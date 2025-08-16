L'oroscopo del giorno domenica 17 agosto regala un’onda di leggerezza e brillantezza: la Luna in Gemelli, in aspetto di sestile con Mercurio e trigono a Marte, stimola dialogo, e voglia di movimento. È una giornata perfetta per chiacchiere ispirate, nuove letture o un’avventura social. Una certa vivacità mentale spingerà i nativi Acquario a vivere un rapporto più coinvolgente, mentre il Leone non potrà più fare a meno di certe presenze nella propria vita. Scorpione si mostrerà più giocoso e aperto in amore, mentre un po’ di spensieratezza stimolerà la voglia di fare dei nativi Toro.

Previsioni oroscopo domenica 17 agosto 2025 segno per segno

Ariete: vi attende una domenica di agosto spensierata dal punto di vista sentimentale. Una tenera stabilità, abbinata a emozioni positive vi regalerà una relazione di coppia appagante. Se siete single saprete esprimere i vostri sentimenti anche con piccoli gesti. Nel lavoro idee rapide potrebbero portare vantaggi interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: un po’ di spensieratezza stimolerà la voglia di fare in questa domenica di agosto. Ve la caverete bene con i vostri progetti, ma attenzione a non peccare di presunzione. In amore la parola giusta al momento giusto potrebbe portare un tocco di passione e vivacità al vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale.

La Luna in congiunzione al vostro cielo vi renderà sorridenti e attenti ai desideri della persona che amate. Se siete single la vostra socialità sarà piuttosto elevata. In quanto al lavoro la vostra creatività viaggerà rapida, e vi porterà a idee molto interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Cancro: empatia e connessione profonda caratterizzeranno il vostro rapporto. Vi sentirete compresi e in completa sintonia con la persona che amate. Anche voi single saprete costruire relazioni sincere, con amici e familiari. Nel lavoro valutate bene alcune proposte di collaborazione che possono rivelarsi stimolanti. Voto - 9️⃣

Leone: dedicate questa domenica di agosto ai vostri affetti più cari. Se siete single, non riuscirete più a fare a meno di una persona ormai speciale.

Sul fronte professionale le idee scorrono brillanti: un progetto comunicativo potrebbe finalmente avere il giusto successo. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo sottotono in ambito amoroso. Dovrete saper leggere tra le righe il vostro rapporto, e fare qualcosa che possa stimolare il vostro legame. Sul fronte professionale le energie non vi mancheranno, ma senza la giusta ispirazione, difficilmente andrete lontano. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto. Avrete bisogno di un equilibrio migliore nel vostro rapporto, per cui meglio non superare certi limiti, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete sulla strada giusta con i vostri progetti.

Il rientro dalle vacanze vi permetterà di ripartire bene. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'ottimismo non vi mancherà in amore. Vi dimostrerete sempre giocosi e aperti nei confronti del partner, pronti a godere di un rapporto dolce e appagante grazie a Venere in trigono. Sul fronte professionale non fatevi trascinare da progetti di dubbia qualità, che possono compromettere la vostra prestazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli potrebbe rovinare un po’ l'atmosfera durante questa domenica di agosto. I buoni sentimenti non mancheranno, ma dovrete anche essere più attenti ai bisogni e desideri del partner. In quanto al lavoro state attraversando un periodo favorevole. Per il momento però, non ci sarà bisogno di essere estremamente produttivi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle non saranno così favorevoli nei vostri confronti, e potrebbero scatenare spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. In ambito professionale riflettete sulle vostre mansioni, e valutate bene ogni possibile conseguenza. Voto - 6️⃣

Acquario: una certa vivacità mentale vi porterà a gestire i vostri progetti in modo particolare. Tentare nuove strade potrebbe infatti portare a risultati inaspettati, a volte sopra le aspettative. Sul fronte amoroso questo periodo non sarà tra i più romantici dell'anno, ma con la Luna in trigono, potreste vivere momenti abbastanza piacevoli. Voto - 7️⃣

Pesci: con l'astro argenteo in quadratura dal segno dei Gemelli, potreste essere un po’ impulsivi o nervosi.

Per far emergere il romanticismo, dovrete saper prendere il partner nel modo giusto. Sul fronte professionale alcuni dialoghi potrebbero rivelarsi produttivi, e potrebbero portare qualche soluzione efficace. Voto - 7️⃣