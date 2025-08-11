L'oroscopo del giorno martedì 12 agosto 2025 vede una splendida congiunzione tra Venere e Giove nel segno del Cancro, portando emozioni intense, affetti forti e opportunità nelle relazioni o in ambito finanziario.

La Luna transiterà nel segno dell'Ariete, aiutando il segno di fuoco a ricostruire il rapporto con il partner, mentre Urano favorisce l'innovazione, la responsabilità e l'intraprendenza nei nati Gemelli. Il dialogo sarà al centro per i nati Scorpione, mentre grinta e iniziativa permetteranno ai nati Sagittario di affrontare sfide al lavoro.

Previsioni oroscopo martedì 12 agosto 2025 segno per segno

Ariete: la posizione favorevole della Luna renderà questa giornata meno complessa dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere continuerà a essere contrario, per cui attenzione al vostro modo di amare. In ambito professionale saprete come portare avanti le vostre iniziative, grazie alla posizione di Mercurio, che porterà buone idee. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale positiva per voi in questo martedì di agosto. La posizione di Venere vi permetterà di godere di una relazione nutrita e protettiva. Se siete single approfittatene per conoscere meglio la vostra fiamma. In quanto al lavoro attenzione alle opportunità creative che arriveranno, perché Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: le conversazioni con il partner si faranno profonde secondo l'oroscopo. La Luna e Venere porteranno equilibrio nella vostra storia d'amore. I cuori solitari sapranno costruire dialoghi sinceri. Nel lavoro Urano favorisce l'innovazione, responsabilità e intraprendenza: in altre parole, arriveranno risultati degni di nota. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano una giornata tortuosa dal punto di vista sentimentale. Venere sarà ancora favorevole: proverete grande empatia, ma non sempre ci sarà una perfetta intesa. Sul posto di lavoro farete importanti progressi, recuperando terreno e potendo ambire a progetti più entusiasmanti, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Leone: la posizione favorevole di Mercurio vi aiuterà ad avere buone idee e qualche entrata extra molto utile in questo periodo per poter migliorare la vostra posizione. Sul fronte amoroso i sentimenti saranno di nuovo sotto i riflettori, soprattutto per voi cuori solitari, intenti in nuove potenziali storie d'amore, che non potrete ignorare. Voto - 9️⃣

Vergine: questa giornata di martedì vi vedrà più attenti ai bisogni del partner ora che la Luna non vi darà più fastidio. Il rapporto con il partner sarà più stabile, ma dovrete sapervi costruire da soli i momenti di dolce intesa. In quanto al lavoro sarà una giornata un po’ lenta, ma sarà comunque possibile portare a casa risultati soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in alto mare durante questa giornata di martedì. La posizione della Luna e di Venere potrebbero complicare le cose nella vostra relazione di coppia. Attenzione inoltre a non accendere tensioni. Nel lavoro la diplomazia sarà necessaria in alcune situazioni per poter continuare a progredire nelle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: la posizione favorevole di Venere metterà il dialogo al centro tra voi e il partner. Anche voi single mostrerete con maggiore forza i vostri sentimenti, nel tentativo di conquistare il cuore della persona che amate. In quanto al lavoro non dovrete lasciarvi sfuggire importanti particolari, che potrebbero fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in buon aspetto, saprete affrontare le sfide professionali con grinta e iniziativa. Vi dimostrerete capaci, dunque, ma dovrete anche saper gestire energie e risorse a disposizione. In amore vi sentirete uno spirito libero, desiderosi di fare ciò che volete, senza però intaccare la libertà del partner o di nessun'altro. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa giornata di martedì non sarà per niente facile in amore considerato la posizione della Luna e di Venere. Dovrete far emergere emozioni mature per convincere il partner e costruire un rapporto migliore. Nel lavoro sarete piuttosto affidabili, rispettando spesso le scadenze, svolgendo il lavoro che vi è stato chiesto, senza uscire dal seminato.

Voto - 6️⃣

Acquario: periodo stabile in ambito amoroso per voi nati del segno. La Luna sarà favorevole in questa prima parte di settimana, aiutandovi a vivere un rapporto affettuoso e maturo. Sul fronte lavorativo piccoli passi concreti portano a solidità e crescita. Non abbiate fretta dunque di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: fermatevi un momento ad ascoltare la dolce musica del vostro rapporto. Con Venere in trigono dal segno dei Pesci, ci saranno momenti con la vostra anima gemella alla quale non potrete rinunciare. In ambito lavorativo sarà un periodo convincente, anche se in alcuni casi potrebbe rivelarsi impegnativo. Voto - 8️⃣