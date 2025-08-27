Con l’estate che sfuma, l'oroscopo di giovedì 28 agosto è il giorno ideale per rallentare i ritmi senza perdere slancio: le stelle invitano a bilanciare desiderio e razionalità.

La Luna arriverà nel segno zodiacale dello Scorpione, invitando il segno d'acqua a riflettere in amore e raffreddare gli animi, mentre il segno dei Gemelli mostrerà grande dedizione al lavoro. Socievolezza e simpatia faranno parte del carattere dei nativi Pesci, invece il Leone non dovrà essere troppo diretto con il partner.

Previsioni oroscopo giovedì 28 agosto 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che annunciano un clima di maggior stabilità affettiva. Il dialogo aperto tra voi e il partner farà rinascere intimità e serenità, grazie anche alla spinta di Venere in trigono. Nel lavoro dimostrerete costanza e impegno in quel che fate, ottenendo risultati in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: una comunicazione più efficace può aiutare molto in ambito professionale. Cercate di concretizzare nuove idee, e mettere insieme progetti di più ampio respiro. In ambito amoroso non sarà la giornata adatta per parlare di sentimenti. La posizione della Luna e di Venere potrebbe rendere complicato il rapporto con il partner, o nuovi approcci se siete single.

Voto - 6️⃣

Gemelli: mostrerete una grande dedizione in ambito professionale secondo l'oroscopo. Mercurio in sestile porterà buone idee e con Marte in trigono avrete energie a sufficienza per poterle concretizzare. In amore la stabilità nel vostro legame sarà importante, e con Venere in buon aspetto, non mancheranno dolci emozioni da condividere. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale migliore in questa giornata di mercoledì. La Luna sarà in una posizione più favorevole nei vostri confronti, spingendovi a vivere il vostro rapporto in maniera differente. in ambito lavorativo, pianificare con cura porterà a buoni risultati. Non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata un po’ altalenante in quanto ai sentimenti.

Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, sarà meglio non essere troppo diretti nei confronti del partner. Sul fronte professionale continuerete a fare del vostro meglio e ad avanzare, un passo alla volta, verso obiettivi più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo stabile in amore. La Luna in sestile vi permetterà di essere più attenti e maturi nei confronti del partner, e costruire una relazione sincera e affiatata. In ambito professionale portare avanti iniziative originali con creatività sarà entusiasmante, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questo giovedì di agosto.

Di contro, il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte, pronto a regalarvi dolci emozioni da condividere con la persona che amate. Cercate solo di essere più responsabili. In quanto al lavoro la creatività non sarà il vostro forte. Pensate bene a quello che fate prima di agire. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì che vedrà l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale. L'astro argenteo vi aiuterà a riflettere, ma soprattutto a raffreddare gli animi, contrastando la posizione di Venere in quadratura. Sul fronte professionale meglio non prendere decisioni azzardate per il momento. Con Mercurio in quadratura potreste commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali stabili in campo amoroso.

Curerete a fondo la parte romantica del vostro rapporto, sfruttando la posizione favorevole di Venere in trigono. Se siete single dialoghi sinceri potrebbero far nascere intese profonde. In ambito lavorativo le buone idee arriveranno grazie a Mercurio. Marte in sestile invece vi darà le energie necessarie per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: le energie non saranno molte in questo periodo a causa di Marte in quadratura. Avrete bisogno di riprendere il ritmo nei vostri progetti e riuscire a mettere insieme risultati migliori. In amore aprite il vostro cuore al partner, fatevi perdonare per eventuali errori commessi e cercate di vivere un rapporto più stabile. Voto - 7️⃣

Acquario: la vostra vita amorosa continua a non decollare.

Soprattutto in questo giovedì di agosto, la Luna e Venere in cattivo aspetto potrebbero causare spiacevoli incomprensioni. In ambito professionale sarà necessario risolvere alcune incertezze in tempo. Voto - 6️⃣

Pesci: socievolezza e simpatia faranno parte del vostro carattere in questa giornata di giovedì. La Luna influenzerà positivamente il vostro rapporto, ma anche voi single sarete più socievoli. In quanto al lavoro saprete adattarvi con destrezza alle vostre mansioni, e raggiungere risultati discreti. Voto - 8️⃣