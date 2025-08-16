Secondo l'oroscopo di domenica 17 agosto, si prospetta una giornata particolarmente intensa e positiva per molti nativi dell’Ariete, che avranno l'occasione di dedicarsi a sé stessi e ai propri cari. Per i nati sotto il segno del Cancro è il momento di fare scelte importanti. I nativi dello Scorpione, invece, devono cercare di mantenere la calma ed evitare discussioni.

Oroscopo del giorno 17 agosto e pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Con un cielo sereno che promette momenti felici, vi sentirete vicini ai vostri cari. Vi riprenderete la forma fisica e l'energia di sempre, e la voglia di rimettervi in gioco sarà grande.

Un po' di esercizio vi aiuterà a rafforzare il corpo e ad aumentare la fiducia in voi stessi, portandovi a grandi successi nelle relazioni. Sarete contenti di notare l'effetto positivo che il vostro entusiasmo e le vostre parole avranno su chi vi sta intorno. In generale, si prospetta per voi una giornata particolarmente intensa e positiva. Voto: 10

Toro – State acquisendo maggiore consapevolezza dei difetti altrui: traete le giuste conclusioni. Lo stress dell’ambiente circostante è eccessivo e i vostri limiti sono evidenti. Cercate invece la calma e il riposo mentale. La vostra predisposizione a un atteggiamento aggressivo potrebbe mettere gli altri sulla difensiva, perciò, l'oroscopo vi esorta a calmare i vostri animi prima di ogni discussione.

Siete soddisfatti dei traguardi raggiunti, ma i vostri comportamenti sono contraddittori. Prima di apportare un cambiamento, concedetevi il tempo di cui avete bisogno. Voto: 4

Gemelli – Non pretendete l'impossibile; i vostri standard elevati rischiano di causarvi delusioni. Evitatele mantenendo un approccio realistico. Sentite un profondo desiderio di concedervi i piaceri della vita; non esitate, è un bisogno autentico. Dopo la fatica, arriva il meritato riposo. Siete di buon umore e carichi di energia. Avete la forza di lavorare con impegno su compiti complessi. Il vostro entusiasmo è contagioso e il vostro slancio sorprende chi vi circonda. Voto: 10

Cancro – Vedrete finalmente i risultati positivi degli sforzi che avete dedicato ai vostri rapporti il mese scorso.

Avete tutti i motivi per festeggiare. Un senso di armonia interiore vi permetterà di valutare le vostre idee con maggiore chiarezza, e questa tranquillità vi renderà più forti. Se vi sentite insofferenti verso certe abitudini, fidatevi del vostro istinto per cambiare ciò che non vi serve più. Tuttavia, siate prudenti: valutate oggettivamente le conseguenze delle vostre scelte per non perdere ciò che ha ancora valore. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 17 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le vostre parole, chiare e dirette, affascineranno chi vi ascolta. Riuscirete a difendere con forza le vostre posizioni. Dedicatevi allo sport all'aperto, ne trarrete un grande beneficio; avete la necessità di rinfrescare la mente e il fisico.

In questo periodo, avrete modo di far valere le vostre capacità. Non esitate a dimostrare il vostro valore. Adesso è il momento di agire con grande sicurezza. Quindi, osate! Voto: 9

Vergine – Tutte le iniziative che intraprenderete in questo periodo rivestiranno un'importanza cruciale per il vostro futuro. Gli eventi decisivi che si manifestano ora diventeranno permanenti, perciò l'oroscopo vi consiglia di gestirli con attenzione per tutelare i vostri interessi. Sul piano delle relazioni, vivrete scambi e incontri molto stimolanti. Le stelle saranno al vostro fianco per spronarvi verso il progresso; se avete dei progetti in mente, vi assisteranno fino alla completa realizzazione. Voto: 8

Bilancia – È il momento di smetterla di prendere tutto così sul serio.

Stare a prendere ogni cosa per oro colato è un vero spreco. State attingendo a fondo dalle vostre risorse, perciò rallentate prima di ritrovarvi senza idee o senza forze. L'umore del momento vi spinge a mettervi in mostra e a regalare un po' di spensieratezza a chi vi sta intorno. Non c'è modo migliore per farsi notare e apprezzare. Le vostre relazioni, di qualsiasi natura, sono incoraggiate e vi porteranno molte belle novità. Voto: 6

Scorpione – Evitate di ingigantire i problemi. Se vi sembra di non poter trovare una soluzione, vi state sbagliando. È il momento di staccare la spina: dedicatevi a un'attività creativa o a una delle vostre passioni per ricaricare le energie. Siete più impulsivi del solito, perciò evitate sport estremi e discussioni animate.

Concentrate piuttosto le vostre energie su ciò che conta davvero per voi, senza cercare di eccellere o di avere ragione a tutti i costi. Così facendo, vi risparmierete spiacevoli complicazioni. Voto: 7

La giornata di domenica 17 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sostenete le vostre idee con gioia, ma fate attenzione a non provocare discussioni. È essenziale che vi riposiate e che diate al sonno l'importanza che merita. Le comunicazioni con i vostri cari saranno più schiette e dirette, e questo le renderà più funzionali. Porterete avanti i vostri obiettivi con forza ed entusiasmo, assicurandovi che tutti si sentano capiti e sostenuti. In questo modo, potrete connettervi con gli altri a un livello più profondo e vivere un periodo di grande sintonia.

Voto: 10

Capricorno – Siete diventati più selettivi e state cercando occasioni di networking di alto livello. Per migliorare il sonno, provate a rilassarvi prima di andare a dormire. In questo periodo, siete pronti a fare dei cambiamenti nelle vostre relazioni. Siete decisi a raggiungere i vostri obiettivi e lavorate con determinazione per curare ogni particolare. Voto: 6

Acquario – I consigli degli altri vi aiuteranno a perfezionare i vostri progetti per il futuro; siate aperti al dialogo. Il vostro stato d'animo vi porta a essere disattenti e distratti, per cui l'oroscopo vi consiglia di riposare a casa. In questo periodo, nulla sembra in grado di fermarvi o di rovinare il vostro buonumore. Sarete capaci di trasmettere il vostro entusiasmo a chi vi circonda per agire insieme.

Si prospetta una giornata decisamente positiva, quindi, cogliete l'occasione e usate le vostre risorse con fiducia. Voto: 10

Pesci – Vi sentirete a vostro agio nel relazionarvi con persone stimolanti, dato che un'energia innovativa è nell'aria. Respirando più profondamente, troverete la serenità indispensabile per i cambiamenti che state vivendo. Siete più ricettivi del solito, il che vi rende meno rigorosi nelle vostre scelte. Siate fiduciosi, ma fate attenzione ai vostri scambi. Procedete senza fretta, mantenendo la mente e il cuore aperti. Come sempre, la chiave è l'equilibrio. Voto: 7