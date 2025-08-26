Secondo l’oroscopo del 28 agosto la vetta della classifica spetta ai Pesci, i cui incontri si riveleranno portatori di nuove possibilità. Non si tratta di un trionfo fatto di gesti rumorosi, ma di piccole conferme e coincidenze capaci di aprire porte inattese. All’ultimo posto troviamo invece il Capricorno, che affronta una fase in cui la fatica pesa più del previsto, i risultati non arrivano con la rapidità desiderata e il sostegno esterno appare più debole.

La classifica del 28 agosto: la Vergine dovrebbe mostrarsi meno rigida

1° posto – Pesci

Siete immersi in un flusso di energia favorevole che vi rende intuitivi e capaci di cogliere segnali che ad altri sfuggono.

Le vostre scelte sembrano guidate da una voce interiore limpida e precisa, e questo vi permette di intercettare opportunità preziose. Nelle relazioni ricevete sostegno spontaneo e sincero, mentre negli affari quotidiani ogni gesto trova un riscontro positivo. La vostra sensibilità diventa la chiave che vi apre porte e vi regala incontri significativi.

2° posto – Cancro

La giornata vi offre momenti di grande serenità e conferme importanti. Sentite attorno a voi un clima di affetto e comprensione che vi rende più sicuri. Le vostre iniziative vengono accolte con fiducia, e anche negli imprevisti trovate subito qualcuno disposto a darvi una mano. La fortuna si manifesta soprattutto nella vita emotiva e familiare, dove vi accorgete di non essere mai soli.

È un periodo che vi dona equilibrio e vi fa brillare senza bisogno di forzature.

3° posto – Scorpione

Riuscite a trasformare anche le difficoltà in trampolini di lancio. La vostra intensità vi permette di leggere sotto la superficie delle cose e di cogliere ciò che realmente conta. La fortuna vi accompagna soprattutto nelle situazioni in cui dimostrate coraggio e prontezza, permettendovi di uscire vincenti da circostanze che agli altri apparirebbero complicate. Nelle relazioni vi sentite apprezzati per la vostra lealtà e per la forza che trasmettete.

4° posto – Toro

La stabilità che coltivate con pazienza viene premiata da una serie di coincidenze fortunate. Vi accorgete che gli sforzi passati iniziano a produrre i frutti desiderati e che anche le persone intorno a voi riconoscono il vostro impegno.

La fortuna non vi regala grandi colpi di scena, ma vi accompagna con discrezione e vi permette di vivere con maggiore leggerezza. Nelle questioni pratiche riuscite a trovare soluzioni semplici ed efficaci.

5° posto – Bilancia

Vi trovate in una fase equilibrata, in cui la fortuna si manifesta nel mantenere l’armonia attorno a voi. Non mancano piccole conferme e situazioni che vi rendono più sereni. Nei rapporti personali la vostra diplomazia viene apprezzata e vi permette di rafforzare i legami. Anche nelle questioni pratiche riuscite a muovervi con eleganza, evitando complicazioni e trovando strade lineari. È una giornata che vi fa sentire al posto giusto.

6° posto – Leone

La vostra energia vi spinge ad agire con determinazione e a cercare nuove possibilità.

Anche se non tutto scorre liscio, riuscite a ottenere risultati grazie alla vostra forza interiore e al desiderio di brillare. La fortuna vi accompagna soprattutto nei contatti sociali, dove riuscite a colpire positivamente chi vi circonda. È un periodo in cui la vostra grinta vi permette di trasformare gli ostacoli in opportunità, anche se richiede impegno costante.

7° posto – Ariete

Vi sentite combattivi e desiderosi di affrontare nuove sfide. La fortuna non vi sostiene in maniera eclatante, ma vi lascia ampi margini per far valere la vostra energia e intraprendenza. Alcune situazioni richiedono pazienza, ma la vostra determinazione vi porta comunque a ottenere progressi. Nei rapporti personali riuscite a conquistare la stima degli altri grazie alla vostra autenticità.

La giornata vi regala piccoli successi che nascono dal vostro coraggio.

8° posto – Gemelli

La vostra curiosità vi spinge a muovervi in più direzioni e a cercare stimoli diversi. La fortuna si manifesta a tratti, con occasioni che richiedono prontezza e discernimento. Non tutte le possibilità si rivelano vantaggiose, ma alcune aprono spiragli interessanti per il futuro. Nei rapporti personali vi sentite vivaci e brillanti, anche se a volte rischiate di apparire troppo dispersivi. È un momento che vi invita a focalizzarvi su ciò che conta davvero.

9° posto – Vergine

La vostra attenzione ai dettagli vi aiuta a evitare errori, ma non sempre vi permette di cogliere le occasioni che passano rapidamente.

La fortuna non vi ostacola, ma vi chiede di essere più flessibili e meno rigidi nei giudizi. Nei rapporti personali vi sentite rispettati, anche se a volte non ricevete le conferme che desiderate. È una giornata che vi invita a fidarvi di più del flusso naturale delle cose invece di voler controllare ogni aspetto.

10° posto – Sagittario

Il vostro entusiasmo non trova terreno fertile come speravate. Avete voglia di muovervi, di scoprire e di sperimentare, ma la fortuna non vi spalanca porte immediate. Alcune circostanze vi costringono a rallentare e a riflettere con più attenzione. Nei rapporti personali vi accorgete che non tutti condividono i vostri ritmi e le vostre visioni. È un momento che vi invita alla pazienza e a costruire con più realismo.

11° posto – Acquario

Le vostre idee originali non trovano facilmente ascolto, e questo vi porta a sentirvi un po’ incompresi. La fortuna non vi è avversa, ma non vi sostiene abbastanza da permettervi di brillare come vorreste. Nei rapporti personali rischiate di apparire distanti o troppo eccentrici. È una giornata che vi chiede di adattarvi e di aspettare il momento giusto per esprimere la vostra unicità senza forzare le circostanze.

12° posto – Capricorno

La fatica si fa sentire più del solito e le vostre energie sembrano non bastare a sostenere tutte le responsabilità che vi gravano addosso. La fortuna non vi offre scorciatoie, costringendovi ad affrontare gli ostacoli con pazienza e disciplina.

Nei rapporti personali rischiate di mostrare rigidità e poca disponibilità al dialogo, alimentando distanze. È una giornata che vi invita a non pretendere troppo da voi stessi e ad accettare che non sempre le cose procedono al ritmo che desiderate.