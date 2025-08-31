L'oroscopo del giorno lunedì 1° settembre evidenzia l’influenza significativa della Luna in transito, che stimola emozioni profonde e sensibilità. Venere sostiene l’amore con dolcezza, mentre Mercurio favorisce una comunicazione chiara in ambito professionale.

Venere invita i nativi Gemelli alla calma e alla pazienza, in contrasto con la Luna opposta, mentre il Leone si sentirà pronto a prendere l'iniziativa sentimentale. Il Capricorno mostrerà empatia nei confronti del partner, mentre la Bilancia avrà buone occasioni sul piano professionale.

Previsioni oroscopo lunedì 1° settembre 2025 segno per segno

Ariete: vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate durante questa giornata di lunedì. Il mese di settembre inizierà bene per voi, con grandi emozioni e speranze da vivere insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro pianificate bene il vostro prossimo futuro, sfruttando l'appoggio di Mercurio. Voto - 9️⃣

Toro: vi sentirete in forma in questo periodo secondo l'oroscopo. Dai vostri progetti professionali potreste ricavare tanto, ma dovrete avere pazienza, ma soprattutto le idee giuste su cui scommettere. In amore attenti alle distrazioni: cercate di preoccuparvi maggiormente del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Gemelli: il rapporto con il partner potrebbe essere messo in discussione dalla Luna in opposizione durante questa giornata di lunedì.

Per fortuna Venere sarà favorevole, e vi inviterà alla calma e alla pazienza per poter costruire un rapporto efficace. Nel lavoro sarete creativi e razionali quanto basta per poter riuscire a gestire con criterio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: serviranno pazienza e attenzione ai dettagli al lavoro. Avrete le potenzialità per fare bene i vostri progetti, ma una piccola distrazione potrebbe rallentare i vostri progetti. In ambito amoroso risulterete attraenti, ma dovrete essere voi a decidere a chi aprire il vostro cuore. Queste stelle vi aiuteranno a capire come fare. Voto - 7️⃣

Leone: il mese di settembre inizierà molto bene per voi nativi del segno. La Luna e Venere daranno vita a momenti profondi tra voi e la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In quanto al lavoro potrete contare su Mercurio e Marte a favore per investire tempo e risorse sui vostri progetti, e raggiungere risultati convincenti. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in quadratura porterà qualche instabilità tra voi e la persona che amate, ma se sapete come gestire il vostro rapporto, con la giusta maturità, supererete anche questa fase. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno nuove idee promettenti, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. Voto - 7️⃣

Bilancia: la sensibilità nei confronti del partner non vi mancherà in questa prima giornata di settembre. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, creando l'atmosfera giusta verso una relazione di coppia romantica e appagante.

In quanto al lavoro ci saranno buone occasioni: seguite la vostra ispirazione, perché potrebbe spingervi verso nuovi orizzonti. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere contrario secondo l'oroscopo. Questo cielo vi rende un po’ troppo nervosi, con il rischio di essere troppo diretti, soprattutto verso persone care. In quanto al lavoro questo periodo di riflessione sarà molto utile per ritrovare il vostro equilibrio. Voto - 6️⃣

Sagittario: si apre una nuova settimana per voi nativi del segno, carica di aspettative. Armonia e connessione profonda faranno parte del vostro rapporto grazie alla Luna e Venere, che vi regaleranno momenti indimenticabili. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee.

I vostri progetti saranno in crescita, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile durante questo lunedì di settembre. L'empatia con il partner sarà molto importante in questo periodo, per comprendere quale direzione possa prendere il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, valutate con attenzione le vostre iniziative, anche se avete le competenze necessarie per fare bene. Voto - 7️⃣

Acquario: in questa giornata di lunedì la Luna vi aiuterà a essere più ragionevoli nei confronti del partner. Di contro, Venere sarà ancora in cattivo aspetto, dunque attenzione al vostro modo di amare. In quanto al lavoro avrete buone energie da investire, ma serviranno anche idee efficaci.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarete capaci di rafforzare il legame con il partner con chiarezza ed espressione dei sentimenti. Se siete single affronterete la giornata con entusiasmo e ottimismo. In quanto al lavoro i vostri sforzi saranno ricompensati. Queste stelle vi permetteranno di poter ambire un po’ più in alto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣