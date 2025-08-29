Secondo l'oroscopo del 31 agosto 2025 il Toro potrà essere abbastanza pensieroso, i Gemelli possono avere delle ispirazioni molto interessanti e la Bilancia potrà vedere scomparire il malumore. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è necessario ascoltare con più attenzione la persona amata. Finalmente i cuori solitari sono meno rigidi del passato. Un nuovo progetto lavorativo può regalare degli ottimi guadagni.

Toro: i single possono essere pensierosi e questo può fare preoccupare alcuni amici.

Una questione può creare alcune tensioni con il partner. Possono comparire dei piccoli malesseri passeggeri.

Gemelli: chi cerca l'amore può accettare degli inviti speciali. Il tanto orgoglio può creare dei seri problemi con la dolce metà. Durante la giornata lavorativa possono arrivare delle ispirazioni interessanti.

Cancro: qualcuno può approfittare della generosità dei cuori solitari. Con delle parole semplici è possibile trovare un punto d'accordo. Sul lavoro è fondamentale puntare sull'autocontrollo.

Leone: è possibile riaccendere la complicità nei confronti del partner. Un momento delicato può essere superato con tranquillità. Sulla sfera professionale possono arrivare dei consensi e anche molto successo.

Vergine: con la famiglia, chi è single da tempo ha più complicità. Chi lavora in proprio deve organizzare con attenzione l'agenda degli appuntamenti. Durante la giornata, il benessere sarà ottimo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei semplici gesti rassicuranti possono fare scomparire tutti i malumori. Chi affronta un cambiamento in famiglia è abbastanza nervoso. Con molta più grinta può ripartire chi lavora nella ristorazione.

Scorpione: la lunga giornata dei single può essere davvero vincente. Chi ha una relazione è molto più riservato del solito. Sul lavoro è importante evitare le scelte affrettate.

Sagittario: attenzione perché il nervosismo può nascere improvvisamente. I cuori solitari hanno delle idee utili per l'immediato futuro.

Sull'ambito lavorativo è importante utilizzare dei toni molto tranquilli.

Capricorno: i cuori solitari sono molto più uniti con la famiglia. Per la sfera sentimentale è periodo di grandi decisioni. In questa giornata il benessere è garantito.

Acquario: in questo giorno è opportuno essere più fedeli possibile col partner. Intanto chi cerca l'amore ha molta più sicurezza in sè stessi. Un progetto di lavoro va concluso con determinazione.

Pesci: chi fa parte di una coppia può fare una breve vacanza romantica insieme al partner. I single sono sereni e soprattutto affiatati con gli amici. Questo è il momento più adatto per iniziare a coltivare molti interessi.