Oroscopo del giorno lunedì 25 agosto 2025: un’energia estiva e splendente accende i cuori e favorisce nuove connessioni, grazie al passaggio di Venere in Leone. La Luna, che scivola dalla Vergine alla Bilancia, invita a ricercare armonia nelle relazioni, pur sollecitando introspezione nelle dinamiche familiari.

Il segno del Capricorno avrà l’opportunità di sentirsi più libero, soprattutto in amore, mentre il Cancro dovrà evitare di lasciarsi prendere dall’ansia in campo sentimentale.

Previsioni oroscopo lunedì 25 agosto 2025 segno per segno

Ariete: inizierà la nuova settimana con un po’ di cambiamenti per voi nativi del segno.

Venere in arrivo nel segno del Leone vi renderà magnetici, ma con la Luna in opposizione potreste sbagliare approccio. Nel lavoro sarà utile dosare passione, energia e strategia per gestire bene le vostre mansioni, e poter dunque svolgere un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. Rafforzare il legame con la persona che amate sarà fondamentale in questo periodo. Attenzione dunque a non cercare spiacevoli discussioni. Per quanto riguarda il lavoro la vostra forza sta nella praticità: anche se Mercurio sarà contrario, potreste comunque mettere insieme idee interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: si apre un periodo intrigante in amore secondo l'oroscopo.

Venere amplifica il vostro fascino, e la Luna aggiungerà quel tocco di maturità e mistero che aumenteranno la vostra voglia di amare. Sul fronte professionale Mercurio porterà idee brillanti, pronte a emergere. Se potete, condividetele con chi può darvi un aiuto concreto. Voto - 9️⃣

Cancro: il passaggio della Luna in quadratura potrebbe portare qualche tensione emotiva in amore. Venere inoltre lascerà il vostro segno, e non sempre potreste provare emozioni positive. Nel lavoro avrete bisogno di novità, di sorprese, che possano stimolarvi e spingervi a mettervi maggiore entusiasmo nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale in netto rialzo nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. La Luna e Venere si troveranno in una posizione interessante nei vostri confronti, portando un amore gradevole e protettivo, creando un'atmosfera di famiglia e complicità.

In quanto al lavoro avrete bisogno di fare alcune spese, ma dovrete anche valutare attentamente le finanze a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale durante questo lunedì di agosto. Sentirvi al centro della scena potrebbe creare tensioni con il partner: dedicate più attenzione alla relazione. Nel lavoro meglio procedere con calma con le vostre iniziative, affinché possano rivelarsi il successo tanto sperato. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà maggiore armonia nella vostra relazione di coppia. Un cuore organizzato, maturo e romantico il giusto sarà più che sufficiente per godere di un rapporto dolce e appagante. Nel lavoro l'attenzione ai dettagli potrebbe premiarvi, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la giornata di lunedì si aprirà con un cielo più cupo. L'arrivo di Venere in quadratura potrebbe creare qualche scossone nel vostro rapporto, e dovrete essere all'altezza della situazione per poter stare bene insieme. Nel lavoro Mercurio in quadratura distrae: prendete le vostre mansioni con la dovuta calma, una alla volta. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà utile avere ancora un po’ di pazienza prima di lasciarvi andare ai sentimenti. Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura: prendetevi del tempo dunque per chiarire eventuali problemi di coppia. Sul posto di lavoro vorreste tentare nuove strade, ma cercate di rimanere pragmatici in quel che fate. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'ultimo lunedì di agosto vedrà un cielo rasserenarsi in campo amoroso.

L'ultima parte dell'estate potrebbe rivelarsi migliore per il vostro rapporto: provate a ravvivare la vostra storia d’amore, ma attenzione alla Luna in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro prendete i vostri progetti con cautela, anche se avete le capacità per poterli gestire bene. Voto - 7️⃣

Acquario: il passaggio del pianeta Venere in opposizione potrebbe aprire a qualche incomprensione tra voi e il partner. La Luna vi aiuterà a essere ragionevoli, per cui non siate precipitosi o impulsivi nei confronti della vostra anima gemella. Nel lavoro calma e concretezza potrebbero aiutarvi a gestire con più serietà le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale dolce per voi nativi del segno, nonostante il pianeta Venere non si trovi più in trigono.

Avrete ancora parole romantiche da spendere verso il partner, e godere di un rapporto appagante. In quanto al lavoro alcune opportunità potrebbero portare risultati sopra la media, con esiti davvero positivi. Voto - 8️⃣