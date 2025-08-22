L'oroscopo del giorno di sabato 23 agosto, indica che il Sole fa il suo ingresso nella pratica e riflessiva Vergine, salutando la stagione del Leone con un’energia tutta nuova: più concreta, organizzata, ma ancora baciata dalla luce calda di agosto.

Per il segno del Cancro ci sarà equilibrio e intimità nel rapporto con il partner, mentre la costanza al lavoro ripagherà il segno del Sagittario. Il Leone vedrà l'amore sotto una nuova luce, mentre l'Acquario non dovrà essere troppo puntiglioso nei propri progetti professionali.

Previsioni oroscopo sabato 23 agosto 2025 segno per segno

Ariete: si prospetta un sabato discreto dal punto di vista professionale. Mercurio vi permetterà di ragionare al meglio sui vostri progetti, e prendere le decisioni più adatte. In ambito amoroso non sarete sempre così affettuosi nei confronti del partner. Avrete bisogno di cambiare alcune cose e dimostrarvi più disponibili per poter stare bene. Voto - 6️⃣

Toro: l'intimità con il partner tenderà a crescere, anche se lievemente, grazie alla posizione del Sole e della Luna. Venere vi regala momenti di dolcezza, ma in questo sabato di agosto, sarete più razionali e aperti al dialogo. In quanto al lavoro dedicate più tempo e impegno su alcuni progetti ormai fermi da tempo, nel tentativo di migliorare le cose.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il rapporto con il partner potrebbe mostrare qualche piccola incrinatura nelle prossime giornate, complice la Luna e Venere in quadratura. La stabilità affettiva sarà molto importante in questo periodo. Sul fronte professionale la buona organizzazione paga sempre, e vi aiuterà a risparmiare tempo e risorse. Voto - 7️⃣

Cancro: equilibrio e intimità saranno molto importanti nel vostro rapporto secondo l'oroscopo. Il fine settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno, grazie a queste stelle favorevoli, che favoriscono l'armonia con il partner. I single saranno più aperti a nuove conoscenze. In quanto al lavoro una maggior flessibilità nei vostri progetti potrebbe farvi bene.

Voto - 8️⃣

Leone: il bisogno di vicinanza con una persona per voi speciale si farà sempre più intenso secondo l'oroscopo. Soprattutto per voi single, sentirete la necessità di vivere nuovi rapporti e sotto una nuova luce, di cui non potrete fare a meno. In quanto al lavoro l'attenzione ai dettagli potrebbe fare la differenza durante questo sabato di agosto. Voto - 8️⃣

Vergine: la vicinanza del Sole e della Luna renderà questa giornata interessante dal punto di vista sentimentale, in particolare per voi nati nella seconda decade. Single oppure no, vivrete una nuova fase amorosa, improntata più sulla sincerità e intimità. Nel lavoro avrete buone idee in mente, ma non dovrete essere precipitosi nel realizzarle.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà ancora una volta Venere in quadratura. Di contro, il pianeta dell'amore sarà presto in una posizione migliore, per cui, cercate di cambiare direzione nel vostro rapporto. Sul fronte professionale farete buoni passi avanti nei vostri progetti, e sarete più vicini ai vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. L'empatia non vi mancherà nei confronti del partner, e vi aiuterà a godere di un rapporto armonioso e piacevole. In quanto al lavoro le critiche vi aiuteranno a migliorare: vedetele dunque in modo costruttivo per riuscire a risalire la china e ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di sabato che annuncia un cielo un po’ delicato dal punto di vista sentimentale.

Lasciate il giusto spazio alla persona che amate, evitando di causare spiacevoli incomprensioni. In quanto al lavoro la costanza ripagherà sempre, e con il sostegno di Mercurio saprete sicuramente dove mettere le mani nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'arrivo della Luna e del Sole, in trigono dal segno amico della Vergine, apriranno un periodo di risalita per il vostro rapporto. Venere sta per allontanarsi dal segno del Cancro, per cui non fatevi sfuggire buone occasioni per ricostruire il vostro legame. In quanto al lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, ma attenzione a non rischiare troppo. Voto - 7️⃣

Acquario: attenzione a non essere troppo puntigliosi nei vostri progetti professionali.

Preoccupatevi di quelle cose che contano davvero per poter progredire. In amore i piccoli gesti quotidiani terranno in piedi il vostro rapporto, ma a volte cercate di fare anche qualcosa di più concreto. Voto - 7️⃣

Pesci: vita amorosa semplice, ma abbastanza coinvolgente in questo periodo. Con Venere in trigono vi sentirete bene, ma attenzione alla Luna che potrebbe causare piccole incomprensioni. Sul fronte professionale idee praticabili potranno emergere soltanto se curate in ogni dettaglio. Voto - 8️⃣