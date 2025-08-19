Secondo l'oroscopo di mercoledì 20 agosto, i nativi del segno del Leone saranno ricompensati per le loro iniziative, sentendosi particolarmente dinamici e carismatici. Quelli del segno della Bilancia dovranno cercare di mantenere la calma, sfruttando le loro abilità comunicative per stabilire nuove connessioni. Infine, i nativi dell’Acquario avranno l'opportunità di avviare dialoghi proficui e completare attività, ma dovranno fare attenzione a non trascurare il proprio benessere.

La giornata di mercoledì 20 agosto secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il vostro umore è alle stelle. Affrontate la giornata come se fosse una vera e propria festa. Il vostro atteggiamento, più ricettivo nei confronti degli altri, sarà una risorsa davvero preziosa e creerà un legame di reciprocità. Siete pronti a fare uno sforzo in più per dare generosamente, dedicando più tempo e attenzione a chi vi circonda. Gli altri apprezzeranno questo vostro cambiamento e vi attendono scambi piacevoli. Voto: 10

Toro – Avete un talento naturale nell'attirare favori, e il vostro fascino vi aprirà ogni porta. Agite con misura, quasi istintivamente. Non cercate di accelerare i tempi: la vostra forma fisica è eccellente.

Se pensate di non essere amati (il che non è affatto vero), non farete altro che attirare momenti di profonda malinconia e stress. Considerate la tristezza con il dovuto distacco e cercate di tirarvi su il morale. Voto: 5

Gemelli – Vi troverete coinvolti in conversazioni stimolanti e originali. Avrete la capacità di persuasione e la grinta necessarie per spingere i vostri interlocutori, siano essi amici o colleghi, a seguire le vostre idee. Sarete più a vostro agio e disposti a comunicare apertamente, rafforzando il legame con la persona amata e godendovi momenti di leggerezza. Sfruttate l'opportunità per uscire, frequentare i vostri amici e concedervi una piacevole fuga romantica con il partner.

Voto: 10

Cancro – La vostra sete di vita e il vostro slancio vi garantiranno un'ottima giornata. Si profilano all'orizzonte successi in ambito relazionale. Dovrete trovare un equilibrio tra il vostro desiderio di fare di più e l'esigenza di una serenità interiore. La situazione finanziaria non subirà grandi cambiamenti, offrendovi l'opportunità di riflettere su un acquisto importante. Non perdete la motivazione e non cedete alla tentazione di polemizzare. Accettate i suggerimenti, valutateli con attenzione e impegnatevi per fare del vostro meglio. Così facendo, rafforzerete la fiducia di chi vi circonda e neutralizzerete chi, in segreto, vi ostacola.

Voto: 6

Astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 20 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le vostre iniziative saranno ripagate con grandi soddisfazioni. Osate senza esitazione e sarete stupiti dai risultati che otterrete. La vostra voglia di farvi valere è particolarmente efficace in una giornata così propizia. Un'incredibile dose di dinamismo vi invoglia ad andare avanti e a raccogliere i frutti del vostro impegno, sia al lavoro che nella vita sociale. Continuate a sorridere e a mantenere questo slancio, e approfittate dell'occasione per mostrare a tutti di che pasta siete fatti. Voto: 10

Vergine – Sarà una sfida frenare i vostri momenti di irritazione verso chi detiene un ruolo di potere.

La vostra abilità oratoria, se usata senza cautela, potrebbe danneggiarvi. Non fatevi dominare dall'impulsività. Cercate di scaricare la tensione attraverso un’attività sportiva. Le vostre relazioni interpersonali vi forniranno un supporto prezioso; siate ricettivi alle conversazioni che vi circondano. Le vostre incertezze nei rapporti d'amicizia vi faranno sprecare tempo. Non rendetevi la vita più difficile del necessario. Voto: 5

Bilancia – Se la tentazione diventa troppo forte, fate uno sforzo per resistere. Mantenere la calma potrebbe rivelarsi un’impresa ardua, ma la vostra forma fisica è in miglioramento e vi sentite abbastanza sicuri per affrontare ogni situazione senza perdervi in chiacchiere.

Le vostre capacità comunicative e il vostro buonumore sono un grande vantaggio per avviare trattative delicate o stabilire nuovi legami. Sfruttate quindi questa giornata per connettervi con gli altri e intavolare dialoghi onesti e costruttivi. Voto: 9

Scorpione – Condividendo di più con gli altri, proverete soddisfazione e vivrete piacevoli sorprese. Le vostre attività richiederanno grande energia, perciò curate di più l’alimentazione. Il vostro atteggiamento allegro attirerà facilmente nuove persone e vi aiuterà a risolvere qualsiasi attrito. La vostra positività sarà contagiosa e vi renderà molto popolari. Mantenete il sorriso, perché tutto andrà per il meglio.

Voto: 7

Oroscopo e pagelle del giorno 20 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Tutto scorrerà con fluidità e i vostri contatti si riveleranno sia gradevoli che vantaggiosi. I vostri progetti stanno prendendo slancio. Mostrerete un'incrollabile determinazione a far sì che le conversazioni si svolgano a vostro vantaggio, e avrete sia gli argomenti che la forza necessari per riuscirci. Una forte concentrazione mentale vi consentirà di correggere un errore significativo; confidate nella vostra competenza. Un atteggiamento ottimista vi permetterà di mettere le cose nella giusta prospettiva e di vedere gli eventi con una nuova lucidità. Voto: 7

Capricorno – Grazie all'influenza neutra della Luna, i vostri rapporti si stanno equilibrando.

Approfittate di questo periodo per trattare con autorevolezza questioni complesse. Se avete difficoltà a farvi comprendere, potrebbe essere il momento giusto per un cambiamento d'aria che porti nuova linfa ai vostri rapporti. Avete molte cose da sbrigare e potreste sentirvi sopraffatti; non abbiate paura di affidare certi compiti ad altri. Voto: 6

Acquario – Avete l'opportunità di avviare dialoghi fruttuosi che vi apriranno porte inaspettate. Le nuove amicizie si dimostreranno particolarmente vantaggiose. Siete in ottima forma, ma fate attenzione a non esagerare: state dedicando troppe energie agli altri e non abbastanza a voi stessi. Il rischio di esaurimento è dietro l'angolo. La vostra tenacia, tuttavia, vi è d'aiuto: vi permette di procedere con decisione senza distrazioni, rendendovi più produttivi e apprezzati.

È la giornata ideale per portare a termine le attività in corso. Voto: 9

Pesci – Qualcuno sta cercando di mettervi in ombra e provocarvi. L'oroscopo vi consiglia di non sprecare fiato e tempo a giustificarvi, e di andare avanti per la vostra strada. Le vostre energie morali sono al limite; è il momento di staccare la spina e concedervi una pausa. I vostri riflessi potrebbero non essere al top. Voto: 4