata, soprattutto se affronterete con lucidità le difficoltà. Numeri degli angeli: 666

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: questo è un momento stimolante e creativo.

Nuove idee e opportunità possono presentarsi all’improvviso, quindi restate aperti e flessibili. La vostra capacità di comunicare sarà fondamentale per farvi notare. Numeri degli angeli: 777

Bilancia: la relazioni diventano il centro dell’attenzione. Potreste dover trovare un equilibrio tra i vostri bisogni e quelli degli altri. Usate diplomazia e sensibilità per ottenere armonia e mantenere buoni rapporti. Numerazione angelica: 888

Acquario: le vostre capacità comunicative e intuitive sono al massimo. È un buon momento per stabilire contatti significativi o per esprimere idee innovative. L’indipendenza è importante, ma anche ascoltare gli altri porterà vantaggi concreti.

Numeri degli angeli: 999

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Venere e Giove nel vostro segno amplificano le emozioni e creano opportunità per riconciliazioni e connessioni profonde. Questo è il momento di ascoltare il cuore, senza paura di mostrare le vostre sensazioni più genuine. Numeri degli angeli: 111

Scorpione: l’energia intensa del periodo vi aiuta a prendere in mano la situazione e a riprendere ciò che vi appartiene. Potrete affrontare sfide emotive con maggiore forza e determinazione. È il momento di rinnovare legami importanti o di liberarvi da influenze negative. Numero: 222

Pesci: questo è un periodo di riflessione e crescita interiore. Potrete ritrovare equilibrio e serenità, concentrandovi sulle vostre qualità e aspirazioni. La vostra sensibilità vi permette di cogliere dettagli importanti e di fare scelte sagge. Numeri angelici: 333.