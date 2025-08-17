Secondo l'oroscopo di lunedì 18 agosto, i nativi del Cancro avranno una giornata particolarmente dinamica, in cui otterranno finalmente un riconoscimento per i loro sforzi. I Gemelli, invece, sentiranno un forte affaticamento fisico e avranno bisogno di riposare. Infine, i nati sotto il segno del Leone dovranno essere più diretti nei dialoghi per evitare incomprensioni.

Previsioni astrali e pagelle di lunedì 18 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – State procedendo con determinazione verso i vostri obiettivi. Tenete gli occhi aperti, perché troverete un aiuto inaspettato sul vostro cammino e la fortuna vi sorriderà.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità! La giornata è ideale anche per esplorare nuove possibilità. Vi attende una pausa, che vi darà modo di riflettere sui prossimi passi da compiere per i vostri progetti familiari. Una questione importante, emersa tempo fa, è tornata d'attualità. Avete la libertà di agire come meglio credete. Voto: 8

Toro – State delineando i vostri confini con maggiore risolutezza, il che vi permette di comprendere più chiaramente le dinamiche che vi circondano. Nonostante le turbolenze relazionali del momento, state affrontando la situazione con grande lucidità e tenacia. Se ognuno persiste nelle proprie posizioni, è difficile che le cose migliorino. Questo è il momento ideale per apprendere l'arte del compromesso, una componente essenziale di ogni rapporto equilibrato.

Niente è mai completamente giusto o sbagliato, imparate a scoprire le varie sfumature. Voto: 5

Gemelli – La vostra autostima sta crescendo. Alcune verità vengono rivelate a una persona molto cara. Sentite un forte affaticamento fisico, per cui avete bisogno di riposare e di staccare la spina. Nel frattempo, cercate di rilassarvi. Avete difficoltà ad accogliere i cambiamenti, poiché la routine vi risulta troppo allettante. Visto che state facendo fatica a rimettervi in moto, non avventuratevi in situazioni inesplorate. Voto: 6

Cancro – Si prospetta una giornata particolarmente proficua e dinamica. Finalmente riceverete il meritato riconoscimento per tutti i vostri sforzi passati. Potrebbe manifestarsi in lauti guadagni, in un'appassionata storia d'amore o in una magica e speciale complicità.

Il buonumore sarà la vostra costante. Approfittate di questa atmosfera positiva per coinvolgere chi vi sta vicino. Avete l'energia e l'entusiasmo per organizzare una festa e trascorrere momenti indimenticabili in compagnia delle persone a cui tenete. È il momento di lanciare gli inviti. Voto: 9

La giornata di lunedì 18 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Siete dei mediatori e il vostro ruolo può portare a incomprensioni: fate attenzione e cercate di essere più diretti nelle vostre comunicazioni. Concedetevi un po' di riposo, ne avete bisogno prima che lo stress prenda il sopravvento. Chiedere consiglio vi sarà molto utile, perché agire da soli non vi darà i risultati sperati; vi mancano degli elementi pratici per procedere.

L'oroscopo vi consiglia di riorientare i vostri obiettivi, focalizzandovi sui vostri progetti, in particolare sui dettagli pratici. Voto: 6

Vergine – Vi dedicherete completamente ai vostri obiettivi, curando ogni particolare. Un profondo senso di benessere vi permetterà di procedere nella giusta direzione. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti, quindi continuate senza farvi domande superflue. Il buon umore e la vostra apertura mentale creeranno un'atmosfera positiva intorno a voi. Le persone si confideranno con voi più facilmente e avrete il coraggio di affrontare conversazioni sincere. Voto: 9

Bilancia – La tentazione di osare sarà forte, ma è proprio in questo che risiede la vostra fortuna.

È il momento di fare il punto sul vostro stile di vita: noterete delle cattive abitudini di cui è opportuno sbarazzarsi. Vi sentite riposati e di eccellente umore, il che è ideale per rimettere in moto un progetto significativo. Inoltre, state trovando la forza di affrontare questioni spinose, e questo vi porterà grande sollievo. Voto: 8

Scorpione – Fidatevi del vostro intuito, vi sta suggerendo la strada giusta. Sarete sostenuti nei vostri prossimi passi. La stanchezza che sentite potrebbe essere un segnale; prendetevi del tempo per una serata tranquilla, ritirandovi nella vostra sfera privata per riposare. La soddisfazione che provate per le vostre attività professionali o i vostri impegni vi aiuta a non pensare ai vostri problemi personali.

Trovata la vostra pace interiore, sarete in grado di affrontare e risolvere con successo qualsiasi problema. Voto: 6

Oroscopo del giorno 18 agosto: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarete pervasi da una grande forza di volontà. È il momento di affrontare le vostre preoccupazioni senza esitazioni. Dedicare del tempo a voi stessi e al vostro benessere fisico, magari con un massaggio, vi aiuterà a ricaricare le batterie. State vivendo quella spinta di ottimismo necessaria per prendere in mano la situazione e progredire. Con determinazione e passione, potrete affrontare i vari compiti e dimostrare pienamente le vostre abilità. Voto: 9

Capricorno – Il ritmo della vostra giornata sarà più tranquillo, permettendovi di dedicare tempo a voi stessi e ai vostri progetti.

È un ottimo momento per rivedere gli aspetti pratici e riflettere con calma. Avete a disposizione le risorse giuste per prendere una decisione importante e potete fidarvi delle vostre spiccate capacità analitiche. Quando sarà il momento di esporre le vostre ragioni, lo farete con un sorriso e grande eleganza. Questo vostro modo di fare è davvero ammirevole. Voto: 9

Acquario – Avete un forte desiderio di libertà, di fuggire dalla routine e niente potrà fermarvi. L'atmosfera che vi circonda è amichevole. Sarete più a vostro agio nel comunicare e non è solo un'impressione. Se vi sentite attaccati, non reagite impulsivamente ma provate a comprendere l'origine del problema. Le stelle sono dalla vostra parte, ma questo non è un pretesto per evitare le questioni importanti e rifugiarvi nelle vostre convinzioni.

Voto: 6

Pesci – In questo periodo, state incontrando ostacoli in ambito contrattuale o nelle partnership. Sarete tuttavia incoraggiati a procedere, favorendo un approccio diplomatico e una comunicazione positiva. È arrivato il momento di esprimere apertamente il vostro punto di vista, di selezionare le vostre amicizie in base a valori che vi rappresentano e di prendervi la piena responsabilità delle vostre scelte. Affermatevi senza prevaricare e difendete le vostre idee con calma. Voto: 6.