Secondo l'oroscopo di giovedì 7 agosto, i nati sotto il segno dell’Acquario sono più seducenti del solito e, sebbene sentano il bisogno di libertà, riescono a catturare l'attenzione degli altri con i loro discorsi. I nati sotto la Bilancia hanno la forza e l'energia per agire in modo costruttivo e persuadere gli altri, sfruttando queste influenze per raggiungere i loro obiettivi. Infine, i nativi del Sagittario prenderanno decisioni audaci senza esitazione, ottenendo riconoscenza per il loro atteggiamento e dimostrando un grande autocontrollo che li renderà molto efficienti.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per i segni della seconda sestina zodiacale.

Oroscopo e pagelle del giorno 7 agosto: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Avete dentro la giusta forza per agire in modo costruttivo. La resilienza aumenta e vi permette di recuperare velocemente. È importante riposare, senza forzare la mano. Gli astri vi forniscono l'energia ideale per persuadere, sia in ambito professionale che nella sfera personale. Sfrutterete queste influenze positive per raggiungere i vostri obiettivi e crescere. Voto: 8

Scorpione – Le scelte che fate e le modifiche che state attuando nella sfera sentimentale, professionale o domestica stanno iniziando a prendere forma. Vi trovate di fronte a un incontro, in ambito familiare o romantico, che rischia di diventare sgradevole se non prestate attenzione alle vostre parole.

Se siete convinti dei vostri piani, potete approfittarne per affinare la strategia. Le attività che intraprendete stanno espandendo i vostri orizzonti e vi stanno rendendo consapevoli del vostro potenziale; avvertite l'esigenza di superare ogni limite. Voto: 9

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 7 agosto: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Prenderete decisioni audaci di cui non vi pentirete. Avete tutte le ragioni per non esitare. Sarete fieri delle vostre scelte; è il momento di compiere passi importanti. Riuscirete a portare a termine con successo un compito e la riconoscenza non tarderà ad arrivare grazie al vostro atteggiamento. In questo periodo, dimostrerete un incrollabile autocontrollo che vi darà la prospettiva giusta per essere super efficaci.

Voto: 8

Capricorno – L'oroscopo vi consiglia di essere molto cauti con le prime impressioni, perché la realtà si rivelerà ben più positiva delle vostre attuali preoccupazioni. Non lasciatevi sopraffare dall'incertezza, ma ascoltate i desideri più profondi. Questo sarà un periodo impegnativo, non privo di sfide. Per affrontare con successo gli alti e bassi che si presenteranno, gestite con attenzione le vostre energie, così da non ritrovarvi esausti nei momenti cruciali. Voto: 6

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 7 agosto: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – In questa giornata, sarete più seducenti e affascinanti del solito. Gli altri nutrono grande fiducia in voi, quindi non approfittatevene troppo.

Percepite un insolito nervosismo, alimentato da un profondo desiderio di libertà. Concedetevi un po' di tempo per voi stessi. I vostri discorsi sono incisivi e conquistano l'attenzione di chi vi ascolta. Assicuratevi, però, di esprimervi in modo chiaro e diretto nelle vostre richieste e proposte. Avete preso una decisione: non vi farete cogliere alla sprovvista. State in guardia, tuttavia, dalle tattiche sleali e dalle manovre segrete. Voto: 6

Pesci – In questo periodo avrete l'opportunità di riflettere su una decisione presa il mese scorso e di cambiare direzione. Chi cerca di mettervi in ombra sta cercando di provocarvi. Non giustificatevi; continuate per la vostra strada. Se sentite che le cose si stanno sviluppando troppo in fretta, è perché non riuscite a integrarvi in un ambiente entusiasta e amichevole. Unendovi a questo clima, i risultati personali potrebbero aumentare in modo significativo. Voto: 6,5.