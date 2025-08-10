Secondo l’oroscopo del 12 agosto 2025, il Toro potrebbe ricevere una notizia davvero buona, il Leone vivrà tensioni con il partner e i Pesci saranno riservati.

Di seguito, approfondiamo i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una situazione delicata può portare nervosismo. I single hanno molta più energia del previsto. Sul campo lavorativo è fondamentale avere diplomazia.

Toro: i cuori solitari possono ricevere una buona notizia. Per la sfera sentimentale è un periodo positivo e soprattutto intenso. Finalmente il benessere interiore può essere ulteriormente rafforzato.

Gemelli: delle piccole dimostrazioni possono rendere più tenero chi ha una relazione. Chi cerca l'amore può coltivare delle amicizie sincere. Una sfida di lavoro può essere affrontata con tranquillità.

Cancro: per chi desidera una convivenza è un periodo favorevole. Le novità vanno accolte con molta più fiducia. Chi lavora in proprio può aprirsi a delle nuove esperienze.

Leone: chi è solo da troppo tempo può vivere una fase molto leggera. Chi fa parte di una coppia solida può avere delle piccole tensioni. La stanchezza accumulata può causare alcuni malesseri.

Vergine: la giornata richiede molta più prudenza del solito. Con il partner si può ritrovare la complicità di un tempo. Sull'ambito lavorativo è un momento di grande ripresa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: insieme alla persona amata è possibile affrontare dei cambiamenti importanti. In questo periodo, i single sono molto curiosi di tutto. Un nuovo progetto di lavoro può essere davvero stimolante.

Scorpione: è possibile iniziare inaspettatamente una bella amicizia. I cuori solitari sono contenti di condividere tanti interessi con una persona conosciuta recentemente. Chi lavora nella ristorazione può avere incertezze sul futuro.

Sagittario: una crisi profonda può colpire la sfera sentimentale. Un cambiamento può creare dei problemi sul lavoro. Alcuni malesseri possono rovinare la prima parte della giornata.

Capricorno: delle emozioni intense possono accompagnare la giornata dei single.

L'umore è ballerino, invece la forma fisica è praticamente impeccabile. Le idee lavorative risultano essere molto originali.

Acquario: chi fa parte di una coppia può vivere una giornata magica in compagnia del partner. Con molto entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura. Chi lavora in proprio può finalmente ricevere delle soddisfazioni importanti.

Pesci: chi cerca l'amore è un po' troppo riservato. Una notizia può destabilizzare chi ha una relazione. La vita culturale è molto più attiva del previsto.