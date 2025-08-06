L'oroscopo del 9 agosto 2025 ha l'influenza della Luna Piena in Acquario e annuncia una giornata di pulizia mentale per i Pesci e di riflessioni per la Vergine, mentre consiglia al Toro di lasciar andare ciò che non gli appartiene più.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: nonostante alcuni ostacoli o scoraggiamenti recenti, questa qualcosa vi dà il coraggio e la chiarezza per capire chi vi sostiene davvero. Siete sulla buona strada, anche se il ritmo non è quello che vorreste. Fidatevi del vostro istinto: sta emergendo una verità importante.

Leone: questa Luna Piena cade esattamente di fronte al vostro segno: è tempo di bilanci nelle relazioni e negli obiettivi. Vi sentite pieni di energia, ma anche sotto pressione. Scegliete bene dove investire le vostre forze. La chiarezza vi porta libertà.

Sagittario: un viaggio, uno spostamento o una decisione importante richiedono maggiore attenzione del previsto. Le emozioni sono amplificate, ma il vostro spirito vi guida: questa è una fase rivelatrice. Se qualcosa cambia direzione, è perché siete pronti ad andare oltre.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: siete nel mezzo di una trasformazione nei vostri progetti e nella vostra stabilità. La Luna Piena vi spinge a rivedere i vostri equilibri, soprattutto quelli tra dovere e desiderio.

Non abbiate paura di lasciar andare ciò che non vi appartiene più.

Vergine: la Luna Piena vi porta riflessioni sul quotidiano: abitudini, ritmi e gestione del tempo. Anche se vi sentite rallentati da alcune persone o situazioni, sapete come riorganizzarvi. Basta poco per trovare un nuovo ritmo più adatto a voi.

Capricorno: qualcosa si sblocca sul fronte delle risorse e della sicurezza. Questo plenilunio vi fa fare i conti con una scelta o con una verità economica o emotiva. Siate creativi e non aggrappatevi troppo al controllo: ciò che è solido resisterà.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: è il momento ideale per rimettere in discussione una scelta di studi, un’idea di futuro o un progetto creativo.

Questa Luna Piena vi apre a una nuova visione: più aderente a chi siete ora. Cambiare idea non è fallire, ma evolversi.

Bilancia: trovate finalmente un equilibrio tra il desiderio di affermarvi e quello di restare in armonia con chi vi circonda. La Luna Piena vi chiede solo una cosa: essere autentici. La chiarezza che arriva ora sarà utile nelle prossime settimane.

Acquario: è la vostra Luna Piena e come ogni plenilunio porta rivelazioni. Vi sentite al centro della scena, forse anche sotto i riflettori. Ma è un’opportunità preziosa per liberarvi da ciò che non vi rappresenta più. Non avete bisogno di permessi per essere voi stessi.

Simboli d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: finalmente potete sistemare una questione rimasta in sospeso, legata a risorse, beni condivisi o investimenti emotivi.

Il planilunio porta chiarezza, anche se con un pizzico di tensione. Ma vi sentirete più leggeri dopo.

Scorpione: un equilibrio tra vita privata e ambizioni si sta ridefinendo. La Luna Piena vi spinge a rivedere alcune scelte familiari o emotive. Può sembrare destabilizzante, ma state gettando nuove fondamenta.

Pesci: il caos esterno può creare stress, ma dentro di voi sapete perfettamente dove guardare. Qualcosa vi aiuta a fare pulizia mentale ed emotiva. Eliminate il superfluo e concentratevi su ciò che vi nutre davvero.