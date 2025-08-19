L'oroscopo del giorno mercoledì 20 agosto 2025 risplende sotto una congiunzione tra Luna e Venere in Cancro, portando un’energia dolce e affettuosa. È il giorno perfetto per sentirsi “a casa”, ricercare calore nei legami e riscoprire la serenità nei gesti quotidiani. Sotto questo cielo estivo, ogni segno può trovare momenti di morbidezza e autenticità.

Sarà un periodo tenero e avvolgente per i nativi Scorpione, pronti a costruire un legame forte con chi amano, mentre il segno del Toro si prenderà del tempo libero per rilassarsi. L'attrazione per i nativi Leone si farà sempre più intensa, quasi incontenibile, mentre la Bilancia dovrà riparare il legame con la persona che ama.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 agosto 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che continuano a non essere particolarmente appaganti in amore secondo l'oroscopo. Prendetevi il vostro tempo per cercare di riportare il giusto equilibrio all'interno del vostro rapporto. Riguardo al lavoro Mercurio favorisce la creatività. Con il giusto ambiente, vi sentirete abbastanza stimolati a dare il meglio di voi. Voto - 6️⃣

Toro: un po’ di tempo libero vi farà bene in questo periodo, grazie anche alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Un po’ di dolcezza e stabilità faranno bene al vostro rapporto: sfruttate questo periodo per approfondire questo legame. Nel lavoro valutate bene ogni conseguenza dei vostri progetti: non tutte le vostre scelte potrebbero funzionare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la possibilità di poter trascorrere più tempo con la persona che amate, soprattutto in questo periodo più spensierato, vi aiuterà a fortificare il vostro legame. L'emotività non mancherà tra voi e il partner: concedetevi dei momenti solo per voi. In quanto al lavoro mantenete una certa qualità nei vostri progetti, dimostrandovi capaci di raggiungere discreti successi. Voto - 9️⃣

Cancro: vi attende un mercoledì dolce e affettuoso per voi nativi del segno, merito in particolare della Luna e di Venere nel vostro cielo. Il cuore finalmente si sente accolto, completato dalla compagnia di una persona per voi importante. Sul posto di lavoro saprete valutare bene ogni vostra iniziativa, prendendo la decisione migliore per voi.

Voto - 8️⃣

Leone: l'attrazione verso una persona si farà incontenibile durante questo periodo. Soprattutto voi single, sentirete il bisogno impellente di dichiarare il vostro amore. Sul fronte professionale sarete piuttosto ordinati e attivi in quel che fate, mantenendovi in linea con la vostra tabella di marcia. Voto - 8️⃣

Vergine: in questo periodo di agosto la gentilezza non vi mancherà verso la persona che amate, oltre che buoni sentimenti da condividere. Se siete single date maggior rilievo alla vostra vita sociale. In quanto al lavoro siate aperti a nuove iniziative, cercando di ambire più in alto, anche facendo dei piccoli sacrifici. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non entusiasmante in questo periodo.

Il clima tra voi e il partner potrebbe non essere così affiatato a causa della Luna e di Venere in quadratura. Anche voi single non sarete dell'umore adatto per vivere al meglio la vostra vita sociale. Nel lavoro diplomazia e tatto saranno molto utili per poter portare avanti le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un periodo tenero e avvolgente per voi nativi del segno. Sarete romantici e rassicuranti nei confronti del partner, capaci di poter costruire un rapporto che funzioni davvero. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione con alcuni colleghi potrebbe rivelarsi molto utile per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo stabile in amore per voi secondo l'oroscopo.

Buoni sentimenti e un atteggiamento non troppo invasivo vi permetteranno di costruire un legame solido con il partner. I single approfondiranno un legame sempre più speciale. In quanto al lavoro il giusto intuito potrebbe aiutarvi a trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: il romanticismo tra voi e il partner sarà davvero complicato in questo periodo considerato la presenza della Luna e di Venere in opposizione. Mettete da parte atteggiamenti permalosi, che possono solo complicare le cose. In quanto al lavoro vi darete da fare in questo periodo: lavorare sodo vi aiuterà a fare buoni progressi. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili per voi in amore, ma aspettatevi anche momenti di inaspettata tenerezza, che potrebbero sorprendere il vostro rapporto.

Se siete single cercate di dare maggiore spazio alla vostra vita sociale. In quanto al lavoro, le possibilità di ottenere buoni successi ci saranno, ma dovrete saperle sfruttare appieno. Voto - 7️⃣

Pesci: in questa giornata di mercoledì saprete come dare il meglio di voi nei confronti della persona che amate. La Luna e Venere vi guideranno verso un rapporto dolcissimo, alla quale difficilmente saprete rinunciare. Sul fronte professionale alcune situazioni potrebbero sembrare apparentemente complicate, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 8️⃣