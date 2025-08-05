Secondo l'oroscopo del 7 agosto 2025 l'Ariete deve evitare discussioni con il partner, i Gemelli sono chiamati a gestire una leggera tensione, la Bilancia è prudente. Di seguito le previsioni astrali da Ariete a Pesci.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single hanno una buona dose di energia per affrontare la giornata. Con la dolce metà è importante evitare discussioni. Nel campo lavorativo serve molta diplomazia.

Toro: con entusiasmo è possibile fare delle nuove conoscenze. Chi fa parte di una coppia può vivere una giornata molto tranquilla.

Sulla sfera professionale sono in arrivo delle buone intuizioni.

Gemelli: è possibile avvertire una leggera tensione. Chi inizia una nuova avventura lavorativa può avere delle complicazioni. In tarda serata può comparire qualche fastidio fisico.

Cancro: è importante dosare l'energia, per affrontare al meglio la giornata. Chi ha una relazione di vecchia data deve evitare delle scelte affrettate. Sul lavoro è un periodo molto favorevole.

Leone: in questo momento è necessario aprire il cuore e ascoltare i consigli del partner. Sull'ambito lavorativo possono persistere dei dubbi. Durante la giornata l'umore può essere altalenante.

Vergine: i cuori solitari possono avere dei momenti di malinconia.

Chi cerca l'amore è pronto ad affrontare il futuro con molta consapevolezza. La sfera professionale è ricca di tante nuove idee.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nella sfera sentimentale serve molta più leggerezza. Chi è solo da troppo tempo deve usare molta più prudenza. Il campo lavorativo può regalare un leggero nervosismo.

Scorpione: delle discussioni profonde possono rovinare l'intera giornata. Questo è il momento più adatto per portare avanti dei progetti personali. Sul lavoro è necessario essere circondati da persone positive.

Sagittario: insieme alla persona amata è possibile ritrovare l'armonia del passato. I cuori solitari sono alla ricerca di nuovi stimoli. Chi lavora in proprio può affrontare dei cambiamenti.

Capricorno: nei confronti della famiglia è possibile reagire in modo molto impulsivo. Delle situazioni poco chiare possono portare dei malumori con la dolce metà. Alcune polemiche possono arrivare dalla sfera professionale.

Acquario: chi cerca l'amore può fare delle nuove amicizie. Chi fa parte di una coppia può essere distaccato dal partner. Attenzione alle spese impreviste perché possono creare ansia.

Pesci: è fondamentale sistemare le questioni in sospeso. Chi ha una relazione può fare una proposta molto interessante alla persona amata. Sul fronte lavorativo è il momento di prendere delle decisioni importanti.