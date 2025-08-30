Nell'oroscopo della giornata di domenica 31 agosto, il pianeta Saturno è pronto a salutare il segno dell'Ariete, per tornare nel cielo dei nativi Pesci a dare una mano al lavoro. Il segno di fuoco avrà comunque Mercurio a favore, per cercare di proporre progetti di successo. Per la Bilancia ci saranno miglioramenti in campo professionale, mentre il Sagittario dovrà essere capace di valutare per bene eventuali rischi legati al proprio impiego.

Previsioni oroscopo domenica 31 agosto 2025 segno per segno

Ariete: l'ultima domenica e giornata del mese si rivelerà piacevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna e Venere vi sorrideranno, portando momenti di creatività romantica da condividere insieme alla persona che amate. Se siete single la vostra simpatia potrebbe riuscire ad attirare la persona che amate. In quanto al lavoro le cose andranno bene in questo periodo grazie a Mercurio, ma attenzione alla posizione stancante di Marte. Voto - 8️⃣

Toro: con Venere in cattivo aspetto, sembra quasi che l'universo abbia deciso di mettere alla prova i vostri sentimenti. Secondo l'oroscopo, dovrete essere più attenti ai desideri del partner, ma soprattutto, dimostrare il vostro calore e la vostra presenza quando serve. In ambito professionale, prima di decidere di fare qualcosa di importante, confrontatevi con chi può tracciare una rotta chiara verso il successo.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti in questa giornata di domenica. Il mese di agosto non si chiuderà al meglio per voi, complice la Luna in opposizione. Le relazioni possono ancora evolversi positivamente, ma dovrete sapere come conquistare la persona che amate. In quanto al lavoro attenzione al vostro umore, perché potrebbe influenzare i vostri progetti in corso d'opera. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una domenica di riscoperta in campo professionale. L'arrivo di Saturno nel segno dei Pesci potrebbe aiutarvi a vedere i vostri progetti in modo differente, e magari trovare soluzioni che puntino dritto verso il successo. In ambito amoroso sarete in sintonia con la persona che amate, ma attenzione a non superare certi limiti.

Voto - 8️⃣

Leone: si apre una domenica equilibrata per la vostra vita sentimentale. La Luna e Venere porteranno benessere nella vostra storia d'amore, concedendovi momenti di grande intesa con la persona che amate. Sul posto di lavoro le idee non mancheranno, e neanche le forze. Potrebbe essere un buon momento per provare a incrementare i vostri guadagni. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo non molto appagante in ambito amoroso per voi nativi del segno. Le emozioni tarderanno ad arrivare in quest'ultima giornata di agosto. Single oppure no, faticherete un po’ a comprendere i sentimenti della vostra fiamma. In quanto al lavoro, sarà importante non prendere decisioni affrettate, considerato il passaggio di Saturno nel segno dei Pesci.

Voto - 6️⃣

Bilancia: vi sentirete piuttosto attivi in campo professionale in questo periodo. Marte porterà buone energie da investire nei vostri progetti, mentre Mercurio promette idee proficue e divertenti da svolgere. In amore godrete di stelle equilibrate, che possono regalarvi momenti di piacevole intesa insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: queste stelle continuano a mettervi in difficoltà, anche in quest'ultima giornata di agosto. Il rapporto con la persona che amate fatica a decollare, complice il pianeta Venere in quadratura. Se siete single attenzione al vostro modo di approcciarvi agli altri. In quanto al lavoro Saturno si metterà in trigono, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga.

Voto - 6️⃣

Sagittario: con l'arrivo di Saturno in quadratura dal segno dei Pesci, dovrete essere capaci di valutare attentamente le vostre decisioni in campo professionale. Per fortuna, Mercurio e Marte saranno favorevoli, e vi aiuteranno a prendere le giuste decisioni. In amore sarà una giornata intrigante per la vostra relazione di coppia, grazie alla Luna e Venere, che vi accompagneranno verso momenti dolcissimi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile durante questa giornata di domenica. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul posto di lavoro Saturno sarà vostro alleato, e vi darà una mano a trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti professionali.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in sestile dal segno del Sagittario vi aiuterà a essere più ragionevoli nei confronti del partner. Potrebbe essere un buon momento per parlare dei vostri problemi e risolverli definitivamente. Nel lavoro sarete pieni di buoni propositi grazie a Marte, ma potrebbero esserci numerosi ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Pesci: vita amorosa in lieve calo durante questa giornata di domenica. Il passaggio della Luna in quadratura potrebbe aprire qualche incomprensione tra voi e il partner. Non sarete dunque sempre così intriganti. In quanto al lavoro sarete piuttosto attivi, e con qualche idea interessante da sviluppare. Voto - 7️⃣