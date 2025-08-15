Oroscopo 16 agosto 2025: la giornata con la Luna congiunta a Urano in Gemelli porta energie improvvise, intuizioni brillanti e cambi repentini. Con Marte in Bilancia e Mercurio diretto, il giorno promette spunti creativi e dialoghi chiari.

I nativi del Leone si dimostreranno perseveranti sul fronte professionale, sostenuti dalla posizione di Mercurio e Marte, mentre il Capricorno porterà avanti le proprie battaglie, soprattutto in amore. Il Sagittario troverà soluzioni solide per i propri progetti, mentre lo Scorpione saprà come nutrire la propria vita sentimentale.

Previsioni oroscopo sabato 16 agosto 2025 segno per segno

Ariete: inizierà un fine settimana di piacevoli momenti in ambito sentimentale per voi nativi del segno. La Luna vi sorride, invitandovi a non essere pessimisti nei confronti del partner. Cercate dunque di godervi questo lungo weekend di Ferragosto. In quanto al lavoro saprete prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, con risultati tutto sommato discreti. Voto - 7️⃣

Toro: i buoni sentimenti non mancheranno durante questa giornata di sabato grazie a Venere in sestile. Il desiderio di stabilità si farà sentire, portando inoltre piccole sorprese inaspettate, soprattutto per voi single. Sul posto di lavoro non vi arrenderete agli ostacoli, ma dovrete anche essere in grado di ammettere i vostri limiti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il rapporto con la persona che amate si rivelerà più maturo durante questa giornata di sabato. La Luna in congiunzione vi aiuterà a riflettere sulla vostra relazione di coppia, aumentando il desiderio e la voglia di stare insieme. In quanto al lavoro avrete bisogno di ritrovare il giusto ritmo. Le buone idee non mancheranno, ma con Marte in quadratura, non sarete sempre così energici. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna alle vostre spalle potrebbe agitarvi un po’ durante questa giornata, ma non per questo cercherete il pretesto per fare delle discussioni. Rilassatevi, e se siete in vacanza, godetevi questo periodo senza stressarvi troppo. In ambito professionale condividere nuove idee potrebbe aiutarvi a raggiungere risultati migliori in futuro.

Voto - 8️⃣

Leone: la perseveranza non vi mancherà sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Se le cose stanno andando bene è grazie al vostro duro lavoro, dunque, non arrendetevi, e continuate la vostra scalata al successo. In amore la Luna vi sorriderà, e vi aiuterà a pensare alle cose che contano davvero nella vostra relazione sentimentale. Voto - 8️⃣

Vergine: una mente vivace può sicuramente far bene al vostro rapporto, ma questa vostra vivacità non deve in alcun modo limitare la libertà della persona che amate o dei vostri familiari. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di prudenza sarà utile: riflettere bene sulle vostre decisioni per i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli vi spingerà a essere più riflessivi all'interno del vostro rapporto.

Un confronto armonico e costruttivo sarà molto utile per poter ricostruire il vostro legame. In quanto al lavoro la diplomazia sarà utile per portare avanti i vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un cielo gradevole sopra di voi durante questo sabato di agosto. Approfittatene per stare bene insieme al partner, magari facendo qualcosa di particolare. Nel lavoro invece dovrete portare avanti i vostri progetti con intelligenza, senza essere precipitosi o facendo qualcosa che possa soltanto complicare la situazione. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico del Leone, saprete come trovare buone soluzioni per i vostri progetti lavorativi.

Con le giuste idee, potreste uscirne vincenti, e ottenere risultati non indifferenti. In amore meglio non essere impulsivi nei confronti del partner, considerata la presenza della Luna in opposizione. Voto - 7️⃣

Capricorno: continuerete a portare avanti le vostre battaglie in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Queste stelle continuano a non essere un granché nei vostri confronti, di conseguenza, agirete con i mezzi a vostra disposizione. Anche nel lavoro tenderete a essere così, nel tentativo di risollevare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Acquario: l'empatia con la persona che amate tornerà a crescere durante questo sabato di agosto. La Luna in trigono dal segno dei Gemelli potrebbe portare emozioni nuove, in grado di rinnovare il vostro rapporto.

In ambito professionale dovrete tenere in considerazione eventuali imprevisti nei vostri progetti, considerata l’opposizione di Mercurio. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà una giornata particolarmente stimolante dal punto di vista amoroso, considerato la Luna in quadratura. Sorprendere il partner con delle sorprese potrebbe non essere sufficiente: dovrete essere in grado di dimostrare il vostro amore con i fatti. Nel lavoro la giusta creatività potrebbe portarvi lontano. Voto - 7️⃣