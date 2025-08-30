Secondo l'oroscopo del 1° settembre 2025 il Cancro avrà successo sul lavoro, il Leone deve cercare una maggiore leggerezza con il partner mentre la Vergine sarà abbastanza taciturna.

Di seguito tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: degli incontri leggeri rallegreranno la giornata. Le vacanze diventeranno tuttavia solo un lontano ricordo, lasciando spazio ad un velo di malinconia. Sul piano professionale mancheranno gli stimoli e questo genererà un po’ di nervosismo.

Toro: alcune amicizie offriranno consigli preziosi. Chi vive una relazione dovrà superare la gelosia verso la dolce metà.

Sul lavoro, i guadagni si riveleranno molto interessanti.

Gemelli: si apriranno conversazioni piacevoli e stimolanti. Una questione sentimentale irriterà tuttavia chi è in cerca d’amore. La tensione raggiungerà livelli piuttosto elevati.

Cancro: la giornata dei cuori solitari sarà migliore del previsto. In ambito professionale, il successo non mancherà.

Leone: in amore sarà meglio puntare sulla leggerezza. Con un po’ di autocontrollo, si supereranno diverse sfide quotidiane. Una certa stanchezza fisica rallenterà il ritmo di lavoro.

Vergine: chi vive una relazione di lunga data parlerà poco con il partner. Una piccola delusione porterà indifferenza nei cuori solitari. Nel pomeriggio si recupereranno diverse energie.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è in cerca d’amore vivrà emozioni improvvise. Sarà importante comunque evitare provocazioni durante la giornata. Chi lavora in proprio si dimostrerà concreto e affidabile.

Scorpione: in amore ci sarà più serenità, chi è solo da tempo proverà tuttavia un po’ di malinconia. Chi lavora nel commercio sarà particolarmente pensieroso.

Sagittario: chi cerca l’amore sarà più sensibile del solito. Chi è in coppia affronterà argomenti imbarazzanti con il partner. Per chi è disoccupato, il periodo difficile continuerà.

Capricorno: alcune spese impreviste creeranno dei malumori nella coppia. In certi momenti della giornata, i single saranno molto euforici. Chi ha appena avviato un’attività dimostrerà grande determinazione.

Acquario: si formeranno nuove amicizie. Chi è in coppia vivrà una giornata rilassante con il partner, alcuni malesseri stagionali faranno tuttavia capolino.

Pesci: si vivranno emozioni intense in famiglia, chi rientrerà dalle vacanze si sentirà tuttavia malinconico.