Nell'oroscopo del giorno giovedì 21 agosto, le energie estive infondono nei 12 segni una carica di riflessione e dolce energia. Il Sole in Leone si armonizza con Venere in Cancro, stimolando chiarezza nei sentimenti e creatività nel lavoro. Marte in Gemelli suggerisce movimento pratico e dialogo brillante, mentre Saturno in Ariete facilita un equilibrio tra testa e cuore.

Previsioni oroscopo giovedì 21 agosto 2025 segno per segno

Ariete: questo giovedì di agosto annuncia delle stelle splendenti per godere di una vita sentimentale dolce e appagante.

Sarà sufficiente anche una chiacchierata sincera con il partner per approfondire il vostro legame. Sul fronte professionale siate in grado di reinventare i vostri progetti in modo creativo, sfruttando la posizione di Mercurio in trigono per progredire. Voto - 8️⃣

Toro: Venere in sestile accende i vostri sentimenti secondo l'oroscopo, ma con la Luna in quadratura dal segno del Leone, dovrete anche concedervi dei momenti di ascolto e dialogo con il partner. In quanto al lavoro provate a cambiare qualcosa nella vostra routine, nel tentativo di essere più produttivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna farà bene al vostro cuore in questo periodo secondo l'oroscopo. Proverete sensazioni profonde verso la persona che amate.

Se siete single proverete a entrare nella vita di chi vi ha dato tanto. Sul fronte professionale sarete produttivi grazie a Mercurio. Senza fretta, organizzate al meglio questo periodo per svolgere tutto alla perfezione. Voto - 8️⃣

Cancro: il vostro giovedì di agosto vedrà buone stelle sopra di voi. Avrete parole calorose per la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single, lasciatevi corteggiare da chi ha solo amore puro da dimostrarvi. In ambito professionale sarete aperti a nuove possibilità, che possono in qualche modo darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Leone: il Sole e la Luna saranno ben allineati nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Il calore estivo metterà in risalto la vostra sensibilità: single oppure no, lasciatevi coccolare dal benessere che le persone a voi care avranno da offrirvi.

Nel lavoro godrete di una situazione di crescita, ciò nonostante potrebbe esserci qualche spesa da affrontare. Voto - 8️⃣

Vergine: vita sentimentale soddisfacente in questo periodo. Vivrete piccole occasioni romantiche, soprattutto voi single, intenzionati a concludere bene la vostra estate. Nel lavoro sarà importante per voi farvi notare, e cercare di mettere insieme progetti professionali che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna e il Sole vi daranno una mano in questa giornata di giovedì, ma con Venere in quadratura non ci saranno tante occasioni romantiche da vivere. Se siete single avrete bisogno di curare al meglio il vostro carattere, ma soprattutto il modo di approcciarvi a nuove persone.

Per quanto riguarda il lavoro precisione e metodo vi permetteranno di gestire in modo adeguato le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista sentimentale. Con il partner non ci sarà sempre una perfetta intesa: siate capaci di ascoltare la persona che amate, e cambiare ciò che ritenete non funzioni bene. In quanto al lavoro alcune nuove potrebbero trovare spazio in futuro. Mettetele da parte, perché presto potrebbero servirvi. Voto - 7️⃣

Sagittario: troverete maggiore interesse in certe persone durante questa giornata di giovedì. Vi piacerà molto poter condividere di più di voi, con il partner o con un amico caro. Nel lavoro vi darete da fare, dimostrandovi creativi e con tante energie da investire, grazie anche alla posizione favorevole di stelle come Mercurio e Marte.

Voto - 8️⃣

Capricorno: queste stelle continuano a essere contro di voi. Questa fase finale dell'estate non vi darà molte occasioni romantiche, ma non si esclude un miglioramento, soprattutto se vi dimostrerete propensi a cambiare, soprattutto nel carattere. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete serietà e professionalità in quel che fate. Raggiungere i vostri obiettivi sarà molto importante per voi. Voto - 6️⃣

Acquario: il Sole e la Luna in opposizione renderanno questa giornata complicata in ambito amoroso. Vorreste essere liberi, ma la vostra relazione di coppia potrebbe frenarvi. Sappiate tuttavia che potreste essere liberi insieme al partner, se godrete di una buona intesa e comprensione.

Nel lavoro l'originalità non sarà il vostro punto di forza, ma con Marte in trigono avrete forze per reagire. Voto - 6️⃣

Pesci: dolcezza e immaginazione vi porteranno a vivere un rapporto autentico secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci saranno momenti di grande intesa e gesti affettuosi che faranno bene alla vostra storia d'amore. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per dedicarsi ad attività piacevoli e stimolanti. Voto - 9️⃣