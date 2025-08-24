L'oroscopo del 7 settembre 2025 annuncia capacità di intuito per i Pesci ed emozioni intense per l'Ariete , dovute all'eclissi di Luna Piena, mentre consiglia al Leone di non lasciarsi travolgere dall'impulsività e di prendere decisioni ponderate.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la Luna Piena e l'eclissi vi invitano a chiudere cicli rimasti aperti. Le emozioni saranno intense, ma vi daranno chiarezza su ciò che volete realmente. Sarete spinti a liberarvi da abitudini limitanti.

Leone: questo transito stimolerà la vostra creatività e il desiderio di esprimervi.

Attenzione a non lasciarvi travolgere dall'impulsività, prendete decisioni ponderate, soprattutto sul fronte relazionale.

Sagittario: l'eclissi evidenzierà aree della vostra vita che necessitano di attenzione, in particolare legate a progetti a lungo termine. Potrete chiudere situazioni incompiute, aprendo la strada a nuove opportunità.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: è un momento propizio per valutare le vostre finanze e progetti concreti. L'eclissi potrebbe portare a rivelazioni importanti che vi aiuteranno a pianificare il futuro con maggiore sicurezza.

Vergine: le emozioni possono apparire più forti del solito. Questo transito vi sprona a rivedere la gestione del tempo e delle risorse, chiudendo i conti in sospeso e portando ordine nella vostra vita quotidiana.

Capricorno: la Luna Piena vi invita a fare il punto sulle relazioni e sulle collaborazioni professionali. Potreste ricevere notizie inaspettate che vi aiuteranno a ridefinire obiettivi e priorità.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: l'eclissi mette in evidenza la comunicazione e gli scambi sociali. Potremo chiarire malintesi o portare a termine conversazioni importanti. È un momento utile per chiudere capitoli legati a vecchie amicizie.

Bilancia: siete invitati a riflettere su equilibri e compromessi. Le emozioni saranno più intense, ma ti aiuteranno a capire dove mettere dei limiti e dove investire energie.

Acquario: questo transito accentua il desiderio di libertà e innovazione.

Potrete lasciare andare situazioni che vi limitano, aprendovi a nuove esperienze e prospettive di crescita.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: la Luna Piena in Pesci amplifica la sensibilità. Potrete entrare in contatto con bisogni profondi, chiudere vecchie ferite emotive e rafforzare legami importanti.

Scorpione: e' un momento di introspezione e trasformazione. Le emozioni intense vi spingeranno a fare chiarezza nelle relazioni e nelle collaborazioni più strette.

Pesci: l'eclissi accentua il vostro intuito e la capacità di comprendere le emozioni altrui. Sarà un'occasione per prendere decisioni importanti e avviare nuovi percorsi di crescita personale.